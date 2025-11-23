INHAC e Biopark: conheça dois projetos que transformam a vida de pequenos empreendedores por meio da gastronomia (Cerimonia de conclusão de curso dos alunos INHAC (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Quando estive a primeira vez no Centro de Referência do queijo e conheci o projeto INHAC fique impressionado com o investimento numa cozinha moderna, equipamentos de alta qualidade. Tudo em benefício de pessoas que vivem em regiões sem acesso a tamanha tecnologia. Já no interior do Paraná, um movimento muito interessante e que já nasceu grande em propósito recruta pequenos empreendedores para produzir queijos finos e que já recebem prêmios em competições mundiais. O que esses dois exemplos têm em comum? A vocação social, o compromisso com algo que vai além dos parâmetros comerciais e deixam um legado que é um exemplo na concretização da justiça social.

Para sermos didáticos, o INHAC – Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias tem uma proposta bem simples: aulas de culinárias com grandes professores e chefs renomados, para a população de comunidades de Belo Horizonte. os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) são uma experiência inesquecível para os alunos. Eles são desafiados a criar, do zero, um restaurante completo que funcionará por uma única noite. Cada turma desenvolve o próprio conceito e é responsável por tudo: nome, identidade visual, divulgação, cardápio, plano de negócios, execução do serviço e recepção dos convidados. Oportunidade perfeita para colocar em prática tudo aquilo que aprenderam ao longo do curso.

Convidados provam receitas desenvolvidas pelos alunos INHAC (Foto: paespelomundo)

Aulas no Centro de Referência do Queijo

“É sempre um momento de muita emoção e celebração — a concretização de um sonho para cada um deles. Neste ano, tivemos quatro restaurantes, todos com convites esgotados em tempo recorde e com grande repercussão na mídia e nas redes sociais! Orgulho imenso dos nossos alunos e do nosso time de professores. E gratidão às empresas e parceiros que tornam tudo isso possível, investindo em uma educação que transforma vidas!” analisa Sarah Rocha cofundadora e diretora executiva do projeto que abriga também o Centro de Referência do Queijo.

O INHAC promove transformação social por meio da gastronomia. É aquele lugar de acolhimento, de trabalho em equipe, de sentimento de coletividade e tudo permeado pelo imaginário culinário mineiro, entre queijos e goiabadas, receitas que contam a história de lugares, de referências femininas, de pessoas transformadoras. É um projeto que nasce de pessoas altruístas e extraordinárias que contam com parceiros patrocinadores capazes de concretizar essa transformação.

Convidados participam de aulas com os alunos (Foto: @paespelomundo)

Do Oeste do Paraná para o Mondial du Fromage

De outra banda, os queijos finos do Biopark no Paraná é um projeto que nasce do patrocinador com foco na transformação empreendedora de pequenos produtores. O Biopark de Toledo, PR, é um parque científico e tecnológico de biociências que funciona como um ecossistema de inovação e desenvolvimento em uma área de mais de 5 milhões de m². Ele engloba um polo de tecnologia com empresas, um centro de pesquisa, quatro universidades, áreas residenciais, comerciais e industriais, e tem como objetivo impulsionar a pesquisa, a educação e o desenvolvimento de negócios na região do Oeste do estado.

O Biopark é projetado para ser uma “cidade inteligente” com soluções tecnológicas. Ele oferece uma trilha empreendedora completa para empresas, desde a concepção da ideia até a aceleração do negócio, com suporte de mentoria e laboratórios. Desse ecossistema nasce o projeto dos queijos finos. Queijos que são desenvolvidos no Laboratório Biopark Educação, um projeto que visa capacitar produtores locais e fomentar a criação de produtos de alto valor agregado.

Queijos premiados produzidos em Toledo PR são apresentados ao público (Foto: @paespelomundo)

World Cheese Awards

Pequenos produtores queijeiros participam, gratuitamente, desse projeto que envolve alta tecnologia e processos agrícolas. A equipe do Biopark oferece assistência diária nas propriedades, que inclui acompanhamento da saúde dos animais e análise rigorosa da qualidade do leite, a matéria-prima essencial para queijos finos. Em laboratório, os especialistas do Biopark desenvolvem receitas (incluindo a adaptação de tipos internacionais ao clima local) e realizam testes sensoriais, microbiológicos e físico-químicos. Os pequenos produtores da região recebem treinamento e a produção é supervisionada por técnicos e engenheiros de alimentos, garantindo a qualidade e a segurança do produto final.

Embora o Biopark seja uma iniciativa privada, o projeto de queijos finos tem características de um projeto social, de extensão rural, pois busca transformar a realidade econômica de famílias produtoras que antes vendiam o leite in natura (com baixo valor agregado). Hoje colecionam prêmios internacionais, com medalhas de ouro, prata e bronze no Mondial du Fromage, por exemplo, uma das competições mais respeitadas do mundo no setor.

Kennidy de Bortolli, queijeiro do Biopark, com o premiado no World Cheese Awards 2024 (Foto: @paespelomundo)

O que os queijos do Biopark e as aulas do INHAC têm em comum? Seus idealizadores não poupam qualidade naquilo que oferecem aos envolvidos. Os melhores equipamentos, a melhor tecnologia, os melhores professores, técnicos, patrocinadores. Isso tudo envolve o amor pela transformação por meio de algo que toca a todas as pessoas, o ato de comer é também uma contação de histórias, que se reproduz em novas receitas. É como um elo, uma corrente fraterna que vai agregando novos componentes, e servindo aquilo que a gente mais deseja: novas oportunidades para uma vida cada vez melhor. Bravo!

