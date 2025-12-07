Conheça a gastronomia de 10 países que são tendências para turistas brasileiros em 2026 (Arábia Saudita, China, Canadá, Suiça, Brasil alguns dos países que são tendência para viajar em 2026 (Arte: Thiago Paes @paespelomundo))

Destinos que estão se abrindo ao turismo, lugares tradicionais para o viajante brasileiro, gastronomia pouco ou bastante conhecida, mitos. Essa é a minha lista de 10 países que são tendências para viajar em 2026, resultado de um olhar sobre o turismo no mundo por meio de participação em feiras nacionais e internacionais, presstrips e um pouco de intuição face os movimentos do mercado.

Viajar pelo mundo é sempre fruto de um conjunto de oportunidades que criam um motivo especial para conhecer ou voltar aquele destino turístico. Isenção ou facilitação de vistos, novos voos, atrações pouco conhecidas e claro, uma gastronomia acolhedora ao nosso paladar. Nessa lista estão países que conheço e estive em 2025, mas também aqueles que estão na minha lista como a Arábia Saudita, China, Japão, Canadá e Coreia do Sul, os quais pretendo conhecer. E você já preparou sua lista para 2026?

Ásia Oriental

China

Alguém tem dúvidas que a China está revolucionando o mundo em muitos aspectos? O país das Terras Raras, da industrialização, dos BRICS, tem cada vez mais se aproximado do ocidente em grandes projetos de infraestrutura, mas também por um resgate cultural da própria imagem.

A China é uma potência econômica global (a segunda maior do mundo), líder em tecnologia e energias renováveis. A cultura chinesa é milenar e altamente diversificada, refletindo a convivência de múltiplos grupos étnicos e tradições. O Ano Novo Chinês (Festival da Primavera), por exemplo, é celebrado em comunidades de diáspora em todo o mundo, com danças do dragão e festividades que influenciam a cultura local.

A culinária chinesa é uma das cozinhas mais conhecidas e apreciadas pelo mundo. No sudeste chinês, por exemplo, o foco são os frutos do mar e sabores delicados, enquanto no interior pode ter pratos mais robustos com carne de porco ou frango. Yakisoba e Chow Mein, Rolinho Primavera, Frango Xadrez. A diáspora chinesa foi fundamental para espalhar essa rica cultura e gastronomia, tornando a comida chinesa parte integrante da paisagem culinária em muitos países, incluindo o Brasil.

A China tornou-se uma tendência entre os turistas brasileiros por uma combinação de fatores, incluindo a recente isenção de visto para brasileiros, permitindo estadias de até 30 dias para fins de turismo, negócios ou visita a familiares, em vigor até 2026. O interesse pela rica história chinesa, que inclui a visita a locais icônicos como a Grande Muralha da China (uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno), a Cidade Proibida e os Guerreiros de Terracota, atrai muitos brasileiros em busca de experiências únicas.

Inglaterra, Japão, Coreia do Sul, Peru, Argentina alguns dos países que são tendência para viajar em 2026 (Arte: Thiago Paes @paespelomundo)

Japão

O Japão também é um destino extremamente popular e em tendência para os turistas brasileiros, impulsionado por sua cultura única, a isenção de visto e uma forte conexão histórica com o Brasil.

O Japão é o berço de uma cultura pop vibrante que tem milhões de fãs no Brasil. Animes, mangás, videogames e a música J-pop são motivos suficientes para muitos brasileiros visitarem o país, explorando bairros como Akihabara, em Tóquio. Devido à grande imigração japonesa para o Brasil no século passado, há uma forte conexão cultural. A comunidade nipo-brasileira é grande e a influência é visível em esportes, culinária e até na arquitetura e tecnologia.

Sushi, sashimi, temaki e mais recentemente o ramen tornaram-se populares em todo o mundo. Há restaurantes especializados em cada um desses pratos, o que mostra a força cultural da gastronomia por aqui.

Semelhante à China, a recente isenção de visto para cidadãos brasileiros (atualmente válida por três anos) removeu uma grande barreira para viagens de curta duração, tornando o Japão um destino mais acessível. Apesar da barreira do idioma (pouco inglês é falado fora das grandes cidades), os japoneses são extremamente educados e hospitaleiros, fazendo com que os visitantes se sintam bem-vindos.

Coreia do Sul

Para os que já desbravaram o Japão, o próximo passo é a Coreia do Sul, um destino que está rapidamente se tornando popular entre os turistas brasileiros, impulsionada principalmente pela “onda coreana” (Hallyu), que exporta sua cultura pop (K-pop e K-drama) para o mundo. O número de turistas brasileiros no país está em crescimento constante.

O país oferece uma justaposição única de palácios milenares, templos budistas (como em Gyeongju, a antiga capital) e arranha-céus futuristas.

A popularidade da culinária coreana no Brasil explodiu junto com o K-pop e os doramas. Assistir personagens comendo pratos como ramen, kimchi ou barbecue coreano desperta a curiosidade e o desejo de experimentar a comida na viagem.

Arábia Saudita (Foto: divulgação)

Oriente Médio

Arábia saudita

O país sede da Expo 2030 e da Copa do Mundo de 2034, a Arábia Saudita está se tornando um dos destinos mais interessantes para se visitar nos próximos anos. Desembarca em 2026 com representação no Brasil, uma iniciativa estratégica do governo saudita para abrir o país ao turismo global e diversificar sua economia, e chegará com força total para desmistificar temas como religiosidade, belezas naturais do Oriente Médio e gastronomia.

O país é um dos que mais destacam em feiras internacionais do turismo como a WTM London, onde ocupa um espaço gigantesco e proporciona um corredor de networking entre profissionais do turismo, tornando o estande acolhedor e atrativo. Tradicionalmente um país fechado a turistas, a Arábia Saudita iniciou em 2019 um novo regime de vistos eletrônicos para atrair visitantes de lazer.

Para turistas brasileiros que já visitaram destinos como Dubai ou Catar, a Arábia Saudita oferece uma experiência menos “ocidentalizada” da cultura árabe e islâmica, com uma herança histórica rica e paisagens desérticas intocadas, como AlUla e Hegra (patrimônio da UNESCO).

De cafés contemporâneos comandados por jovens sauditas a mercados tradicionais como o Souq Al Zal, o país vive um renascimento gastronômico que mistura cozinha ancestral com propostas modernas. O prato nacional é o Kabsa, uma refeição farta de arroz basmati com carne (geralmente cordeiro ou frango), cozida com especiarias aromáticas como cardamomo, cravo e limão preto seco. Outros alimentos básicos incluem pão sírio e grão-de-bico. E muito Kebab.

Suíça

A Suíça é um destino turístico consolidado e muito desejado pelos brasileiros, atraindo visitantes por motivos que vão além das tendências momentâneas. O país é sinônimo de qualidade de vida, segurança, paisagens naturais deslumbrantes e uma eficiência que encanta.

Brasileiros não precisam de visto para entrar na Suíça para estadias de até 90 dias, pois o país faz parte do Espaço Schengen. Essa facilidade desburocratiza a viagem. (mas a partir do final de 2026, será necessário obter uma autorização eletrônica ETIAS).

Viajar pelo país de trem é muito fácil e se torna o principal meio de transporte para turistas. Mas não é o único: passeios de barcos, bondinhos fazem [arte do imaginário e até das mais lindas paisagens do país. No verão ou no inverno o transporte público se transforma e os janelões dos trens se transformam em verdadeiros portais para belezas naturais das montanhas e lagos.

A gastronomia suíça é, muitas vezes, centrada em ingredientes de alta qualidade, como queijos e chocolates. Se no inverno as racletes ganham os cardápios, no verão são as saladas com folheados de queijo que chamam atenção pelo sabor e frescor.

Inglaterra

A Inglaterra é um destino clássico e perene para os turistas brasileiros, graças à sua rica história, influência cultural global, cidades vibrantes e a facilidade de acesso. A influência da Inglaterra na história mundial, da colonização à Revolução Industrial, gera uma curiosidade histórica que dificilmente deixará de colocar o país em listas de “must go”.

Mas este ano, Londres garantiu mais uma vez o primeiro lugar no Relatório das Melhores Cidades do Mundo de 2026 (World’s Best Cities Report) como a cidade mais influente e economicamente em ascensão global para se viver, visitar e investir.

A Inglaterra é um dos destinos preferidos para intercâmbio de idiomas e estudos, o que cria um fluxo constante de brasileiros que, posteriormente, retornam para turismo ou recomendam o destino. Hoje mesmo turistas precisam do ETA – Autorização Eletrônica de Viagem antes do embarque, mas um processo simples e rápido.

A culinária inglesa, embora por vezes subestimada, tem pratos tradicionais que se tornaram populares entre os visitantes, como o “fish and chips” peixe empanado frito com batatas fritas, um clássico que se encontra em todo o país. Mas na Inglaterra você ainda pode provar a culinária do mundo todo. Os restaurantes mais premiados com estrelas Michelin são indianos, franceses, chineses, mas também muitos de culinária tradicional britânica, só nessa categoria são mais de 70 na lista estrelada.

Américas

Canadá

O Canadá é um destino de longa data e extremamente popular entre os turistas brasileiros, conhecido por sua natureza espetacular, cidades seguras e multiculturais, e um sistema de imigração e intercâmbio que atrai milhares de brasileiros anualmente.

O Canadá será um dos países-sede da Copa do Mundo, em conjunto com os EUA e o México. Cidades canadenses como Toronto e Vancouver receberão jogos. Além disso, novos voos como o Rio – Toronto, pela Air Canadá, lançado no início de dezembro, trazem mais conectividade e facilitam a chegada ao país.

Para brasileiros que já possuem um visto americano válido ou que tiveram um visto canadense nos últimos 10 anos, o processo de entrada é simplificado através de uma autorização eletrônica online e de baixo custo (eTA), que agiliza a viagem de turismo.

O Canadá produz a maioria do xarope de bordo do mundo, um ingrediente essencial em panquecas, waffles e em diversos outros pratos e sobremesas. Peameal Bacon Sandwich: Uma especialidade de Toronto, este sanduíche apresenta lombo de porco curado em salmoura e envolto em farinha de milho. É menos gorduroso que o bacon tradicional.

Nas regiões costeiras, como na Colúmbia Britânica e nas províncias do Atlântico, os frutos do mar são um destaque. Lagosta, caranguejo, ostras e, principalmente, o salmão do Pacífico, são consumidos frescos e de alta qualidade.

Argentina

A Argentina continua a ser um destino popular para os brasileiros devido à sua proximidade geográfica e laços culturais, mas os fatores econômicos recentes mudaram a dinâmica da viagem. A Argentina não é mais o destino de “custo muito baixo” de alguns anos atrás, mas a sua atração principal permanece intacta: a cultura vibrante, a gastronomia de excelência e as paisagens que vão dos Andes à Patagônia.

Após um período de preços extremamente baixos para turistas devido à alta inflação, a recente valorização do peso argentino em 2024 e 2025 resultou em preços mais altos. Embora isso tenha freado um pouco o fluxo turístico massivo de “compras”, o país se mantém competitivo principalmente para viajantes que buscam programação e hospedagem sofisticadas e buscam por um novo olhar em cidade como Buenos Aires, Bariloche, Neuquem, Rosário e Córdoba.

Só no primeiro semestre de 2025, a cia aéra Latam transportou mais de 330 mil passageiros em voos diretos entre os dois países, de acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). E a cia lançou mais voos entre os dois países, inclusive para Mendonza, região conhecida por seus produtores de vinhos.

A gastronomia argentina é mundialmente famosa pela qualidade da sua carne e pela forte influência italiana e espanhola. Além do Asado e Parrilla, Empanadas, Doce de Leite, Milanesa, Choripán, quem vai a Argentina mais de uma vez deve provar receitas menos turísticas como o Locro é um ensopado espesso e nutritivo de origem andina, considerado um prato nacional, especialmente consumido no inverno e em datas pátrias como o 25 de Maio; a Matambre a la Pizza (Carne à Pizza) um corte de carne bovina fina, e depois coberto com molho de tomate, queijo mussarela, presunto e azeitonas, como uma pizza tradicional.

Peru

O Peru está na lista de “Best in Travel” 2026 da Lonely Planet. Aparece como um dos 25 destinos imperdíveis para 2026, com destaque para a possibilidade de explorar o país além de Machu Picchu, incluindo a Amazônia Peruana (especificamente Tambopata), Arequipa e as rotas gastronômicas de Lima.

O Peru é um tesouro de história, com ruínas antigas, cidades perdidas e uma herança cultural que remonta a milhares de anos, desde a civilização Caral-Supe (a mais antiga das Américas). Há um crescimento na demanda por turismo responsável e experiências em pequenos grupos, o que o Peru tem incentivado, oferecendo interações com comunidades locais e práticas que visam a preservação ambiental.

A gastronomia é, talvez, o principal motor da popularidade do Peru e o país tem sido consistentemente reconhecido como o “Melhor Destino Culinário do Mundo” no World Travel Awards por diversos anos.

A culinária peruana é tão reverenciada que o restaurante Central agora faz parte do seleto grupo “Best of the Best”, entre os 100 melhores restaurantes do mundo, e não é mais elegível para o ranking anual. O Maido foi escolhido Melhor Restaurante do Mundo em 2025 no 50 Best.

O sucesso na lista do The World’s 50 Best Restaurants, juntamente com o prêmio de “Melhor Destino Gastronômico do Mundo” no World Travel Awards por vários anos, é um dos principais motivos pelos quais o Peru é uma tendência em turismo gastronômico global.

Curitiba recebeu em 2024 prêmio da Lonely Planet (Foto: @paespelomundo)

Brasil

O Brasil é uma tendência crescente para turistas estrangeiros (inclusive brasileiros que exploram o próprio país) e na gastronomia global por uma combinação de fatores que valorizam a experiência autêntica, a diversidade cultural e a natureza exuberante.

Reconhecimento Internacional

O Brasil foi nomeado o “Destino do Ano de 2026” pela revista Travel + Leisure, solidificando seu status como um hotspot de viagens global. Cidades como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte recebem shows internacionais com frequência.

Ingredientes brasileiros como o açaí, guaraná, castanhas e frutas tropicais ganharam fama internacional como superalimentos, alinhando-se à tendência global por dietas mais saudáveis e naturais. Além disso, uma nova geração de chefs brasileiros tem ganhado destaque internacional resgatando ingredientes tradicionais e técnicas sustentáveis para criar uma culinária moderna e sofisticada que atrai a atenção dos críticos globais.

Turistas buscam ativamente aulas de culinária, passeios em mercados de rua e visitas a fazendas para entender de onde vêm os alimentos. O Brasil oferece um leque de atividades nesse sentido, desde a feijoada nos fins de semana até o acarajé na Bahia.

Thiago Paes é colunista de viagem & gastronomia e turismo de experiências. É apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e Amazon Prime. Está nas redes sociais como @Paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

