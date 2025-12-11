Chapada Diamantina: mais do que trilhas e cachoeiras, um destino que oferece história, gastronomia e muita hospitalidade

Será que eu estou pronta fazer uma trilha? Esta foi a primeira pergunta que veio a minha cabeça quando soube que a próxima viagem seria a Chapada Diamantina na Bahia. E a grande surpresa foi encontrar tantas opções de passeios, atrações que não exigiam necessariamente um preparo físico para enfrentar uma trilha.
A porta de entrada para a Chapada Diamantina é a cidade de Lençóis. E esta foi nossa base de hospedagem. A região viveu uma verdadeira corrida pelos diamantes no século XIX, um ciclo que transformou cidades inteiras. O garimpo trouxe prosperidade, porém por volta de 1871, com a descoberta de jazidas na África do Sul, Lençóis entrou em declínio.
Um pulo até os anos 1970, a cidade teve seu conjunto arquitetônico tombado pelo patrimônio histórico. Alguns mais tarde, o Parque Nacional da Chapada Diamantina é criado e com ele nasce a vocação de Lençóis para o turismo.
A cidade é pequena, mas recheada de lugares para conhecer. É bem fácil explorá-la a pé, porém leve sapatos confortáveis já que as ruas são de pedrinha. Eu fiquei encantada com suas casinhas coloniais coloridas, museus, galerias de arte, restaurantes com excelente gastronomia baiana e uma rede hoteleira variada que atende a todos os gostos e bolsos.
Abaixo você encontra meu roteiro de 4 dias na cidade de Lençóis e região incluindo opções de restaurantes, hotéis e pousadas:
- Serra das Paridas e suas pinturas rupestres de 8 mil anos
- Cachoeira do Mosquito
- Parque da Muritiba e Salão das Areias Coloridas
- Museu Sincorá
- Casa Cultura Afrânio Peixoto
- Museu do Garimpeiro
- Mercado Cultural
- Galeria Soar
- Rua da Baderna onde se concentram os restaurantes e bares
- Restaurante Sabor da Serra
- Restaurante Artes e Sabores da Chapada
- Restaurante Gourmet Garimpo
- Restaurante Lampião
- Restaurante Casa Serrana
- Hotel Canto das Águas
- Hotel de Lençóis
- Pousada Casa da Geleia
- Terra dos Diamantes Hotel
- Pousada Vila Serrano
A Chapada possui 38 mil km2 de extensão, representa 15% do estado da Bahia, e para ter uma ordem de grandeza é maior do que a Bélgica. Então a 1ª conclusão: é muito difícil conhecê-la em uma só viagem. As atrações estão espalhadas por diversos municípios. Este é uma daqueles lugares que em cada retorno, há uma nova descoberta.
Para chegar, voamos de São Paulo até Salvador, e de carro seguimos em torno de 400km. Existe também a opção de utilizar o aeroporto regional de Lençóis que opera voos até Salvador às quintas e domingos.
Sobre o destino, a Chapada Diamantina é conhecida mundialmente pelo ecoturismo, turismo de aventura além da natureza imponente, rios, cânions, montanhas, cachoeiras e grutas. Os visitantes irão encontrar trilhas longas que exigem preparo físico e muita disposição, porém é importante saber que existem também opções de passeios mais leves.
Por exemplo a Cachoeira do Mosquito que é uma propriedade particular, possui um mirante, onde, o carro chega facilmente. Os visitantes que não querem descer a trilha até a sua base, tem acesso a vista panorâmica que é sensacional e vale a visita. Os passeios devem ser sempre feitos com guias que podem ajudar com um roteiro personalizado para atender cada necessidade.
Outro exemplo é a sensacional Serra das Paridas com suas pinturas rupestres que datam 8 mil anos. Para conhecer o caminho é um pouco íngreme, mas não chega a ser uma trilha. Já o Vale do Pati possui um trilha mais intensa. O roteiro é considerado um dos mais lindos do Brasil e exige preparo físico entre rios, grutas e montanhas.
Compartilho abaixo 10 dicas práticas para viajar a Chapada Diamantina que me ajudaram nesta viagem:
- Faça seus passeios sempre com guias locais
- A alta temporada acontece entre dezembro e março. O verão é chuvoso, e o inverno é uma estação mais seca.
- Leve um calçado adequado e antiderrapante
- Prepare-se para mudanças rápidas de clima. Atenção sempre ao Rio Lençóis que aumenta ou diminui seu volume de água muito rapidamente
- Protetor solar, repelente, boné, garrafa d´água, são fundamentais para trilhas
- Em áreas rurais o sinal de celular pode não funcionar
- Leve dinheiro em espécie, em alguns lugares cartão de crédito não é aceito
- A cidade de Lençóis é uma ótima opção para base de hospedagem. Possui variada estrutura de hospedagem e restaurantes
- Se chegar a Chapada vindo de Salvador considere o tempo de deslocamento de pelo menos 6 horas de viagem de carro no primeiro e último dia
A Chapada Diamantina é uma viagem que nos conecta a natureza, e que nos mostra a sua imponência. Espero que esta tenha sido somente a primeira de muitas que estão por vir. E este é mais um daqueles destinos que todos os brasileiros precisam conhecer.
