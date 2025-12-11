Chapada Diamantina: mais do que trilhas e cachoeiras, um destino que oferece história, gastronomia e muita hospitalidade - (crédito: Uai Turismo)

Chapada Diamantina: mais do que trilhas e cachoeiras, um destino que oferece história, gastronomia e muita hospitalidade ((Foto: @viajandocomhistoria))

Será que eu estou pronta fazer uma trilha? Esta foi a primeira pergunta que veio a minha cabeça quando soube que a próxima viagem seria a Chapada Diamantina na Bahia. E a grande surpresa foi encontrar tantas opções de passeios, atrações que não exigiam necessariamente um preparo físico para enfrentar uma trilha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A porta de entrada para a Chapada Diamantina é a cidade de Lençóis. E esta foi nossa base de hospedagem. A região viveu uma verdadeira corrida pelos diamantes no século XIX, um ciclo que transformou cidades inteiras. O garimpo trouxe prosperidade, porém por volta de 1871, com a descoberta de jazidas na África do Sul, Lençóis entrou em declínio.

Um pulo até os anos 1970, a cidade teve seu conjunto arquitetônico tombado pelo patrimônio histórico. Alguns mais tarde, o Parque Nacional da Chapada Diamantina é criado e com ele nasce a vocação de Lençóis para o turismo.

LEIA TAMBÉM: Natal em Chicago: uma viagem fascinante que vai te surpreender

A cidade é pequena, mas recheada de lugares para conhecer. É bem fácil explorá-la a pé, porém leve sapatos confortáveis já que as ruas são de pedrinha. Eu fiquei encantada com suas casinhas coloniais coloridas, museus, galerias de arte, restaurantes com excelente gastronomia baiana e uma rede hoteleira variada que atende a todos os gostos e bolsos.

Abaixo você encontra meu roteiro de 4 dias na cidade de Lençóis e região incluindo opções de restaurantes, hotéis e pousadas:

Serra das Paridas e suas pinturas rupestres de 8 mil anos

Cachoeira do Mosquito

Parque da Muritiba e Salão das Areias Coloridas

Museu Sincorá

Casa Cultura Afrânio Peixoto

Museu do Garimpeiro

Mercado Cultural

Galeria Soar

Rua da Baderna onde se concentram os restaurantes e bares

Restaurante Sabor da Serra

Restaurante Artes e Sabores da Chapada

Restaurante Gourmet Garimpo

Restaurante Lampião

Restaurante Casa Serrana

Hotel Canto das Águas

Hotel de Lençóis

Pousada Casa da Geleia

Terra dos Diamantes Hotel

Pousada Vila Serrano

A Chapada possui 38 mil km2 de extensão, representa 15% do estado da Bahia, e para ter uma ordem de grandeza é maior do que a Bélgica. Então a 1ª conclusão: é muito difícil conhecê-la em uma só viagem. As atrações estão espalhadas por diversos municípios. Este é uma daqueles lugares que em cada retorno, há uma nova descoberta.

Para chegar, voamos de São Paulo até Salvador, e de carro seguimos em torno de 400km. Existe também a opção de utilizar o aeroporto regional de Lençóis que opera voos até Salvador às quintas e domingos.

Sobre o destino, a Chapada Diamantina é conhecida mundialmente pelo ecoturismo, turismo de aventura além da natureza imponente, rios, cânions, montanhas, cachoeiras e grutas. Os visitantes irão encontrar trilhas longas que exigem preparo físico e muita disposição, porém é importante saber que existem também opções de passeios mais leves.

A natureza exuberante da Chapada Diamantina (Foto: @viajandocomhistoria)

Por exemplo a Cachoeira do Mosquito que é uma propriedade particular, possui um mirante, onde, o carro chega facilmente. Os visitantes que não querem descer a trilha até a sua base, tem acesso a vista panorâmica que é sensacional e vale a visita. Os passeios devem ser sempre feitos com guias que podem ajudar com um roteiro personalizado para atender cada necessidade.

Outro exemplo é a sensacional Serra das Paridas com suas pinturas rupestres que datam 8 mil anos. Para conhecer o caminho é um pouco íngreme, mas não chega a ser uma trilha. Já o Vale do Pati possui um trilha mais intensa. O roteiro é considerado um dos mais lindos do Brasil e exige preparo físico entre rios, grutas e montanhas.

LEIA TAMBÉM: 10 praias do Brasil para ir com as crianças

Compartilho abaixo 10 dicas práticas para viajar a Chapada Diamantina que me ajudaram nesta viagem:

Faça seus passeios sempre com guias locais

A alta temporada acontece entre dezembro e março. O verão é chuvoso, e o inverno é uma estação mais seca.

Leve um calçado adequado e antiderrapante

Prepare-se para mudanças rápidas de clima. Atenção sempre ao Rio Lençóis que aumenta ou diminui seu volume de água muito rapidamente

Protetor solar, repelente, boné, garrafa d´água, são fundamentais para trilhas

Em áreas rurais o sinal de celular pode não funcionar

Leve dinheiro em espécie, em alguns lugares cartão de crédito não é aceito

A cidade de Lençóis é uma ótima opção para base de hospedagem. Possui variada estrutura de hospedagem e restaurantes

Se chegar a Chapada vindo de Salvador considere o tempo de deslocamento de pelo menos 6 horas de viagem de carro no primeiro e último dia

A Chapada Diamantina é uma viagem que nos conecta a natureza, e que nos mostra a sua imponência. Espero que esta tenha sido somente a primeira de muitas que estão por vir. E este é mais um daqueles destinos que todos os brasileiros precisam conhecer.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo