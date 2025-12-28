Os pratos mais interessantes que provei no ano (Carabireno, risoto de codorna, Unagi, Arroz Caiçara, Ossobuco (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Nas caminhadas pelo Brasil, todos os anos, conhecemos e voltamos a restaurantes, conversamos com chefs de cozinha, com equipes que dedicam seu talento a momentos inesquecíveis para seus clientes, amigos, imprensa. A gastronomia brasileira está tão em alta quando o turismo do país. E fazendo uma breve retrospectiva, em 2025 tivemos por aqui lugares turísticos, menus interessantíssimos, descobertas, eventos, receitas, pratos que neste final de ano merecem nosso destaque.

Todos os domingos, esta coluna traz a gastronomia circunstancial, não como um crítico, mas como algo a ser reverenciado por suas manifestações culturais, sua importância histórica, seus valores econômicos para o turismo de cidades, bairros, mas claro, baseado em sabores, ingredientes, receitas, profissionais que fazem a gastronomia brasileira acontecer.

Salada de brócolis, arroz de pato, stinco de bode, Kakuzukuri de Atum , tempurá de camarão (Fotos: Thiago Paes @paespelomundo)

Evito confundir meus gostos pessoais com o que acredito ser dito de importante sobre aquele lugar, receita, trajetórias, pessoas, turismo. Uso a minha influência turístico-gastronômica nas redes sociais – se é que tenho – para inspirar sem sobrepor qualquer gosto pessoal. Há pratos que realmente não me agradam, e estes eu nem provo. Quando li Jeffrey Steingarten (“O homem que comeu tudo”), fiquei aliviado ao saber que muitos pratos ele nem ousou provar.

Até porque tem pratos que conquistam não só pelo sabor mas também pelas referências afetivas, pessoais, por gostos que independente de qualquer crítica técnica, transformam aquele momento em algo prazeroso, feliz, repleto de memórias. Afinal, não é sobre apenas comer. Isso o delivery resolve. Sair de casa para um bar, um restaurante é a busca por viver algo interessante, relaxar, fugir da rotina.

Bombom de brie, brigadeiro vegano de abacaxi, folheado de quindim, vou au vent de doce de leite e café, Mochi de frutas vermelhas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Nesta retrospectiva gastronômica apresento gostos pessoais, pratos que me chamaram atenção por muito motivos e que de certo quero provar novamente. Essa é minha lista do ano para inspirar você a provar essas e outras receitas interessantes em 2026. Afinal, será o Ano do Turismo Gastronômico no Brasil. E que tenhamos mais receitas e momentos inesquecíveis compartilhados com amigos e família. Parabéns a cada profissional da gastronomia e do turismo por um ano repleto de conquistas. Que venha o novo! Viva!

Minha lista de mais interessantes do ano

Arroz Caiçara e o Espetinho de Coração de Galinha e Polvo – Mahr Gastronomia (Maceió/AL)

Tempurá de milho – Cozinha Tupis (Belo Horizonte/MG)

Carabinero e a sobremesa Mochi de frutas vermelhas– Hai Yo (Curitiba/PR)

Arroz de Pato – Cozinha Santo Antônio (Belo Horizonte/MG)

Risoto de Codorna – DUQ (Curitiba/PR)

Unagi (enguia japonesa de água doce) – AIZU (Curitiba/PR)

Bombom de Brie – Grand Cru (Maceió/AL)

Pasta ao Vôngole e a sobremesa folheado de quindim – KSA (Curitiba/PR)

Tempurá de camarão e o Orange Chiken – Taj (Curitiba/PR)

Tacos de Atum – Must (São Paulo/SP)

Vieira grelhada ao limão – Ichigo Ichie (Curitiba/PR)

Feijão tropeiro – Dona Onça (São Paulo/SP)

Stinco de Bode – Nalva Cozinha Autoral (Piranhas/AL)

Lasanha de Rabada – Tortuffi (Curitiba/PR)

Lasanha de Vitelo – Doppo (Curitiba/PR)

Ossobuco e a Burrata Assada – Restaurante Avenida Paulista (Curitiba/PR)

Vou au Vent de Doce de leite, café e Brigadeiro branco (Feita por Alunos do INHAC em Belo Horizonte/MG)

Kakuzukuri de Atum – Hatsu (Maceió/AL)

Salada crocante de brócolis – L’epicerie (Curitiba/PR)

Hambúrguer Monsters – Burguer Bar (Curitiba/PR)

Brigadeiro Vegano de Abacaxi – Brunch do NH Collection (Curitiba/PR)

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @Paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

