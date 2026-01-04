5 chefs de cozinha para ficar de olho em 2026 (Ana Daleffe, Antônio Mendes, Seichele Barbosa, Felipe Silva, Danilo Takigawa (Foto: reprodução redes sociais) )

O ano de 2026 promete ser um grande ano para a gastronomia brasileira. Em fevereiro teremos o Fórum Regional do Turismo Gastronômico da ONU para as Américas (Santarém, PA), com foco em inovação, cultura e sustentabilidade. O ano começa com o saldo recorde de mais de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025. O Soft Power brasileiro, aquela capacidade influenciar o mundo de forma pacífica por meio de sua cultura, turismo, gastronomia, diplomacia continua sendo a imagem do país no exterior (It’s a vibe, na promoção da Embratur). A fim de que conheçamos mais sobre nossos chefs de cozinha, trago 5 nomes que estão fazendo acontecer e merecem destaque.

É claro que qualquer lista acaba deixando de fora nomes absolutamente incríveis, necessários para a gastronomia brasileira. Por isso, esta seleção foi feita a partir da oportunidade que tive em conhecer um pouco do trabalho desses profissionais e o quanto eles inspiram tendências sustentáveis, como os peixes do Rio São Francisco pescados pelo chef Antônio Mendes e pescadores; a nordestinidade cultural da chef Seichele em todas as suas receitas com frutas locais; a saudabilidade regional do chef Felipe Silva; a criatividade e complexidade de sabores do chef Danilo Takigawa ou ainda a expertise internacional e afetos das receitas da chef Ana Daleffe levadas ao interior do Paraná.

Ana Daleffe – O interior é o destino turístico gastronômico do ano

Há sete anos o Ana Empório Bistrô se transformou em uma referência gastronômica na cidade de Campo Mourão, região Centro Oeste do Paraná. A chef e banqueteira Ana Daleffe leva toda sua expertise de aprendizados em tradicionais escolas de gastronomia para seu restaurante e bufê “Telhado de Paris” que atende a clientes em requintadas festas de casamentos de megaempresários a políticos nacionais. Quem me apresentou a chef Ana foi o Chef Laurent Suaudeau, como uma de suas mais notáveis alunas.

Em Campo Mourão, a chef Daleffe acaba de abrir o novo “Ana Empório Bistrô”, com 25 mesas e com decoração de pratos do início do século 20 – cedidos por famílias pioneiras da cidade. No salão principal, poltronas contemporâneas e mesas de pedras naturais, bar com coleção de whiskys e uma horta para ser contemplada pelos clientes. A chef Ana compartilha suas receitas nas redes sociais, inspirando profissionais e amadores sobre as sutilezas da cozinha. É de certo um dos nomes de destaque da gastronomia brasileira para 2026.

Antônio Mendes – pescados do São Francisco

Quem vai ao coração do sertão, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe, fica boquiaberto com as belezas naturais do Brasil. Os Quênios de Xingó em Alagoas são de uma magnitude espetacular, região que todo brasileiro um dia precisa conhecer para entender a história de formação desse país. É do cangaço, mais especificamente das entranhas do Rio São Francisco, que o chef alagoano Antônio Mendes retira as receitas para servir no “Nalva Cozinha Autoral”, na cidade de Piranhas/AL.

A atividade pesqueira faz parte da rotina do chef, que chega a passar o dia entre pescadores no rio. Foi o chef Antônio também o idealizador do projeto Rota dos Pescados Alagoanos, evento que em agosto de 2025 reuniu profissionais da gastronomia, turismo, cientistas, pesquisadores (Embrapa), empresários, para refletir sobre os pescados dos mares e rios do Estado. Foi uma semente interessantíssima sobre um olhar para a culinária local, seus impactos, sua importância, uma verdadeira rota fora do eixo dos grandes centros, onde de fato a genuína culinária brasileira surge. O chef Antônio, o Nalva e a Rota dos Pescados é sem dúvidas um tema para 2026.

Felipe Silva – O luxo sustentável e saudável

Se o ingrediente do ano passado foi proteína, e o deste ano é fibra, saudabilidade é o tempero. E meu ponto de partida entre receitas clássicas executadas de forma saudável é a cozinha do chef Felipe Silva. O chef já participou de collabs com nomes como Fabricio Lemos e Lisiana Arouca, Rafa Gomes; é um entusiasta das ostras e frutos do mar do litoral catarinense e está sempre promovendo encontros e eventos locais.

No Osli restaurante, em Florianópolis, o chef Felipe Silva também recebe hóspedes do hotel LK Desing para o belíssimo café da manhã. O Felipe é aquele chef que sabe bem que o futuro do presente está na sustentabilidade, na harmonia verdadeira entre sabor e saúde. Fermentados, queijos artesanais, polvo, vieiras fazem parte de pratos que combinam receitas tradicionais com temperos suaves. É uma cozinha repleta de sabores, referências e saudabilidade, como no futuro tudo deve ser.

Danilo Takigawa – A criatividade como ingrediente

Criatividade e talento transformam o mundo. O chef Danilo Takigawa transformou o ASU restaurante de culinária autoral e contemporânea num verdadeiro laboratório criativo e sofisticado. Danilo tem a oportunidade e ousadia em criar com os melhores ingredientes, provocando sabores. Já trabalhou com a chef Manu Buffara, um dos maiores expoentes da gastronomia brasileira reconhecida internacionalmente; teve passagem pelo Central (Virgilio Martínez) restaurante e chef que levou o nome do Peru para os maiores prêmios mundiais; e participou de reality show gastronômico. Mas é em Curitiba, que o paulista de Presidente Prudente expressa sua arte.

Vencedor por diversos anos do prêmio BomGourmet entre os melhores chefs do Paraná, Danilo tem participado de diversos encontros nacionais e se prepara para novos voos. O chef apresenta periodicamente um menu degustação conceitual, compartilha seus conceitos e referências nas redes sociais e está sempre criando, experimentando, provocando. O ASU é aquele tipo de restaurante que tem que conhecer para provar combinações, texturas, criatividade. Takigawa é um dos nomes que acredito que veremos falar muito em 2026.

Seichele Barbosa – A gastronomia Cultural do Nordeste

Uma mistura de nordestinidade e arte na cozinha. A chef Seichele Barbosa e o restaurante Seu Sergipe é uma ode ao regional. Pura poesia! A chef que também participou de reality show de gastronomia leva o nome e a cultura sergipana a todos os encontros. Carpaccio de caju, drinks com temperos locais, frutos do mar com sabores marcantes, extravagantes e repletos de identidade. A chef Seichele aproveita suas viagens ao exterior para fazer cursos, mas ao retornar a Aracaju traz todas as suas referências para a sergipanidade.

As referências das receitas da chef Seichele estão no mercado público, nas feiras de rua. Se você nunca ouviu falar ou provou Saburica, Siriguela, Umbu, o Seu Sergipe é o lugar. Aos domingos o restaurante serve café da manhã com esses e outros ingredientes bem brasileiros. Nas redes sociais, Seichele apresenta sua gastronomia como extensão de seu próprio estilo de vida. É um pedacinho de mar, de mundo e de Sergipe.

Fora do eixo Rio-São Paulo onde a gastronomia requer mais dedicação e atenção para seu reconhecimento nacional, chefs fazem um trabalho incrível em seus restaurantes em cidades muitas vezes a margem dos badalados centros. É preciso pensar em gastronomia brasileira em sua pluralidade. Talvez esse seja nosso diferencial competitivo no mundo. Uma gastronomia que fale dos insumos amazônicos, do sal do litoral, da miscigenação e de nossos talentos criativos. Os nomes aqui não são uma novidade, ao contrário, muitos deles foram premiados, participaram de programas de TV, mas de certo estão sempre em ascensão e o ano que inicia promete. Bravo!

Thiago Paes é colunista de Viagem e Gastronomia. Apresentador de TV em Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

