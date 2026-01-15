5 lugares fora do óbvio no Rio de Janeiro para ir além das praias - (crédito: Uai Turismo)

5 lugares fora do óbvio no Rio de Janeiro para ir além das praias (Ilha Fiscal, no Rio, e Ilha da Boa Viagem, em Niterói garantem paisagem e arquitetura belíssimas (Fotos: @viajandocomhistoria))

O Brasil bateu recorde de turistas internacionais ao longo de 2025 com mais de 9 milhões de visitantes, e o Rio de Janeiro tem sido uma das principais portas de entrada do país. E a cidade do pão de açúcar, das praias badaladas, do carnaval, samba e futebol tem lugares fora do óbvio que eu queria compartilhar por aqui.

Eu sou carioca, não moro mais na cidade, mas sigo apaixonada pelo Rio de Janeiro. Sempre que eu volto, da aquela vontade de ficar mais tempo.

Mas vamos ao que interessa! Aí vão 5 lugares fora do óbvio na cidade do Rio de Janeiro e região para você combinar em uma viagem a cidade maravilhosa.

1 – Edifício Palácio Gustavo Capanema

Depois de anos fechado o edifício foi restaurado e aberto ao público para visitas guiadas. Ele é um dos maiores marcos da arquitetura modernista do Brasil. De 1945 foi projetado por um time, uma verdadeira Lenda, Oscar Niemeyer, Lucio Costa, jardins de Burle Marx, painéis de Candido Portinari, e mais Afonso Reidy, Jorge Moreira, Hernani Vasconcelos e como consultor Le Corbusier, considerado um dos mais importantes arquitetos do século XX.

O palácio Capanema está localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro é uma referência mundial de inovação arquitetônica e patrimônio cultural e dizem que ele foi considerado tão inovador que virou inspiração para outros países incluindo construções da ONU. A visita guiada é gratuita e foi conduzida por estudantes da faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URFR recheada de muito conhecimento e informações incríveis.

O Palácio Gustavo Capanema (à esquerda) é dos maiores marcos da arquitetura modernista o Brasil. Já o Sítio Burle Marx (à direita) fica em Barra de Guaratiba a aproximadamente 60km da capital (Fotos: @viajandocomhistoria)

2 – Palácio Mourisco

Sempre que eu passava pela Avenida Brasil no Rio de Janeiro, o prédio que mais me chamava atenção sempre foi o Palácio Mourisco. E finamente fui conhecê-lo e a beleza, os detalhes, a história superaram todas as minhas expectativas.

Idealizado por Oswaldo Cruz no início dos anos 1900, a inspiração para esta jóia da arquitetura veio de 3 lugares diferentes: o castelo de Alhambra em Granada na Espanha, uma sinagoga em Berlim e o instituto Pasteur em Paris. Os detalhes impressionam, os mosaicos no piso simulam tapetes de inspiração árabe, os azulejos são multicoloridos, os desenhos rendilhados e geométricos são incríveis.

O palácio faz parte da Fiocruz e seu idealizador, Oswaldo Cruz, era médico, cientista, e foi reconhecido mundialmente por seu combate a doenças e políticas de saúde pública. Uma curiosidade foi como Oswaldo Cruz conheceu o arquiteto Luiz Moraes que fez o projeto. Os dois pegavam o mesmo trem para ir ao trabalho. Luiz trabalhava nas obras da igreja da penha, e Oswaldo Cruz o acompanhou admirando seu trabalho. E foi no trem que o convite foi feito. O estilo mourisco foi escolha do próprio médico, para ele simbolizava a grandeza da ciência e os segredos da vida. A visita guiada foi espetacular.

3 – Ilha Fiscal

Este é um dos lugares mais pitorescos do Rio de Janeiro na minha opinião. E eu fui conhecer este delicado estojo digno de uma brilhante joia; Era assim que D. Pedro II se referia a Ilha Fiscal.

Ela era um posto alfandegário, mas ficou conhecida mesmo por ter sido o palco do último baile do império em 1889, e seis dias depois houve a proclamação da república, e a queda da monarquia.

O estilo neogótico do palácio é lindo, e ainda mais incrível é a vista já que fica na baia de Guanabara. Recentemente a Galeota Dom Joao VI que ficou guardada por 10 anos, está agora, exposta na ilha fiscal. Movida por 30 remadores, a galeota era usada para pequenos deslocamentos da família real que a recebeu de presente em 1808. A visita é guiada, e recheada de muita história. Absolutamente imperdível

4 – Ilha da Boa Viagem

Vamos atravessar a ponte Rio-Niterói e visitar uma joia escondidinha que também ficou fechada por décadas e agora está aberta ao público. A Ilha da Boa Viagem está em Niterói e oferece uma combinação da natureza deslumbrante com construções de séculos em um lugar único.

A 1ª capela de Nossa Senhora da Boa Viagem no ponto mais alto da ilha que fica na Baia de Guanabara é de 1650. Comadantes e marinheiros ajudavam a mantê-la com donativos e a curiosidade é que o valor era calculado de acordo com a distância da viagem. Ao passar pela ilha os homens em seus navios costumavam se ajoelhar e pedir proteção para a próxima viagem.

A ilha é patrimônio histórico desde 1938 e a cereja do bolo da visita é dar uma espiada nos terraços que se debruçam para o pão de açúcar, corcovado e a orla carioca.

5 – Sítio Burle Marx

A próxima parada é Barra de Guaratiba, bem próximo do Rio de Janeiro. A objetivo é conhecer o fantástico Sitio Burle Marx. É patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO, e daqueles lugares que todos os brasileiros precisam conhecer.

Burle Marx, um dos maiores nomes do paisagismo e da arte do século XX viveu no sítio por mais de 20 anos, reuniu mais de 3500 espécies de plantas de várias partes do mundo e em 1985 decidiu doar a propriedade ao governo federal.

A visita é guiada, e eu aprendi tanto sobre a obra e a genialidade Burle Marx. Meu lugar preferido foi o pequeno ateliê com elementos em forma de arco e debruçado para o jardim. O painel de azulejos pintado com desenhos do próprio Burle Marx é de 1967 e a composição de cores é absolutamente incrível. Super valeu a visita.

Já o ateliê casa foi umas últimas construções, e a história é curiosa, Burle Marx soube de um edifício no centro do Rio de Janeiro que ia ser demolido, foi ao local, mediu, documentou, tirou fotos. E tudo foi desmontado e remontado no Sitio.

O Rio de Janeiro é uma cidade repleta de atrações que vão além das praias tradicionais. Então fica o convite para você incluir no seu roteiro estes 5 lugares que fazem parte da história da cidade. Boa leitura e até a próxima.

