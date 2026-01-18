Cozinha Tupis: um dos restaurantes mais surpreendentes de Belo Horizonte

Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Se você está turistando pela capital mineira, não há quem não indique o Mercado Novo para uma visitinha descolada e vivenciar o que há de mais típico na região: os botecos da cidade. Ao chegar ao local o que o turista não imagina é a viagem inesperada de sabores, ingredientes, inspirações com muitos motivos para estar em qualquer guia. No Mercado, o cardápio, a escolha dos ingredientes, as receitas do Cozinha Tupis, tornam o restaurante um dos mais surpreendentes de Belo Horizonte.
O balcão na cozinha aberta proporciona que o cliente vivencie a elaboração de cada receita, e vibre com ela! A escolha dos utensílios onde são servidos, das panelas; a combinação de pratos mostram que você está num lugar diferenciado e repleto de referencias da cultura gastronômica mineira, e por que não dizer: brasileira.
A primeira vez que estive no Cozinha Tupis entre etapas num menu absolutamente surpreendente, provei o tempurá de milho. Que coisa incrível! Dizem que a receita surgiu de um desafio entre os amigos e chefs Rafa Bocana e Henrique Gilberto, que também é sócio no grupo Viela, do qual o restaurante faz parte. O tempurá aparentemente simples é crocante, saboroso, e ainda guarda aquele sabor de milho do interior.
Recentemente, mais uma vez na cidade, provei um menu colaborativo: chefs de São Paulo desembarcaram em Belo Horizonte para cozinhar na prestigiada cozinha do Mercado Novo. No menu: Risoto de Feijoada com linguiça picante (chef Mara Salles); Empada de Rês (Chef Rafa Bocaina); Smorrebrod (Chef Rodolfo e Caio); Bao de semolina com camarão ao curry (Chef Marcelo Correia); Taco de Buche (Chef Caio Alciati); Bochecha de porco e abóboras (Chef Henrique Gilberto), entre outras receitas absurdamente surpreendentes.
Todas, sem exceção, um mais deliciosa e instigante que a outra. É preciso ir com fome para não se perder nas mordidas. É preciso se permitir para reconhecer o que já conhecíamos: uma empadinha, uma feijoada, um sanduiche aberto, um taco, e compreender a riqueza da gastronomia brasileira e suas influências. Foi um almoção, daqueles cheios de elogios e curiosidades.
O Cozinha Tupis prepara para 24 de janeiro mais um desses encontros: agora o Rio de Janeiro desembarca em Belo Horizonte. E como anunciado é a mistura do Balcão com o Calçadão. E se for como foi desembarcar aqueles incríveis chefs paulistas, esse encontro de receitas será repleto de alma e samba brasileiros. Dois de Fevereiro o Chef Henrique Gilberto do tradicional almoço de Iemanjá em Salvador com os chef Fabrício Lemos e Lisiane Arouca.
Fato é que o Tupis, há tempos, tornou-se ponto de encontro para meus amigos de Beagá. Quando chego na cidade e quero encontrar alguém, já penso no Mercado Novo e no Tupis: – Vamos lá tomar um Xeque Mate, comer uma coisinha! Quem não conhece fica encantado, quem já conhece tem até os seus preferidos da casa. Bom demais quando a gente encontra comida de verdade, brasileira e cheia de borogodó. Bravo!
Thiago Paes é colunista de viagem & Gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e Travel Food and Drinks. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br
