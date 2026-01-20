Turismo em Piracaia: Cerâmica inaugura fábrica e reforça vocação cultural a 90 km de São Paulo ((Foto: divulgação Cerâmica Fontoura & Kiehl0)

A Cerâmica Fontoura & Kiehl inaugura sua nova fábrica em Piracaia (SP), a apenas 90 quilômetros da capital paulista, e movimenta o turismo em Piracaia com um projeto que une arte, identidade territorial e experiência sensorial. A abertura consolida o município como um destino atraente para roteiros culturais e gastronômicos, especialmente para quem busca viagens curtas de fim de semana e passeios bate e volta a partir de São Paulo.

Arte, território e experiência como convite ao visitante

Com dois projetos autorais, profundamente ligados à memória do lugar e à criação artesanal, a marca propõe uma imersão que vai além da produção de objetos utilitários. As técnicas e os materiais explorados se refletem nas próprias peças da Cerâmica Fontoura & Kiehl, transformando a cerâmica em uma experiência visual e sensorial — uma característica que dialoga com tendências contemporâneas de turismo de experiência e valorização do fazer manual. O visitante encontra um ambiente acolhedor, que convida a observar processos, apreciar texturas, cores e formas, e compreender a relação entre design, gastronomia e cultura local.

Gastronomia e eventos que fortalecem o turismo regional

A novidade se conecta ao cenário gastronômico de Piracaia por meio do Restaurante Porta ao Lado, espaço que ampliou sua atuação para receber eventos personalizados — como confrarias, encontros gastronômicos e palestras — e se consolidou como um ponto de encontro culinário e cultural na cidade. O Porta ao Lado funciona de quarta a domingo, das 8h às 18h, é acessível para pessoas com deficiência e pet friendly, reforçando o compromisso com a inclusão, o acolhimento e a boa hospitalidade. Para turistas, a combinação de fábrica de cerâmica, agenda de eventos e cozinha autoral cria um roteiro completo, perfeito para quem deseja unir degustação, cultura e compras criativas.

Sobre Piracaia

Localizada em uma região cercada por paisagens naturais e represas, Piracaia oferece um conjunto de atrativos que se somam à nova fábrica da Cerâmica Fontoura & Kiehl: clima de interior, produtos locais, cafés e restaurantes, além de opções para quem aprecia fotografia, caminhadas leves e um ritmo mais contemplativo. A proximidade com São Paulo — 90 quilômetros — favorece deslocamentos rápidos, tornando o município uma escolha conveniente para um dia de imersão criativa ou um fim de semana de descanso com sabor regional.

