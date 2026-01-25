Vinho gaúcho e café mineiro: o primeiro café do Brasil maturado em barrica de Merlot (Vinho e café (Foto: Vinícola Madre Terra))

Dois produtos enraizados no imaginário brasileiro, uma viagem à Tailândia e um despertar criativo: café e vinho. Pode-se dizer que duas paixões nacionais também! Na serra gaúcha, a Vinícola Madre Terra em parceria com a Dude Coffe apresentam o primeiro café do Brasil maturado em barrica de carvalho, onde estagiou o vinho merlot. A ideia da doutora gastrônoma e enóloga Tainá Zaneti teve lote de 100 garrafas a R$179. Um segundo lote já está previsto para daqui a três meses, utilizando a barrica que estagiou o Marselan da vinícola.

A inspiração para o projeto remonta a 2014, durante a primeira viagem internacional da pesquisadora e diretora criativa da Madre Terra à Tailândia. “Lá tive contato com cafés maturados em barricas. Cafés com tempo, profundidade e silêncio. Aquela experiência mudou para sempre a forma como eu via e sentia o café”, relembra. Anos depois, com a vinícola estruturada, a memória se transformou em pesquisa e, agora, em produto.

O café foi maturado por 50 dias em uma barrica de carvalho americano de primeiro uso no vinho, imediatamente após a retirada do Merlot para engarrafamento. No mesmo dia, a barrica foi levada para a torrefação parceira, onde recebeu os grãos de café arábica de origem mineira, de tosta média. O processo respeita o tempo, a integridade do grão e a barrica como um organismo vivo, carregado de memória, micro-organismos e história.

A combinação tailandesa à brasileira promete não é um café que lembra vinho — nem o contrário. Mas um território sensorial novo, com camadas que revelam frutas maduras, acidez vínica delicada, notas licorosas, madeira sutil, doçura profunda e textura macia.

Restaurante Aymá (Foto: @paespelomundo)

O projeto dialoga diretamente com a filosofia de trabalho de Tainá Zaneti, que valoriza ingredientes brasileiros, origem e pesquisa sensorial — princípios aplicados também no Cozinha Aymá, restaurante da vinícola dedicado à enogastronomia brasileira e intuitiva. “Assim como na cozinha, a ideia é trabalhar os cafés do Brasil, respeitando origem, identidade e potencial sensorial”, destaca.

Assim como o turismo, a produção de café no Brasil está a pleno crescimento. Segundo a Embrapa Café o desempenho de 2025 indica um crescimento jamais visto, confirmando a estimativa do ano como a maior receita já registrada pela cafeicultura brasileira (arábica e canéfora). Os cafés diferenciados representaram quase 20% das exportações de café do Brasil. Os Estados Unidos seguem como principal destino dos cafés diferenciados do Brasil, com a compra de 1,06 milhão de sacas em 2025, seguidos de Alemanha (975,3 mil) e Bélgica (739,5 mil).

A grande produção brasileira remonta os tempos áureos do café no século XVIII quando este foi o principal produto da economia brasileira. Ver nascer um projeto criativo como este da Vinícola Madre Terra com exclusivíssimas 100 garrafas nos mostra que a sustentabilidade é o presente e a vanguarda, é o legado e a resposta para muitos conflitos no mundo. À mãe Terra, Bravo Madre!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

