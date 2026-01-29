Um dos países mais ricos do mundo, e um dos menores do planeta! Conhece Luxemburgo?

Foram 2 dias em um destino que eu sempre quis conhecer. Um dos países mais ricos do mundo, e um dos menores do planeta. Luxemburgo possui 2.500m2 e é menor do que o estado de Sergipe. É possível atravessá-lo em 1hora e meia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Muitos visitantes fazem um bate volta da França, ou da Bélgica, mas minha opinião pessoal é que a cidade merece pelo menos 2 noites para conhecê-la com calma, experimentar restaurantes e caminhar pelas ruas pitorescas sem pressa.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A população tem em torno de 660 mil habitantes e a curiosidade, quase 50% é estrangeira o que o torna um dos países mais multiculturais da Europa. Sua capital é patrimônio mundial da UNESCO, e as muralhas, pontes, casinhas medievais parecem um cenário de filme. O transporte público é gratuito inclusive para turistas e ainda leva direto para o aeroporto. Esqueça o taxi. Tudo é muito fácil, prático e bem sinalizado.
LEIA TAMBÉM: 5 lugares fora do óbvio no Rio de Janeiro para ir além das praias
O país é uma monarquia constitucional e o chef de estado é o grão duque. Trata-se do único país soberano do mundo com este título, que é superior a um duque e inferior a um rei. No coração da Europa, o país faz fronteira com a França, Bélgica e Alemanha, e tem 3 idiomas oficiais.
Mas porque o país tem uma renda per capita tão alta? a resposta está ligada a um forte setor financeiro, sede de bancos internacionais, instituições financeiras e uma economia estável. Nossa passagem por Luxemburgo foi em dezembro de 2025 entre o Natal e o ano novo.
A decoração estava linda, os mercadinhos tradicionais de Natal com bastante movimento e a cidade festiva e animada. O desafio foi o frio intenso, mas demos sorte com dias ensolarados. E claro as roupas térmicas corretas foram fundamentais.
Agora vamos a pergunta que eu mais recebi durante meus dias em Luxemburgo: é uma viagem cara? Então vamos por partes. Sob a ótica de hospedagem e alimentação, minha percepção é que os preços são similares a cidade de Londres, que também não é um destino barato. Por outro lado, a maior parte das atrações em Luxemburgo são ao ar livre, como caminhadas pelo centro histórico, igrejas, mirantes, praças, em outras palavras lugares gratuitos.
Adicionalmente o transporte público também é gratuito, o que alivia o orçamento do turista. Em geral Luxemburgo não é uma das cidades mais baratas da Europa, mas 2 dias inteiros são perfeitos para explorar e conhecer este belíssimo destino, que a propósito é bem seguro, e compacto para explorar a pé.
Abaixo compartilho um roteiro com 15 lugares que eu conheci em Luxemburgo
- Praça da Constituição
- Terraço Panorâmico
- Catedral de Notre Dame de Luxemburgo
- Palacio Grão Ducal
- Chocolate House
- Chemin de la corniche
- Siga pelas Muralhas
- Igreja de São Michel
- Restaurante Kobe
- Praça Guillaume II
- Restaurante L Osteria
- Avenida Monterey
- Praça das Armas
- Elevador Pfaffenthal
- Rio Alzette
No centro histórico comece pela praça da Constituição e dê uma espiada no terraço panorâmico ao redor. Durante a época de Natal, nesta praça acontece um mercadinho de Natal, além de várias atrações para crianças.
Caminhe por 80m, e a direita visite a belíssima Catedral de Notre Dame de Luxemburgo. Mais 400m e veja o palácio Grão Ducal com uma arquitetura renascentista espanhola construído originalmente entre 1572 e 1574. Hoje é a residência oficial dochefe de Estado. Fique atento, já que durante o verão o palácio é aberto para visitas guiadas.
Em frente experimente o famoso chocolate quente artesanal na Chocolate House. Você escolhe o sabor e a mágica acontece. Você mesmo mergulha o tablete de chocolate na caneca de leite quente. Amei a experiência.
Siga 300 metros e vá até um dos lugares mais visitados de Luxemburgo. Conhecida como a varanda mais bonita do mundo. Um dos pontos mais fotografados da cidade parece mesmo um quadro vivo.
LEIA TAMBÉM: Dois refúgios ecológicos de luxo em Minas Gerais entram na lista do PlanetaEXO para 2026
E siga caminhando pelas muralhas. Volte ao Centro histórico e em 5 minutos pare na igreja de São Michel. Em 200 metros uma opção de almoço é o restaurante japonês Kobe. Uma outra sugestão está na praça ao lado, você pode experimentar o L Osteria.
Se você gosta de comprinhas ali é o lugar, ao redor da praça, e na avenida Monterrey. Coladinho mais uma praça no centro histórico: praça das armas. E para fechar, em 500 metros pegue o elevador panorâmico que liga a cidade alta à baixa e oferece vistas deslumbrantes do vale do Alzette.
Um dos lugares deste roteiro merece um destaque. Ele se chama `Chemin de la Corniche` Conhecida como a varanda mais bonita do mundo, trata-se de um caminho suspenso cercado por penhascos, casinhas medievais, uma abadia ao longo do vale do Alzette. O objetivo das muralhas construídas na idade média era obter um sistema defensivo, uma cidade fortaleza.
Ao longo do tempo elas foram ampliadas por espanhóis, austríacos e franceses. E o que era defesa hoje se tornou poesia, já que o cenário é puro encanto. A sensação é de estar espiando a história através de uma janela perfeita. O silencio, a profundidade do vale, a abadia, o verde, e o rio trazem uma atmosfera mágica para este lugar.
Foram 2 dias em Luxemburgo e o roteiro é somente uma sugestão. Faça no seu tempo e aproveite muito a cidade!
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo