Um dos países mais ricos do mundo, e um dos menores do planeta! Conhece Luxemburgo? (Fotos: @viajandocomhistoria)

Foram 2 dias em um destino que eu sempre quis conhecer. Um dos países mais ricos do mundo, e um dos menores do planeta. Luxemburgo possui 2.500m2 e é menor do que o estado de Sergipe. É possível atravessá-lo em 1hora e meia.

Muitos visitantes fazem um bate volta da França, ou da Bélgica, mas minha opinião pessoal é que a cidade merece pelo menos 2 noites para conhecê-la com calma, experimentar restaurantes e caminhar pelas ruas pitorescas sem pressa.

A população tem em torno de 660 mil habitantes e a curiosidade, quase 50% é estrangeira o que o torna um dos países mais multiculturais da Europa. Sua capital é patrimônio mundial da UNESCO, e as muralhas, pontes, casinhas medievais parecem um cenário de filme. O transporte público é gratuito inclusive para turistas e ainda leva direto para o aeroporto. Esqueça o taxi. Tudo é muito fácil, prático e bem sinalizado.

O país é uma monarquia constitucional e o chef de estado é o grão duque. Trata-se do único país soberano do mundo com este título, que é superior a um duque e inferior a um rei. No coração da Europa, o país faz fronteira com a França, Bélgica e Alemanha, e tem 3 idiomas oficiais.

Mas porque o país tem uma renda per capita tão alta? a resposta está ligada a um forte setor financeiro, sede de bancos internacionais, instituições financeiras e uma economia estável. Nossa passagem por Luxemburgo foi em dezembro de 2025 entre o Natal e o ano novo.

A decoração estava linda, os mercadinhos tradicionais de Natal com bastante movimento e a cidade festiva e animada. O desafio foi o frio intenso, mas demos sorte com dias ensolarados. E claro as roupas térmicas corretas foram fundamentais.

Agora vamos a pergunta que eu mais recebi durante meus dias em Luxemburgo: é uma viagem cara? Então vamos por partes. Sob a ótica de hospedagem e alimentação, minha percepção é que os preços são similares a cidade de Londres, que também não é um destino barato. Por outro lado, a maior parte das atrações em Luxemburgo são ao ar livre, como caminhadas pelo centro histórico, igrejas, mirantes, praças, em outras palavras lugares gratuitos.

Adicionalmente o transporte público também é gratuito, o que alivia o orçamento do turista. Em geral Luxemburgo não é uma das cidades mais baratas da Europa, mas 2 dias inteiros são perfeitos para explorar e conhecer este belíssimo destino, que a propósito é bem seguro, e compacto para explorar a pé.

Abaixo compartilho um roteiro com 15 lugares que eu conheci em Luxemburgo

Praça da Constituição Terraço Panorâmico Catedral de Notre Dame de Luxemburgo Palacio Grão Ducal Chocolate House Chemin de la corniche Siga pelas Muralhas Igreja de São Michel Restaurante Kobe Praça Guillaume II Restaurante L Osteria Avenida Monterey Praça das Armas Elevador Pfaffenthal Rio Alzette

No centro histórico comece pela praça da Constituição e dê uma espiada no terraço panorâmico ao redor. Durante a época de Natal, nesta praça acontece um mercadinho de Natal, além de várias atrações para crianças.

Caminhe por 80m, e a direita visite a belíssima Catedral de Notre Dame de Luxemburgo. Mais 400m e veja o palácio Grão Ducal com uma arquitetura renascentista espanhola construído originalmente entre 1572 e 1574. Hoje é a residência oficial dochefe de Estado. Fique atento, já que durante o verão o palácio é aberto para visitas guiadas.

Em frente experimente o famoso chocolate quente artesanal na Chocolate House. Você escolhe o sabor e a mágica acontece. Você mesmo mergulha o tablete de chocolate na caneca de leite quente. Amei a experiência.

Siga 300 metros e vá até um dos lugares mais visitados de Luxemburgo. Conhecida como a varanda mais bonita do mundo. Um dos pontos mais fotografados da cidade parece mesmo um quadro vivo.

E siga caminhando pelas muralhas. Volte ao Centro histórico e em 5 minutos pare na igreja de São Michel. Em 200 metros uma opção de almoço é o restaurante japonês Kobe. Uma outra sugestão está na praça ao lado, você pode experimentar o L Osteria.

Se você gosta de comprinhas ali é o lugar, ao redor da praça, e na avenida Monterrey. Coladinho mais uma praça no centro histórico: praça das armas. E para fechar, em 500 metros pegue o elevador panorâmico que liga a cidade alta à baixa e oferece vistas deslumbrantes do vale do Alzette.

Um dos lugares deste roteiro merece um destaque. Ele se chama `Chemin de la Corniche` Conhecida como a varanda mais bonita do mundo, trata-se de um caminho suspenso cercado por penhascos, casinhas medievais, uma abadia ao longo do vale do Alzette. O objetivo das muralhas construídas na idade média era obter um sistema defensivo, uma cidade fortaleza.

Ao longo do tempo elas foram ampliadas por espanhóis, austríacos e franceses. E o que era defesa hoje se tornou poesia, já que o cenário é puro encanto. A sensação é de estar espiando a história através de uma janela perfeita. O silencio, a profundidade do vale, a abadia, o verde, e o rio trazem uma atmosfera mágica para este lugar.

Foram 2 dias em Luxemburgo e o roteiro é somente uma sugestão. Faça no seu tempo e aproveite muito a cidade!

