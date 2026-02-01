Festa no Interior: regiões vitivinícolas abrem as portas para turistas participarem da vindima (Degustações e passeios pelos parreirais fazem parte da programação das vinícolas também na vindima (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

A vindima, tradicional festa da colheita das uvas que se tornarão os próximos vinhos e sucos do Brasil está de portas abertas aos turistas que desejam vivenciar um dia entre parreirais, piqueniques e a produção dessas bebidas que está em vários lugares do país. Tradicionalmente no Rio Grande do Sul, em especial na Serra Gaúcha, o Brasil conta hoje com diversas outras regiões vitivinicultoras como o Vale do São Francisco, a Serra da Mantiqueira, Serra Catarinense, Planalto Central e em estados como o Paraná e Minas Gerais, entre outros.

A vindima é a oportunidade que o turista tem em participar da colheita de diferentes formas. Cada vinícola crias suas próprias atrações. O período é tão interessante e tradicional, que vale a visita às adegas e wine gardens para degustações mesmo sem participar da colheita. A vindima acontece entre janeiro e março, mas há regiões que proporcionam em outras épocas, a depender do tipo de produção.

90% da produção nacional é na Serra Gaúcha

Na Serra Gaúcha, vinícolas como a Miolo, Casa Perini, Casa Valduga e Courmayer possuem diversos tipos de atrações para encantar o viajante que deseja conhecer mais sobre os vinhos brasileiros, safras e jardins com gastronomia para acompanhar momentos especiais. Imperdível conhecer o processo de produção que leva uvas a se transformarem em vinhos e espumantes por meio de profundas tradições, mas completamente envolvidos em tecnologia de ponta.

Miolo Wine Garden (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A Courmayer Domaine é uma das principais produtoras de espumantes da região; produzindo inclusive em parcerias com grandes varejistas para sua distribuição. Foi na Courmayer que provamos vinhos e espumantes com chocolates locais. Impecável! É Também na Serra Gaúcha, com sede em Flores da Cunha, onde fica a Nova Aliança, cooperativa com 600 famílias dedicadas à terra, que compartilham saberes, cultivam laços e transformam tradição em futuro. Uma produção gigantesca que vale conhecer.

Vinhos do Paraná

Eleita duas vezes a melhor experiência em enoturismo do Paraná, a Vinícola Legado, em Campo Largo/PR, realiza mais uma edição do Amanhecer no Vinhedo, sua tradicional Festa da Colheita, realizada desde 2015. A colheita acontece com caminhadas pelos vinhedos, aulas sobre diferentes tipos de uvas, histórias da propriedade e os cuidados com a terra, e ainda música ao vivo em clima de festival. O evento também conta com a opção de almoço à la carte no restaurante Gianttura Winegarden, com pratos elaborados pelo chef Hermes Custódio. Nesta edição serão degustados os vinhos da linha Sapienza e o espumante Bliss. As próximas edições são, 8, 14 e 16 de fevereiro.

Vindima na Vínícola Legado, Campo Largo/PR (Foto: divulgação)

Vinhos de Brasília

Em parceria com a Brasília Receptivo, a Villa Triacca abre as portas do seu hotel boutique e restaurante em meio a parreirais para uma imersão na vitivinicultura do cerrado. Um passeio completo que une história, tradição e sabores, começando pela explanação da família produtora, seguido da visita aos vinhedos e à cave. A degustação com três rótulos selecionados (cerca de 100ml cada), harmonizados com queijos artesanais, salames, tudo produzidos na região.

A vinícola Brasília, da qual a Triacca faz parte, é a união de 10 famílias produtoras que cultivam variedades como Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc e vem fazendo história com o “terroir do Brasil”. É presença constante em feiras e degustações. Inclusive produzem com sistema de poda invertida (dupla poda), no verão e no inverno, permitindo que a maturação ocorra com alta amplitude térmica, resultando em uvas mais concentradas.

A festa de interior que o Brasil vem se destacando com vinhos e queijos premiados, com histórias e produção moderna, repleta de tecnologia, de criatividade, é a festa dos vinhos brasileiros para o mundo. Num momento em que o mundo questiona a imigração, suas oportunidades e ameaças, uma festa para celebrar a fortaleza que imigrantes – principalmente italianos – que um dia nos deram de chance conhecer.

Dos pés calejados de imigrantes que amassaram muitas uvas às mãos suaves e sutis dos turistas que agora colhem, celebram, brindam em lindas adegas. Vale conferir a programação das vinícolas, horários e valores. Vale conhecer mais o Brasil. Bravo!

Thiago Paes é colunista de Viagem & Gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo. É apresentador no canal Travel Box Brazil. Press: contato@paespelomundo.com.br

