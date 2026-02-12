Punta del Este no Carnaval é escolha de brasileiros que já decidiram fugir da folia - (crédito: Uai Turismo)

Punta del Este no Carnaval é escolha de brasileiros que já decidiram fugir da folia (Com o Carnaval se aproximando, cresce o número de brasileiros que trocam a folia por uma experiência sofisticada em Punta del Este, no Uruguai. (Foto: Daniel Coccolo) )

Punta del Este no Carnaval é escolha de brasileiros que já decidiram fugir da folia, com o feriado se aproximando, parte do público nacional já definiu o destino e optou por uma experiência internacional mais tranquila.

Enquanto o Brasil vive a intensidade dos blocos e desfiles, cresce o número de viajantes que buscam tranquilidade, conforto e sofisticação. O movimento é impulsionado por um perfil que valoriza bem-estar e experiências personalizadas.

Punta del Este no Carnaval acompanha nova tendência de comportamento

A preferência por Punta del Este no Carnaval reflete uma mudança no padrão de consumo turístico. O estudo Experiential Travel Trends 2026, da TRVL Lab em parceria com o Ministério do Turismo, aponta essa transformação.

Segundo o levantamento, 84,5% dos viajantes buscam conexões mais profundas durante as viagens. Descanso qualificado e autenticidade passaram a pesar mais que grandes eventos.

Entre brasileiros, essa tendência se traduz na decisão antecipada por destinos internacionais. O objetivo é evitar aglomerações e investir em experiências mais exclusivas.

Punta del Este no Carnaval se fortalece como refúgio sofisticado

Assim nesse cenário, Punta del Este no Carnaval surge como alternativa natural ao circuito tradicional da folia. O balneário uruguaio combina segurança, gastronomia reconhecida e programação cultural consistente.

Fevereiro permite vivenciar o destino com mais privacidade. A ocupação já não atinge o pico da alta temporada de verão, o que favorece estadias mais reservadas.

O Enjoy Punta del Este observa crescimento na presença de brasileiros nesse período. Muitos hóspedes escolhem o resort em busca de descanso premium.

“O Carnaval passou a representar escolhas diferentes. Existe um público que prefere silêncio e conforto”, afirma Javier Azcurra, diretor de Relações Institucionais e Experiência do Cliente do Enjoy Punta del Este.

Punta del Este no Carnaval reforça estratégia internacional

A consolidação de Punta del Este no Carnaval acompanha uma tendência global. O turismo atual prioriza personalização e propósito.

Viajar deixou de ser apenas deslocamento. Tornou-se ferramenta de equilíbrio e reconexão. Nesse contexto, o destino uruguaio amplia sua relevância no mercado brasileiro.

Sobre o Enjoy Punta del Este Casino & Resort

O Enjoy Punta del Este Casino & Resort está localizado no principal balneário da América do Sul. Inaugurado em 1997, o hotel conta com 292 quartos com vista para o mar, incluindo 41 suítes.

O cassino ocupa quatro mil metros quadrados. São 550 slots, 75 mesas e sala exclusiva de pôquer. O resort oferece sete restaurantes e bares.

A estrutura inclui 18 salas para eventos com capacidade para até cinco mil pessoas. O complexo reúne o OVO Nightclub e o OVO Beach, na Praia Mansa.

Na área de wellness, o hotel dispõe de spa com três piscinas, jacuzzi e academia moderna. Há quadras de pádel, salão de beleza e programação infantil no Kids Club.

O resort também promove roteiros voltados à gastronomia e cultura. As experiências incluem visitas a vinícolas e museus da região.

Com o Carnaval batendo à porta, Punta del Este no Carnaval se firma como a escolha de quem já decidiu transformar o feriado em uma experiência memorável. Longe do óbvio e perto do essencial, o destino uruguaio entrega sofisticação, silêncio e exclusividade no momento exato em que o Brasil vibra em outro ritmo.

