6 restaurantes imperdíveis para provar o melhor da gastronomia em Maceió (Massa oriental com camarões na brasa, no Marh Gastronomia (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Embora a folia de carnaval em Maceió aconteça nas prévias, com o tradicional Pinto da Madrugada, na praia de Pajuçara; os bloquinhos, no bairro do Jaraguá, a cidade este ano dividiu a liderança nas buscas dos turistas pelo feriado, junto ao Rio de Janeiro, segundo dados da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo), tornando-se mais uma vez uma das cidades mais procuradas para quem, na semana do carnaval deseja curtir as lindíssimas praias urbanas e do litoral norte e sul de Alagoas. Onde levar um turista em Maceió? Que tal conhecer os restaurantes imperdíveis para provar o melhor da gastronomia da cidade?

Peixes frescos, maturados; muitos pratos com polvo, camarão; referências e influências africanas, baianas, indígenas, europeias, orientais e chefs que também são professores de gastronomia – o que releva pratos com técnicas clássicas; novos chefs repletos de ideias e criatividade; e ainda outros com trajetória de formação internacional, em escolas como a Paul Bocuse, na França.

Aqui vão seis restaurantes que você precisa conhecer em Maceió:

Acarajé, restaurante Akuaba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Marh Gastronomia

O restaurante fica numa discreta rua na região gastronômica mais badalada da cidade. No bairro de jatiúca, o Marh @mahrgastronomia reúne bom gosto na decoração, nas lindas cerâmicas, e principalmente na escolha acertada de um cardápio que é a vanguarda da gastronomia brasileira: pratos leves, saborosos e repletos de personalidade. No menu executivo (R$109,) entrada de alface grelhado com parmesão, postas de peixe maturado e na brasa; de principal: massa oriental ao curry com camarões na brasa e amendoim ou peixe à caponata com tucupi e farofa d’agua. De sobremesa picolé de pitanga. O restaurante acaba de comemorar um ano, tem menu sazonal e já possui os queridinhos dos clientes como o arroz caiçara com polvo grelhado (um dos meus preferidos).

O chef Rafael Benamor é um dos idealizadores do Rota dos Pescados e vem fazendo um trabalho diferenciado na gastronomia alagoana, além de trazer seu lifestyle do esporte, da pesca, da saúde para a cozinha do Marh, o que torna o restaurante interessantíssimo. Prove o drink de tangerina com gengibre!

Hatsu Izakaya

Kakuzukuri de Atum, restaurante Hatsu (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um restaurante oriental de sushis, sashimis, pokes, pratos quentes, com ingredientes fresquissímos, receitas que valorizam os insumos, a regionalidade, o sabor. No cardápio os cubos de atum com creme de gergelim, manteiga de Katsoubushi, flocos de peixe e ovas – o Kakuzukuri de Atum (que já fez parte dos nossos melhores do ano); mas também: tartar de siri, vieira com foi gras, sushi de wagyu, de enguia com abacate e muitos outros. Combinações que tornam o Hatsu @hatsuizakaya referência em gastronomia oriental. Destaque especial para as receitas que levam siri como o baterá (sushi prensado – técnica originalmente de Osaka no Japão) finalizado com crispy. O chef Roger Lima (também idealizador do Rota dos Pescados Alagoanos), Sarah Andrade e equipe comemoram a expansão do restaurante no mesmo endereço no bairro da Ponta Verde, um espaço amplo, contemporâneo e um balcão lindo. Parabéns!

Akuaba

Polovo laqueado com aioli de dijon e pesto. Restaurante Akuaba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Um dos restaurantes mais interessantes da capital alagoana apresenta o sincretismo gastronômico afro-brasileiro. As escolhas das receitas, dos ingredientes, dos temperos, uma mistura de sabores que fala muito sobre o que é gastronomia no Brasil. A boa gastronomia tem propósito nas escolhas, no foco, nas narrativas, no cardápio. Não é só comida boa, é arte e cultura. O Akuaba é assim. Acarajé espetacular (todo separado no prato); Polvo laqueado fabuloso (com aioli de dijon e pesto); Moqueca do príncipe – saborosíssima! Com banana da terra, biribiri, camarão, polvo… Não é à toa que o chef Jonatas Moreira (@jonatasmoreira) tem formação numa das melhores escolhas de gastronomia do mundo a Paul Bocuse sem esquecer o jeito latino da cozinha afro-baiana em Alagoas. É aquele restaurante que tem que estar na sua lista de melhores lugares para ir em Maceió.

Grand Cru

Fileto ao rotî com mouseline de macaxeira (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

A sofisticada casa de vinhos em Maceió ganha um toque especial: o cardápio dos chefs Wutemberg Farias e Plínio Monteiro. O menu executivo (R$74,90) muda semanalmente, mas traz o DNA do chef Farias e suas infinitas possibilidades em transformar ingredientes aparentemente simples em receitas absolutamente requintadas, internacionais. Que tal um picadinho de filé laqueado no molho rotî, acompanhado de mouseline de macaxeira? Ou quem sabe um arroz de frutos do mar ao côco? Para acompanhar, vinhos de diversas nacionalidades apresentados pela querida sommelier Fátima Menezes (ABS), como o Barone Montalto, Due Mondi, um pinot grigio italiano; ou um Syrah argentino com pomelo e hibiscos e baixo teor alcoólico (7%). Nas minhas anotações sobre um delicioso almoço no Grand Cru estava registrado: “o picadinho estava caramelizado, o molho veio para acentuar, esse creme de macaxeira tá sofisticado, incrível, e esse drink de entrada com frutas vermelhas e sem álcool, abusurdo de bom, e ainda comi das frutas até o final”. É isso, esse fileto já entro upara os melhores do ano. Ah, foi o Chef Farias que cozinhou para os famosos e badalados que vieram passar o final de ano no litoral norte de Alagoas!

Terruá

Risoto de cebola com mignon, restaurante Terruá (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Uma adega linda com dezenas de rótulos. Uma chef das mais queridas da cidade, consultora de diversos empreendimentos pelo Brasil. O Terruá @terruarestaurante tem menu executivo sazonal (R$99) que em fevereiro trouxe os sabores intensos e provocantes do risoto de cebola com mignon – delicioso! Pastel de rabada, sobremesas refrescantes. Do cardápio fixo, prove o saborosíssimo polvo com aioli, pesto, batatas; o tartar; as saladas; tudo muito bom. A chef Mari Bernardes tem o dom de dar potência às receitas e apresentar sabores marcantes, intensos. O risoto de cebola entra para nossa lista de melhores do ano. É a antítese do simples e sofisticado, do clássico e provocante, do internacional e local. Sirva-se de uma taça de vinho para acompanhar no autosserviço da casa! Muito bom! Como sempre.

Brotto

Restaurante Brotto (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Inserido num dos cartões postais de Alagoas, o histórico bairro do Jaraguá em Maceió, o Brotto @brottorestaurante é um dos restaurantes de mais bom gosto da cidade. A começar pela decoração que enaltece as referências culturais alagoanas. No cardápio, a expertise do chef Thiago Brandão, professor de gastronomia, e que tem paixão pela culinária italiana. Massas em molhos especiais, receitas italianas regionalizadas com peixes e frutos do mar. Destaque para a coxinha de babaganush com carvão ativado que é um clássico da casa. É um lugar para saborear Maceió de outro jeito, sem pressa, contemplando a cidade, o momento, as histórias e cultura local num lindo casarão construído em 1907.

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

