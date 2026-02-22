Plano Brasis indica a gastronomia como nicho estratégico para o avanço do turismo internacional no estado do Paraná (Restaurante DUQ, em Curitiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Onde levar um turista para comer bem no Paraná? A frase que é uma das categorias do Prêmio Bom Gourmet, ganhou as ruas, os chefs, os empresários que veem gastronomia como algo que pode movimentar a cidade, enaltecer atrativos turísticos. Os recordes em número de turistas estrangeiros e os mais importantes e sofisticados dados do turismo no estado do Paraná podem ser observados no Plano Brasis, da Embratur: o maior compilado de dados por meio de Business Inteligence que o país já teve, e o melhor: está disponível e gratuito.

Como parte do compromisso de transparência ativa, gestores da Embratur neste mês de março irão a cidade de Foz do Iguaçu apresentar os dados do Plano Brasis e sua importância para o trade turístico do estado. Muito mais que dados do turismo, a Embratur apresenta possíveis direcionamentos, avaliações, formas de o trade local monitorar processos.

Destino de eventos e de lazer

O Paraná é um destino relevante e consolidado em Eventos (MICE) com Foz do Iguaçu ocupando o 3o lugar do ranking das cidades brasileiras que mais sediaram congressos deste perfil em 2024, apresentando um crescimento de mais de 160% em relação a 2023 e permanece atrás apenas do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP).

Taj Bar em Curitiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Em Curitiba, avança o projeto de construção de um dos maiores centros de convenções do País, no espaço do Estádio Pinheirão, que reunirá centro de exposições para até 25 mil pessoas, arena de eventos, hotelaria e boulevard com serviços, ampliando a capacidade da capital para sediar grandes encontros nacionais e internacionais.

A estratégia para a promoção internacional do Brasil baseia-se em dados quantitativos e qualitativos dos mercados emissores internacionais, classificando-os em quatro níveis: Maduros, Essenciais, de Crescimento e de Oportunidade. Por meio desses mecanismos foi possível verificar que para o Paraná, países como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai são mercados consolidados. Ao passo que mercados com alta participação no turismo global tem grande potencial de crescimento no Brasil e no estado como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Reino Unido. Outro dado interessante são os países em crescimento no Brasil e que devem entrar no radar do trade turístico do estado como: Canadá, Colômbia, Itália, México, Países Baixos, Peru, Suíça.

Turismo gastronômico como nicho importante para o estado

Com abordagens do tipo o que deve manter, diversificar, expandir, o Plano Brasis apresenta uma série de informações precisas e que devem ser acompanhadas pelo trade turístico, tais como: diversificação de seguimentos para mercados consolidados e essenciais.

Restaurante Doppo, em Curitiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O Turismo gastronômico aparece com outros nichos como Histórico, Arqueológico, Ferroviário, Étnico e seguimentos como Negócio e Eventos, Lua de Mel, Rural, LGBT, Nômades Digitais entre outros.

Ainda segundo o Plano Brasis, a promoção internacional do estado do Paraná requer alinhamento entre todos os atores do destino e fortalecimento das instâncias de governança regional, com foco em internacionalização e na articulação estruturada entre os diferentes elos do trade turístico.

Para minha surpresa, no Business Inteligence da Embratur, apresenta um funil, que há alguns anos utilizo na sala de aula para alunos do curso de turismo do Centro Europeu, que demonstra a nova jornada do viajante. Que pode se inspirar nas redes sociais (por isso tão importante essa abordagem de forma estratégica), Considerar o destino como um local turístico, inclusive por meio de matérias jornalísticas, e por fim a Conversão quando de fato o viajante decide, compra, define o estado, a cidade e os atrativos que irá consumir/visitar.

De restaurantes sofisticados a turístico-históricos

Nesse passo, é importante ressaltar que a gastronomia é um dos componentes decisivos na definição de um destino turístico para o viajante. Curitiba possui desde restaurantes de altíssimo nível como o DUQ, o K.sa, o AIZU, o ASU, Tortuffi, Doppo, Il de France, Carlo e muitos outros, a restaurantes de categoria turístico-tradicionais como o Madalosso, Dom Antônio, Bar Palácio.

Além dos restaurantes que evidenciam a diversidade étnica de imigração na cidade como o Avenida Paulista, Nayme, Terra Madre, Lupponero, Tijolo, Cantina Baviera. entre outros. Além de bares badalados como o TAJ ou o Bar do Alemão. As cafeterias são um diferencial na gastronomia da cidade. O interior do estado do Paraná está no radar dos especialistas, gastrônomos e admiradores, com presenças em cidades como Campo Mourão, no Ana Bistrô; Foz do Iguaçu, no Le Mir; e em muitas outras.

Sopa de cebola. Cantina Baviera, em Curitiba. Foto: Thiago Paes @paespelomundo

Bolo Marta Rocha recebe Indicação Geográfica

Um dos projetos gastronômicos do estado do Paraná, liderado por associações e também pelo Sebrae é o registro de Identificações Geográficas, como a carne de onça de Curitiba, o Mel do Oeste, a Cracóvia de Prudentópolis; as Ostras de Guaratuba, entre outros. A mais recebte Indicação geográfica foi o bolo Marta Rocha, Criado em 1954 pela confeiteira Dair da Costa Terzado, na tradicional Confeitaria das Famílias, no centro de Curitiba.

Essa diversidade gastronômica brasileira é um dos diferenciais que o trade turístico pode se apropriar para levantar números estratégicos para o turismo do estado. Atrativos como o Trem da Serra Verde (pela Serra do Mar), assim como a Cataratas do Iguaçu criam uma rota imaginária da capital às fronteiras do estado com muitos atrativos para ver e comer bem. Bravo, Embratur pelo trabalho impecável! Bravo Trade turístico do estado!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

