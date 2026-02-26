Exposição Ònà Irin Caminho de Ferro, de Nádia Taquary, é prorrogada até abril de 2026, em São Paulo - (crédito: Uai Turismo)

Óná Irin – Caminho de Ferro: uma experiência sensorial, um mergulho em um universo simbólico onde arte, espiritualidade e memória se encontram. Agora prorrogada até abril/2026 no Sesc Belenzinho.

Após ter passado pelo Rio de Janeiro, no museu de Arte do Rio e por Salvador no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, a sensacional exposição Ònà Irin – Caminho de Ferro de Nádia Taquary chegou a São Paulo no Sesc Belenzinho em outubro de 2025, e acaba de ser prorrogada até 26 de abril de 2026.

Meu primeiro contato com a arte de Nádia Taquary foi na 36º Bienal de São Paulo onde a artista participou com a obra Ìrókó: Árvore Cósmica, que foi uma das minhas preferidas e inclusive tem ligação com o conjunto que está sendo exposto agora no Sesc Belenzinho.

São 22 obras entre esculturas, instalações em um ambiente imersivo e que percorre fases da artista desde a joalheria afro-brasileira até as suas grandes instalações. A exposição Ònà Irin é uma experiência sensorial, um mergulho em um universo simbólico onde arte, espiritualidade e memoria se encontram. E tudo isso em um percurso simbolizado pelos trilhos do trem.

Essa mostra não é sobre organizar o conhecimento em arte, é sobre a vida. Sobre o surgimento, os medos e a presença feminina nos mitos da criação, destaca o curador da exposição Marcelo Campos.

Sabe aqueles lugares que você chega, e imediatamente já se sente absorvida e impactada por cada detalhe a que você é exposta? Foi assim que eu me senti no momento que eu entre na Exposição Ònà Irin. Eu não queria ir embora. Se você estiver pela cidade de São Paulo não perca a oportunidade de ver toda esta arte sensacional.

E eu não podia deixar de mencionar o local surpreendente que está recebendo a exposição que é o Sesc Belenzinho. Eu fiquei impressionada pela estrutura e grandiosidade do espaço. Era domingo de manhã, e aconteciam múltiplas atividades, aulas de ioga, oficinas para crianças, esporte, cinema, cafeteria, áreas de convivência. Que espaço bacana, moderno, arrojado com atividades tão diversas. Eu ficaria o dia todo por lá.

Como visitar a exposição “Ònà Irin: Caminho de Ferro”

Até 26 de Abril de 2026, de terça a sábado, das 10h às 21h. Domingos e feriados, das 10h às 18h, no Sesc Belenzinho Rua Padre Adelino, 1000 Belém, São Paulo. A entrada é gratuita e a classificação é Livre.

