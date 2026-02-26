Turismo gastronômico em Minas Gerais: Tiradentes encanta pela história e pela comida ((Foto: Uai Turismo))

No novo episódio do podcast Uai Turismo, Isabella Ricci entrevista a turismóloga e chef Fernanda Fonseca para discutir como Tiradentes se consolidou como um dos principais destinos de turismo gastronômico do Brasil, indo muito além da imagem tradicional de cidade histórica de Minas Gerais.

Terceira geração à frente do tradicional restaurante Padre Toledo, Fernanda destaca que o reposicionamento turístico de Tiradentes está diretamente ligado ao desenvolvimento do turismo como motor econômico após um longo período de estagnação. Segundo ela, a preservação do centro histórico, aliada à atuação do IPHAN e à ausência de grandes intervenções urbanas, manteve a autenticidade da cidade fator decisivo para sua valorização turística e cultural.

Durante a conversa, a especialista explica que o fortalecimento da gastronomia como produto turístico ganhou impulso com a criação de eventos estruturantes, como o Festival Gastronômico e a Mostra de Cinema, ambos com quase três décadas de existência. Esses eventos ajudaram a projetar a cidade nacionalmente, atraindo empreendedores, chefs e investidores que contribuíram para diversificar a oferta gastronômica e elevar a qualidade dos serviços.

Fernanda também ressalta que o crescimento de Tiradentes não ocorreu apenas pela tradição mineira, mas pela combinação entre identidade local e inovação, além da chegada de empreendedores de fora que trouxeram novos olhares e impulsionaram o ecossistema turístico. Hoje, a cidade oferece experiências para diferentes perfis de viajantes, desde opções acessíveis até hospedagens e restaurantes de alto padrão, tornando-se um destino mais democrático.

Outro ponto central da entrevista é a evolução do conceito de turismo gastronômico. Para a chef, a experiência vai muito além de comer bem: envolve conhecer produtores locais, processos de fabricação, cultura alimentar e história dos ingredientes. Essa busca por experiências sensoriais e autênticas acompanha uma tendência global do turismo de experiência, cada vez mais valorizado pelos viajantes.

Ao longo do episódio, Fernanda também reflete sobre temas como a gourmetização da cozinha mineira, a importância de preservar tradições culinárias e o equilíbrio entre inovação e autenticidade na gastronomia regional.

A entrevista completa, com análises aprofundadas sobre turismo gastronômico em Minas Gerais e no mundo, cultura alimentar e o futuro dos destinos criativos, está disponível no canal do YouTube do Portal Uai, em um episódio que convida o público a redescobrir Tiradentes por meio de seus sabores e experiências culturais.

