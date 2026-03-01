Casa Brasil comemora recorde de público durante os Jogos Olímpicos de Inverno (Casa Brasil_Jogos Olimpicos de Inverno Milao-Cortina 2026 - O atleta Lucas Pinheiro Braathen na Casa Brasil em Milao (Foto: Jonne Roriz))

A iniciativa do Comitê Olímpico do Brasil (COB) recebeu, diariamente, uma média de 1.500 pessoas, que participaram de bate-papos, shows, atividades esportivas e culturais. O perfil do público, 70% estrangeiros, provenientes de 77 nacionalidades, demonstra o alcance internacional da iniciativa.

“Quando a gente começou a considerar a possibilidade de ter uma Casa Brasil, sabíamos que era algo muito ambicioso e audacioso, mas o potencial de performance e visibilidade indicava que o momento era propício. Escolhemos Milão por concentrar a maior comunidade brasileira na Itália, com 80 mil pessoas, e pelo fluxo de turistas olímpicos que vêm viver os Jogos. Nossa intenção era dar um calor para esses Jogos Olímpicos, mas confesso que não imaginávamos um sucesso tão instantâneo”, comentou a diretora de Comunicação, Marketing e Valores Olímpicos do COB, Manoela Penna.

Instalada na Casa degli Artisti, a Casa Brasil também recebeu a visita de 26 atletas renomados, incluindo ícones como Rebeca Andrade, Rayssa Leal e o ex-jogador Adriano Imperador, além de artistas como Dinho Ouro Preto. Atletas da delegação também marcaram presença após suas competições, como Lucas Pinheiro, medalhista de ouro no esqui alpino, Nicole Silveira, do skeleton, Pat Burgener, do snowboard, entre outros.

É claro que a gastronomia também se destacou, com releitura de clássicos brasileiros assinados pelo chef uma estrela Michelin, Raphael Rego. Durante o período de atividades, foram produzidos cerca de 200 kg de pão de queijo para atender à demanda dos visitantes.

O recorde de público e o alcance internacional alcançados em Milão reforçam o papel do projeto como vitrine do Brasil para o mundo e ampliam as perspectivas para as próximas edições.

