Rimas, ruas e roteiros: o Hip Hop como novo atrativo turístico ((Foto: Luci Sallum/PMC))

Que o turismo é um dos principais responsáveis por divulgar a cultura local, todo mundo já sabe. O que vem ganhando cada vez mais força, porém, é o protagonismo das culturas urbanas na construção de experiências turísticas autênticas. Nesse contexto, o Hip Hop se consolida como um potente motor do turismo cultural e criativo, capaz de transformar periferias em destinos vibrantes, cheios de identidade, arte e história.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esse movimento dialoga diretamente com o afroturismo, segmento que valoriza as memórias, saberes, símbolos e expressões culturais negras como patrimônios vivos e atrativos turísticos. O Hip Hop, enquanto expressão contemporânea da cultura negra e periférica, integra esse campo ao ressignificar territórios, fortalecer narrativas afro-diaspóricas e promover o reencontro com elementos de ancestralidade, resistência e pertencimento. Assim, o afroturismo encontra no Hip Hop uma linguagem atual que resgata a dignidade de um povo, valoriza suas histórias e transforma suas vivências em experiências culturais potentes e educativas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Muito além da música, o movimento reúne elementos como DJ, MC, breaking, graffiti e conhecimento, compondo um ecossistema cultural que movimenta territórios, gera economia criativa e fortalece identidades periféricas. Eventos, batalhas de rima, intervenções artísticas e festivais atraem visitantes interessados em vivências reais, conectadas às narrativas das ruas e às expressões culturais contemporâneas, promovendo a valorização de territórios historicamente invisibilizados e o reconhecimento de patrimônios culturais imateriais.

LEIA TAMBÉM: Arte que redesenha o turismo de Contagem e Belo Horizonte

A agenda do Hip Hop inclui apresentações de DJs, batalhas de rima, rodas de conversa, oficinas e espetáculos artísticos, reforçando seu papel como ferramenta de expressão, mobilização social e desenvolvimento cultural. Em 2026, grandes festivais e encontros reforçam a potência do Hip Hop como expressão cultural e atrativo turístico, como o Rap In Cena, em Porto Alegre, o REP Festival, no Rio de Janeiro, e a final nacional do Duelo de MCs, em Belo Horizonte. Paralelamente, o movimento se articula politicamente em encontros do Fórum Nacional do Hip-Hop, realizados em Brasília, fortalecendo o debate sobre políticas públicas culturais e o reconhecimento institucional da cultura urbana.

Outro município em que o Hip Hop se destaca é Contagem, onde o fortalecimento desse movimento dialoga diretamente com o cenário nacional, marcado por intensa efervescência cultural. Encontros, batalhas e eventos transformam praças e ruas em verdadeiros palcos culturais, dinamizando a economia criativa e ampliando o potencial turístico das expressões periféricas, especialmente quando articuladas ao afroturismo, que reconhece esses territórios como espaços de memória, identidade e produção cultural negra.

LEIA TAMBÉM: Festa da Penha: 3ª maior festa mariana do Brasil acontece no Espírito Santo

Outro avanço importante é o trabalho de mapeamento do Hip Hop realizado pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e do Iepha-MG. O cadastro de Identificação das Expressões das Culturas Populares e Tradicionais representa um passo fundamental para o reconhecimento do Hip Hop como patrimônio cultural imaterial do estado, ampliando sua visibilidade e fortalecendo sua inserção nas políticas públicas de cultura e turismo.

Ao transformar vivências periféricas em experiências culturais, o Hip Hop contribui para um modelo de turismo mais inclusivo, participativo e conectado com as realidades locais.

O Hip Hop faz a cultura urbana pulsar nas ruas, nas rimas e nos muros grafitados, convidando moradores e visitantes a viverem experiências autênticas e a enxergarem as cidades por um novo olhar. Nesse movimento, a cultura negra, periférica se afirma como protagonista, transformando os territórios em espaços de memória, criação e pertencimento, e consolidando-os como destinos turísticos vivos, diversos e cheios de significado.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.tur