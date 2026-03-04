Resort em Porto de Galinhas aposta em experiência premium e gastronomia autoral ((Foto: Vista do Resort Porto 2 LifeFoto/ Portal Uai Turismo))

O Resort Porto2Life em Porto de Galinhas se consolida como um dos empreendimentos mais estratégicos do litoral pernambucano ao unir multipropriedade, hospitalidade contemporânea e uma proposta de experiência integrada ao destino. Localizado em uma das áreas mais valorizadas de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, o resort nasce em um cenário de forte crescimento turístico, combinando lazer, conforto e potencial de valorização imobiliária.

Crescimento do turismo no Nordeste

O fluxo contínuo de visitantes em Porto de Galinhas impulsiona novos investimentos no setor. Nesse contexto, o Resort Porto2Life em Porto de Galinhas surge alinhado à tendência de empreendimentos híbridos, que unem lazer e experiência qualificada.

O sócio-diretor da GAV Resorts, Gilson Gradão, destaca que a escolha pelo destino foi estratégica. Segundo ele, o modelo de multipropriedade exige mercados com demanda consolidada e recorrente. A força nacional e internacional de Porto de Galinhas foi determinante para a expansão fora do eixo inicial da empresa.

Já sobre a possibilidade de expansão internacional, o executivo confirmou que destinos como Orlando, Bariloche e Portugal estão no radar estratégico para os próximos anos, acompanhando o próprio movimento da base de clientes.

Resort em Porto de Galinhas investe em estrutura integrada ao destino

O projeto arquitetônico do resort em Porto de Galinhas privilegia ventilação natural, luminosidade e integração com a paisagem. A proposta é oferecer infraestrutura comparável à dos grandes hotéis do país, mantendo a privacidade e o conceito de segunda residência com serviços.

Os apartamentos possuem um ou dois quartos, sala com copa e banheiro e todos têm vista para o complexo de piscinas e/ou para o mar (Foto: divulgação)

Piscinas de design orgânico que percorrem o terreno e rodeiam todos os prédios do complexo dando charme e privacidade. A bela e ampla academia, funciona 24hs e oferece aos hóspedes todos os equipamentos para cuidar da saúde e do físico. As áreas de convivência e espaços gastronômicos fazem parte da estrutura pensada tanto para famílias quanto para casais que buscam conforto e tranquilidade à beira-mar. A proximidade com atrativos como a Praia de Muro Alto e as piscinas naturais reforça o posicionamento estratégico do empreendimento em um dos destinos mais desejados do Nordeste.

Gestão estratégica de A&B como diferencial

Um dos pontos altos da experiência é a operação de Alimentos & Bebidas, conduzida por Derikson Pacheco, chef executivo corporativo do grupo GAV Resorts, e por Cícero Roberto, maître executivo.

À frente da identidade gastronômica da rede, Derikson Pacheco explica que a construção do padrão envolve integração constante entre cozinha e salão. Segundo ele, não existe excelência isolada: qualidade do prato e serviço precisam caminhar juntos. A proposta atual da GAV Resorts é padronizar processos e qualificar menus em todos os empreendimentos, respeitando as particularidades regionais, mas mantendo consistência.

O Chef executivo Derikson Pacheco e o Maitre Cícero Roberto da Silva comandam o setor de alimentos e bebidas do restaurante do resort priorizando a cozinha autoral. Na foto, croquete de bode com espuma de queijo coalho e redução de goiabada defumada (Fotos: Uai Turismo)

O desafio em Porto de Galinhas, de acordo com o chef, está na previsibilidade de insumos, especialmente em alta temporada, quando a concorrência por fornecedores se intensifica. Planejamento antecipado e controle rigoroso garantem que a experiência do hóspede não seja impactada.

Com formação em Gastronomia, especializações em cozinha internacional e contemporânea, além de MBA em liderança e gestão empresarial, Derikson acumula passagens por resorts de alto padrão e recebeu, em 2022, o título de embaixador da gastronomia alagoana e brasileira.

Liderança operacional de salão

Na linha de frente do atendimento, Cícero Roberto, maître executivo, coordena uma equipe numerosa e atua como elo entre cliente e cozinha. Com mais de duas décadas de experiência como instrutor do Senac, ele aplica formação técnica e treinamento contínuo no dia a dia do resort.

Segundo o profissional, a função é facilitar o trabalho da equipe e garantir que cada etapa do pedido ao serviço final aconteça de forma sincronizada. A sinergia com o chef executivo é apontada como fundamental para a fluidez da operação, uma vez que o restaurante oferece tanto o serviço à la carte quanto buffet.

Porto de Galinhas consolida estratégia de experiência e expansão sustentável

O resort em Porto de Galinhas não se posiciona apenas como produto imobiliário-turístico, mas como parte de uma rede em expansão, com foco em recorrência, identidade de marca e crescimento sustentável.

Em um mercado cada vez mais competitivo, diferenciação deixa de ser discurso e passa a ser prática operacional. Estrutura, gestão estratégica, gastronomia autoral e conexão com o território compõem o conjunto que sustenta a proposta do empreendimento no litoral pernambucano.

Ao final da experiência, o que fica não é apenas a imagem das piscinas integradas ao paisagismo ou do mar azul que emoldura o horizonte. O que permanece é a sensação de que em Porto de Galinhas a hospitalidade vai além da estrutura: ela nasce no cuidado, na organização silenciosa dos bastidores, na sintonia entre cozinha e salão e no compromisso de transformar dias de descanso em memórias duradouras.

Em um destino onde o mar já é espetáculo, o diferencial está em como se recebe. Por isso, receber é mais do que abrir portas: é acolher histórias, celebrar encontros e permitir que cada hóspede leve consigo algo que não cabe na mala a vontade genuína de voltar.

