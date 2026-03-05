DW! Semana de Design de São Paulo começa hoje em São Paulo com o tema Legado Criativo ((Fotos: @viajandocomhistoria))

A DW Week, o maior festival urbano de design e arquitetura da América Latina e terceiro do mundo no setor começa hoje em São Paulo. Com o tema Legado criativo, o evento acontece entre 05 a 22 de marco com 150 marcas, mais de 400 atividades, e a maioria é gratuita. A expectativa de público é de 120 mil visitantes. Então se você é apaixonado por design, arquitetura, interiores, arte e cultura aproveite este momento tão especial na cidade de São Paulo.

A DW Week foi criada em 2011 como um fim de semana dedicado ao design, mas ao longo de 15 anos ela se consolidou como uma plataforma de lançamentos, negócios, tendências e o principal ponto de encontro dos players do mercado.

E a programação diversificada reflete ainda na movimentação da cidade com impacto direto no turismo cultural e gastronômico de São Paulo.

Se hoje estamos entre os maiores festivais de economia criativa com foco em design no mundo, é porque nos reinventamos e acompanhamos de forma atenta o espírito do tempo. Nosso Legado Criativo é sobre aprender com desafios, ter a ousadia de propor ideias na escala monumental da capital paulista, valorizar a pluralidade e a colaboração. Significa, sobretudo, reconhecer o valor do individual e do coletivo em todas as dimensões. O convite é para que criativos, marcas e outros protagonistas do design brasileiro reconheçam e projetem seus legados. Estamos curiosos para descobrir como irão navegar por essas possibilidades ao longo do festival. Em 2026, o tema também norteia a programação da DW!, com mais de 150 locais participantes que devem ultrapassar 400 atividades, afirma Lauro Andrade, idealizador da DW! Semana de Design de São Paulo

E a cereja do bolo, na minha opinião, fica por conta de lugares que são verdadeiros ícones na cidade inseridos no mundo do design. Ai vão alguns: na Biblioteca Mario de Andrade haverá exposições, no Arquivo Histórico Municipal, visitas guiadas, e no Museu da Cidade de SP, rodas de conversa. Estes são somente alguns exemplos. A programação é bem completa e diversificada. Esta é a 15ª edição do evento que não para de crescer e coloca São Paulo no mapa do design mundial. A programação está distribuída em nove distritos oito físicos e um digital. E você pode conferir os detalhes no site.

Distrito Alameda Gabriel Monteiro da Silva:É o endereço referência da cidade quando o assunto é o universo arqdecor. Possui a maior concentração de lojas e flagships da DW!.

Distrito Jardins e Sul: Região repleta de bairros para conhecer arquitetura e descobrir marcas inovadoras, em um mix de lojas e espaços de design autoral.

Distrito D&D Shopping: Palco da abertura oficial da DW!, traz nesta edição exposições com temas ligados à lifestyle.

Distrito Paulista, Santa Cecília, Barra Funda E Higienópolis: A programação inclui feiras de design, ocupações artísticas, experiências coletivas e lançamentos.

Distrito Centro: Ideal para passear por um conjunto único de lugares históricos, ocupados por feiras, experiências e exposições.

Distrito Pinheiros, Vila Madalena e Oeste: Lojas, ateliês, galerias de arte, estúdios e museus formam a personalidade da região, onde se concentram exposições que conectam arte e design.

Distrito Shopping Lar Center e Norte: Primeiro shopping dedicado à decoração e ao design de São Paulo, é o endereço que recebe com exclusividade os DW! Talks SP

Distrito Digital: É o ambiente criado no site e redes sociais da DW! com ativações estratégicas para expositores oficiais, dentro e fora de São Paulo.

Distrito Fashion Hub DW!: Pela primeira vez, a DW! Semana de Design de São Paulo se conecta a um evento de design circular de moda, sendo uma das principais atrações desta edição do festival.O Fashion Hub DW! ocupa mais de 2 mil metros quadrados no Centro Cultural São Paulo (CCSP) com uma programação inédita e gratuita, que integra dezenas de ativações.

Aproveitem o evento! A 15ª DW! Semana de Design de São Paulo acontece de 5 a 22 de março de 2026 em 9 distritos pela cidade de São Paulo.

