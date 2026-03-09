InícioTurismo
TOÁ: rooftop em Maceió marca nova cena gastronômica na cidade

O primeiro rooftop da capital alagoana tem vista para lindo por do sol e gastronomia do Chef Vitor Generoso.

TOÁ: rooftop em Maceió marca nova cena gastronômica na cidade (Moulles- frites feito com lambreta. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

A novidade gastronômica de Maceió vem do alto de um dos mais novos edifícios da cidade, numa praia cortejada pelo verde infinito, jangadeiros, piscinas naturais, enaltecida em verso e prosa. O TOÁ Rooftop, na praia de Pajuçara, apresenta a capital alagoana com um lindo por do sol e gastronomia clássica pelo Chef Vitor Generoso. A combinação Maceió vista de cima, ambiente sofisticado e comida internacional marcam o novo momento da cena gastronômica na cidade.

Ao chegar, você vai se deparar com uma decoração sofisticada com poltronas em couro caramelo, um grande bar que me remeteu aos designers dos anos 50 marcado pelo modernismo, funcionalidade, destacando-se no Brasil por Sergio Rodrigues, Lina Bo Bardi, o que traz uma certa aura cosmopolita mesmo diante da calmaria praiana de Maceió. O espaço aberto é onde o por do sol pode ser contemplado em sua amplitude.

Primeiro Rooftop de Maceió

Com 5 meses de operação, o TOÁ vem buscando seu lugar ao sol também na gastronomia da cidade que tem se reinventado com a inauguração de diversos restaurantes como o Marh, o Brotto, Hatsu e a reverência a outros, que são praticamente atrações turísticas da cidade como o Akuaba. Mas isso, o chef Vitor, entende muito bem. O primeiro empreendimento gastronômico da família é o Divina Gula com mais de 38 anos de história e um dos responsáveis na transformação do bairro do Stella Maris em um local de gastronomia.

Lula na Brasa (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O outro lado do TOÁ vem da expertise da transformação também do bairro do Stella Maris em um local de entretenimento. O sócio de Generoso é Júnior Brandão, proprietário do Maicai, o bar de eventos que envolve turistas e locais num complexo com shows, coquetelaria e gastronomia.

Tudo isso, de certa forma, foi afunilado no TOÁ Rooftop. A união de gastronomia e entretenimento promete transformar não só os fins de tarde da praia de Pajuçara, mas também as noites embaladas por Jazz, Djs Lounges e a antítese da elegante descontração que vem moldando o TOÁ como um local sofisticado, mas descolado, praiano, sem ostentações, sem exageros.

Chef Vitor no Paul Bosuce

E de fato, é o que acontece também nas escolhas do Chef Vitor para o cardápio do TOÁ. Sua passagem pela escola francesa Institut Paul Bocuse fica evidente: ingredientes frescos da região e técnicas clássicas. Não espere nada extremamente irreverente, instigante, explosivo. O que se percebe, a meu ver, é uma cozinha requintada nas escolhas, nas combinações, nas referências. Uma cozinha que vai buscar notas francesas, crudos nipo-peruanos e brasas regionais.

Restaurante TOÁ Maceió (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

No cardápio do TOÁ, a irreverência vem sutilmente num moules-frites, mas feito com lambreta marisco muito popular no litoral do Nordeste. Ou quem sabe um polvo à lagareiro acompanhando de brioche de macaxeira e creme de wasabi. As referências são muitas. O cardápio é ainda repleto de entradas como o sanduiche de camarão, o Bun de coração de galinha e cebolas.

O rooftop de Maceió deixa a cidade mais linda, descolada, cosmopolita. É uma opção interessante que vai além da por do sol. É uma forma de olhar também para o futuro da gastronomia da cidade que envolve investimento em sofisticados ambientes, atrações de entretenimento e uma boa gastronomia que conversa com o mundo. Sem exageros nas expectativas, sem ostentações instagramáveis. Um lugar para ir todos os dias, tomar um drink, comer um prato internacional, curtir a vista! Bravo, Toit, Bravo TOÁ.

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br 

