Camanducaia e Gonçalves entram na lista dos 10 destinos mais acolhedores do Brasil para 2026 (Gonçalves, na Mantiqueira mineira e divisa com São Paulo tem se destacado pela natureza exuberante aliada à pousadas e restaurantes excelentes (Foto: Uai Turismo))

A hospitalidade brasileira segue como um dos grandes diferenciais do turismo nacional. Como parte da 14ª edição do Traveller Review Awards, premiação anual da Booking.com que reconhece parceiros de viagem pelo serviço de alto nível e pelo compromisso com uma hospitalidade excepcional, a empresa divulga a lista* dos 10 destinos mais acolhedores do Brasil para 2026. O ranking considera a proporção de acomodações premiadas em cada destino, com base em mais de 370 milhões de avaliações verificadas de viajantes de todo o mundo, reforçando como o atendimento e a recepção calorosa impactam positivamente a experiência de quem viaja pelo país.

Confira abaixo os destinos mais acolhedores do Brasil segundo a Booking.com empresa de reservas de hotéis, aluguéis de temporada, voos e outros serviços de turismo:

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Pireópolis, Goiás

Pirenópolis se destaca pelo conjunto arquitetônico do Centro Histórico, com ruas de paralelepípedos, casarões preservados e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, um dos principais marcos da cidade. O destino também abriga ateliês de artesanato, cafés e restaurantes instalados em construções históricas. O reconhecimento nacional se soma à inclusão de Pirenópolis na lista dos destinos mais acolhedores do mundo para 2026, divulgada pela Booking.com. Nos arredores, atrações como a Cachoeira Meia Lua, a Reserva Ecológica Vargem Grande e o Parque Estadual da Serra dos Pireneus ampliam as opções de contato com a natureza. Uma excelente sugestão de hospedagem no destino é a Pousada Vila Rica , que possui nota 9,6 na Booking.com e oferece aos hóspedes piscina ao ar livre, estacionamento gratuito e um agradável jardim.

Camanducaia, Minas Gerais

Localizada na Serra da Mantiqueira, Camanducaia combina clima de montanha com áreas naturais preservadas e tem como um de seus distritos turísticos mais conhecidos Monte Verde. O município oferece trilhas na natureza, como a da Pedra Redonda, com cerca de 1 km de extensão, e acesso a mirantes, de onde é possível avistar a cadeia montanhosa da região. A presença de propriedades rurais, como alambiques e queijarias, pousadas de pequeno porte e restaurantes de cozinha regional contribui para a experiência acolhedora típica de Minas. Localizado no distrito de Monte Verde, o Kuriuwa Hotel, classificado como cinco estrelas e com nota 9,5 na Booking.com, oferece um spa com piscina, academia e um restaurante especializado em culinária suíça tradicional

Gonçalves, Minas Gerais

Também na Serra da Mantiqueira, Gonçalves atrai visitantes interessados em ecoturismo e em um ritmo mais tranquilo. O destino concentra várias opções de trilhas, como a da Pedra Chanfrada, que proporciona uma bela vista da região, além de cachoeiras, incluindo a Cachoeira do Retiro e a Cachoeira do Simão, bastante visitadas para banhos. Fora da natureza, a cidade se destaca pela boa gastronomia, com produtores artesanais de cachaça, cogumelos, queijos e cervejas, além de restaurantes que trabalham com ingredientes locais. No destino, o viajante pode se hospedar na Pousada Solar D’Araucaria, que conta com nota 9,5 na Booking.com. A acomodação oferece chalés com vista para as montanhas e para a floresta, restaurante com culinária brasileira e uma seleção especial de vinhos.

Conservatória, Rio de Janeiro

Distrito de Valença e conhecida como a cidade da seresta, Conservatória tem sua identidade ligada à música popular brasileira. As serenatas acontecem regularmente nas ruas do Centro Histórico, sobretudo aos fins de semana, atraindo visitantes de diferentes regiões. O destino reúne pontos como a Praça Getúlio Vargas e o Teatro Sonora, voltados à programação cultural, além de atrativos nos arredores, como o Túnel que Chora, com pequenas quedas dágua contínuas que lembram lágrimas, e a Serra da Beleza, conhecida pelas vistas panorâmicas ao pôr do sol. A Pousada Rural Três Lagos possui nota 9,4 na Booking.com e conta com quartos familiares para até quatro pessoas, além de um restaurante que oferece pratos da culinária brasileira.

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São Bento do Sapucaí, São Paulo

São Bento do Sapucaí é um dos principais destinos de ecoturismo da Serra da Mantiqueira. O município é ponto de partida para trilhas e escaladas no complexo da Pedra do Baú, que inclui formações como a Pedra do Baú, a Pedra Ana Chata e o Bauzinho, conhecidos pelas vistas panorâmicas e que apresentam diferentes regras de visitação e níveis de complexidade. Além das atividades ao ar livre, o centro da cidade reúne ateliês de arte e artesanato (com peças produzidas a partir da palha de bananeira, bambu, madeira, azulejo, entre outros materiais), feiras de produtores locais, cafés e restaurantes que servem deliciosas comidas caseiras, além de vinhos e azeites produzidos na região. Os Chalés Quinta da Boa Vista, avaliados com nota 9,9 na Booking.com, destacam-se como excelente opção de hospedagem, oferecendo acomodações com jardim, vista para as montanhas, além de acesso à sauna e banheira de hidromassagem.

Porto de Pedras, Alagoas

Parte da Rota Ecológica dos Milagres, Porto de Pedras se destaca pelas praias de águas claras e ritmo tranquilo, como a Praia do Patacho e a Praia de Lages, onde o viajante pode aproveitar piscinas naturais que se formam durante a maré baixa. Além de relaxar à beira-mar, é possível fazer passeios de jangada, explorar os recifes de corais, observar a vida marinha e conhecer o Farol de Porto de Pedras, um dos marcos históricos da região. O destino também abriga a Associação Peixe-Boi, dedicada à preservação do peixe-boi-marinho e à educação ambiental. De frente para o mar, a acomodação Zai Patacho oferece piscina com vista e terraço para banhos de sol, além de contar com nota 9,6 na Booking.com.

Imbassaí, Bahia

Entre dunas, coqueiros e faixas de areia clara, Imbassaí se estende por cerca de 6 km no litoral norte da Bahia, no município de Mata de São João. Um dos principais atrativos do destino é o encontro do Rio Imbassaí com o mar, que permite ao visitante combinar, no mesmo dia, mergulhos no rio e no oceano. Além da praia, a região oferece experiências como visitas à Cachoeira Dona Zilda e à Lagoa Jauara, além de voos de paramotor, que revelam a paisagem costeira e as áreas naturais do entorno. Com nota 9,3 na Booking.com, a Pousada Capitù proporciona uma vista privilegiada para o mar, além de contar com uma piscina ao ar livre e um bar de praia, onde são servidas comidas e vinhos locais e internacionais.

Socorro, São Paulo

Referência nacional em turismo de aventura, Socorro é conhecida pelas atividades realizadas no Rio do Peixe, onde são oferecidas experiências de rafting, canoagem e stand up paddle em diferentes níveis de intensidade. O destino reúne parques de aventura com tirolesas, arvorismo e trilhas, além de áreas voltadas à escalada e ao trekking em meio à natureza. Entre os atrativos naturais estão cachoeiras, como a Cachoeira Camanducaia do Meio, além de mirantes, incluindo os do Parque Pedra Bela Vista e o Mirante do Cristo. No destino, o Hotel Recanto da Cachoeira, avaliado com nota 9,3 na Booking.com, está imerso na natureza, cercado por um lago natural, árvores centenárias e uma cascata. O restaurante do hotel destaca-se pelo uso de produtos regionais em seus pratos.

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Visconde de Mauá, Rio de Janeiro

Região localizada na divisa dos estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, Visconde de Mauá abrange áreas dos municípios de Resende (RJ), Bocaina de Minas (MG) e Itatiaia (RJ). O destino reúne vilas como Maringá e Maromba, conhecidas pelas paisagens de montanha, rios e cachoeiras bastante visitadas, como a Cachoeira do Escorrega e a Cachoeira da Santa Clara. Trilhas em meio à Mata Atlântica, piscinas naturais e mirantes da Serra da Mantiqueira se somam a pousadas charmosas e restaurantes especializados em gastronomia regional e ingredientes locais. O Monte Mauá Chalés, avaliado com nota 9,7 na Booking.com, oferece estacionamento privativo gratuito e banheira de hidromassagem. Os chalés contam com cozinha completa e espaço para refeições.

Mucugê, Bahia

No coração da Chapada Diamantina, Mucugê combina patrimônio histórico preservado com paisagens naturais de grande relevância. O destino abriga o Parque Municipal de Mucugê, reconhecido pelo projeto de proteção às flores sempre-vivas, além de trilhas, quedas dágua e formações rochosas características da região, e o Cemitério Bizantino, um dos cartões-postais da cidade, conhecido por suas construções brancas. A partir do município, os visitantes têm fácil acesso ao Parque Nacional da Chapada Diamantina, que reúne cânions, cachoeiras, grutas, trilhas de longa e curta duração e mirantes naturais. O Refúgio na Serra Boutique Hotel, avaliado com nota 9,6 na Booking.com, oferece academia, jardim e restaurante, proporcionando uma estadia completa.

Do charme serrano de Camanducaia e Gonçalves às paisagens icônicas que pontilham o interior do país, o reconhecimento do Traveller Review Awards 2026 reforça o que os viajantes já sabem: a hospitalidade brasileira transforma cada roteiro em uma experiência memorável. Se você busca trilhas, cachoeiras, boa mesa e estadias acolhedoras, este ranking é um ótimo ponto de partida para planejar a próxima viagemcom antecedência, aproveitando temporadas, ofertas e o atendimento cuidadoso que faz desses destinos verdadeiros refúgios.

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