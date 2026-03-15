Curitiba resgata histórias e registra Indicações Geográficas como o Bolo Martha Rocha que agora ganha um festival (Receita da Só Quindins: pão de ló, estrogonofe de nozes, baba de moça, creme de ameixa e de damascos (Foto: @curitidoce))

Ela ficou em segundo lugar no miss universo em 1954. A Miss Brasil baiana eleita no concurso oficial realizado no Hotel Quitandinha em Petrópolis RJ, deixou muitos legados. A lenda das duas polegadas no quadril (cerca de 5cm) que supostamente a fez perder o primeiro lugar, renderam-lhe a fama que carregou por uma vida. Em tempos de ressignificar a matemática da beleza, um festival vem para homenagear a gastronomia e suas histórias compartilhadas à mesa. Associações, em especial a Casa Curitiba Honesta, em parceria com o Sebrae-PR, têm movimentado a gastronomia curitibana por meio do resgate dessas histórias que permeiam a culinária da cidade.

Curitiba conta com algumas indicações geográficas que são celebradas em outros festivais, como a carne de onça e o pão com bolinho, o que de fato, movimenta o mercado de bares e restaurantes. O resgate, além do viés comercial, é também uma forma de perpetuação dessas histórias, da cultura local e suas lendas.

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Receita Maison Lalisse: pão de ló, baba de moça, geleia artesanal, estrogonofe e crocante de nozes (Foto: @curitidoce)

Criado no mesmo ano dos Concursos, em Curitiba, o bolo nasceu como uma homenagem a Maria Martha Hacker Rocha, talvez a mais lembrada Miss Brasil que o país já teve. A autoria da receita é atribuída à confeiteira Dair da Costa Terzado, então proprietária da tradicional Confeitaria das Famílias, localizada no centro de Curitiba. O sucesso foi imediato: a sobremesa conquistou a cidade, passou a marcar aniversários, casamentos e celebrações e, com o tempo, tornou-se presença quase obrigatória nas vitrines das confeitarias locais.

Patrimônio Imaterial

Em fevereiro de 2026, o bolo Martha Rocha foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Paraná. O 1º Festival acontece de 4 a 15 de março. São 22 confeitarias participantes e todas irão vender cada fatia ao preço único de R$ 19,50. A proposta é estimular a produção artesanal e convidar o público a revisitar sabores que fazem parte da memória afetiva da cidade.

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O empresário Sérgio Medeiros, idealizador do projeto, comemora a ótima receptividade ao evento. Ficamos muito felizes com a excelente adesão das confeitarias ao primeiro festival. Com certeza entrará no nosso calendário anual, prosseguindo assim com a valorização da gastronomia local, que sempre foi o foco da Curitiba Honesta, disse ele, no evento que reuniu mídias, influenciadores, jornalistas e convidados para provar os 22 sabores da receita original e suas variações.

Curiosidades do Miss Universo

Martha foi recebida em Salvador com honras de chefe de estado, desfilando em carro aberto para uma multidão inconformada com o segundo lugar por suas polegadas. No entanto, o Miss Brasil oficial confirmou anos depois que as polegadas foi uma estratégia de jornalistas brasileiros para consolar o ego nacional. Os jurados americanos nunca mencionaram tal medida. Martha simplesmente ficou em segundo lugar para a americana Miriam Stevenson. Essa e muitas histórias permeiam o concurso. A lenda Martha Rocha foi tão impactante que inspirou marchinhas de carnaval e, claro, a criação da famosa torta, cujas camadas seriam “generosas” como as curvas da miss. Por mais curvas generosas, por mais Marthas Rochas! Bravo!

Martha Martha Hacker Rocha faleceu em 4 de julho de 2020, aos 87 anos, em Niterói (RJ).

Thiago Paes é colunista de Turismo e Gastronomia. Esta nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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