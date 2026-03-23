Tchequia Week 2026 resgata a imigração tcheca em Piracaia, no interior de São Paulo ((Foto: divulgação))

Consolidando-se como um evento cultural inovador do interior paulista voltado à herança europeia, a Tchequia Week chega à sua terceira edição em Piracaia. O festival acontece entre os dias 21 de março e 12 de abril, com uma programação que reúne experiências culturais, artísticas e gastronômicas inspiradas na República Tcheca. A iniciativa homenageia o legado do imigrante Jan Antonin Bata, responsável por introduzir elementos da cultura tcheca na região, especialmente no distrito de Batatuba. Ao longo de mais de três semanas, o público poderá participar de atividades pensadas para diferentes perfis, reforçando o intercâmbio cultural entre Brasil e República Tcheca.

A programação teve início no dia 21 de março, no Centro Cultural José Carlos Farah, com cerimônia oficial que contou com a presença da Embaixadora da República Tcheca no Brasil, Pavla Havrlíková. Na parte da tarde, foi apresentada a exposição A Empresa Bata: O melhor ainda pode ser melhorado, reunindo objetos originais da antiga fábrica e proporcionando uma imersão histórica no legado industrial da marca no Porta ao Lado Café.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Festival das Flores de Cerejeiras em Washington DC: conheça 14 dicas

Na programação uma imersão na cultura da Tchequia

Na programação, destaque ainda para a apresentação do monólogo Carta ao Pai, em 10 de abril, às 19h30, criado e interpretado pelo ator Dionísio Neto, inspirado na obra do escritor Franz Kafka. A agenda conta também com aulas de pintura e modelagem em cerâmica, visitas técnicas a uma fábrica de calçados, workshop de café, oficinas de culinária tcheca, roda de conversa sobre consumo consciente e o lançamento de uma expedição oficial com prefeitos no segundo semestre. Outro ponto alto é o Circuito Gastronômico Tcheco com 17 bares, restaurantes e cafés oferecendo pratos doces ou salgados e drinks inspirados na culinária do país europeu.

O município tem reconhecido o valor singular do legado deixado pelo imigrante Jan Bata. A partir desse movimento cultural, novas perspectivas e negócios começam a surgir, especialmente em Batatuba, posicionando Piracaia para um novo ciclo de projeção e valorização de seu patrimônio nos próximos meses, afirma Marcos Oliveira, idealizador do projeto.

Circuito Gastronômico Tcheco 2026

Participam do circuito gastronômico estabelecimentos como Porta ao Lado Café (pato à moda tcheca e strudel), Café da Dana (oficina de knedlíky), Bierizal Steakhouse Burger (Smaený sýr Burger, queijo empanado), Capril Santa Edwiges (brie em versão inspirada na culinária tcheca) e 3 Josés Restaurante (Kulajda, tradicional sopa cremosa e agridoce). Também integram a programação o Breda Restaurante (truta e sobremesa autoral), Padaria da Praça (Buchty, pães doces recheados), Trem de Pouso Café (Apfelstrudel) e Sheila Martins Doces (sobremesas à base de maçã com releituras contemporâneas).

LEIA TAMBÉM: Belo Horizonte leva comida de boteco ao mundo e reforça título de capital brasileira dos botecos em festival na China

Entre os pratos mais robustos, destaque para o joelho de porco servido em diferentes casas, como na Rolfsen Beer acompanhado de chucrute e batatas e na Pizzaria Portfólio. Já o Bar do Raniel aposta no clássico cocktail Beton, preparado com Becherovka, além de croquetes típicos. Completam o roteiro a Pepper Haus (biscoitos Rohlicky e Linzer), o Deck dos Amigos (couvert tcheco com antepastos), a Adega Avenida (com a cerveja Pilsner Urquell), o Bata Lanches (cardápio tradicional) e o Restaurante Recanto do Avião, com saladas típicas como Zelný salát e Mrkvový salát s jablky.

Quem foi Jan Antonin Bata?

Quando chegou ao Brasil, Jan Antonin Bata já comandava um dos maiores impérios calçadistas do mundo. Foi em Batatuba, distrito de Piracaia, que decidiu implantar, nos anos 1940, um modelo inovador de desenvolvimento: uma fábrica cercada por vilas operárias, escola, cinema e infraestrutura própria. Mais do que uma indústria, criou-se ali uma comunidade. Décadas depois, mesmo sem uma colonização tcheca formal, esse legado segue vivo e inspira a Tchequia Week.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo