Last minute: Guia da Semana Santa 2026 (Alguns dos destinos para todos os tipos de gostos nessa Semana Santa (Fotos: Uai Turismo e divulgação Pousada Estrela DÁgua/ Trancoso))

A Semana Santa é um dos períodos mais aguardados do calendário brasileiro seja para quem busca descanso, experiências culturais ou vivências de fé. Para a Semana Santa 2026, que se aproxima, ainda dá tempo de planejar uma viagem de última hora e aproveitar o feriado prolongado com boas escolhas. De destinos tranquilos em meio à natureza a cidades históricas com programação religiosa intensa, este guia reúne opções estratégicas para diferentes perfis de viajantes que desejam aproveitar ao máximo a data.

Para quem quer descansar

Para o descanso no período sem grandes multidões a dica é optar por resorts e hotéis fazenda que garantem boa gastronomia e opções de lazer para a família. Confira algumas dicas:

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Monte Verde/ MG: Kuriuwa Hotel, voltado ao público adulto e romântico, exclusivo para adultos, o Kuriuwa Hotel é referência em hospedagem romântica em Monte Verde, especialmente procurado por casais durante feriados prolongados. Localizado a cerca de 1.750 metros de altitude e cercado por mata nativa preservada, o hotel oferece silêncio, privacidade e integração total com a natureza. Já Mirante da Colyna Hotel & Spa, com estrutura completa de lazer e bem-estar. reúne conforto, lazer e uma das vistas mais bonitas da Serra da Mantiqueira em uma proposta de hospedagem que valoriza bem-estar e contato com a natureza. Com charmosas acomodações distribuídas entre chalés integrados à paisagem e luxuosos lofts, atende tanto famílias quanto casais em viagem na serra, além de piscina aquecida de borda infinita, spa, sauna e áreas de convivência com vista para as montanhas.

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Brumadinho/ Inhotim MG: O Clara Arte é o resort instalado dentro do Museu Inhotim e oferece hospedagem, estrutura e serviços de alto padrão. Ele traz o padrão de estrutura e de serviços do Grupo Clara Resorts que é reconhecido como um dos melhores hotéis do mundo para família. Além de Minas Gerais, o grupo ainda possui hospedagens que seguem o mesmo padrão no interior de São Paulo, em Dourado e Ibiúna.

Vale do Café/ RJ: outra região que oferece descanso e história é a região do Vale do Café no estado do Rio de Janeiro, na divisa com Minas Gerais. Destinos como Conservatória, Ipiabas, Vassouras e Miguel Pereira concentram fazendas históricas extremamente conservadas do Ciclo do Café e período imperial. Destacam-se a Fazenda Florença, Fazenda São Luiz da Boa Sorte, Fazenda das Palmas, Fazenda Alliança Agroecológica e Fazenda Santa Bárbara. Além das fazendas a região concentra também pousadas e hotéis de charme. O Vale do Café fica a uma distância de aproximadamente 280km da histórica Tiradentes, em Minas Gerais.

Para quem quer rezar

Minas Gerais é um dos principais destinos do país durante o período da Semana Santa. O projeto Minas Santa da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo integra fé, tradição, gastronomia e cultura, promovendo experiências únicas em todas as regiões do território mineiro. Para quem quer conferir onde haverá programação de norte a sul do estado confira aqui, mas seguem os destaques do estado na Semana Santa 2026:

Santuário Nossa Senhora da Piedade/ Caeté: o Santuário dedicado à padroeira de Minas Gerais que fica a 50 quilômetros de Belo Horizonte já está em plena programação, com missa, terço e confissão todos os dias dessa semana. Na Sexta-Feira da Paixão às 07h a celebração começa com a Via-sacra e vai até às 18h15 finalizando o dia com o terço, sem a contemplação dos mistérios. No Sábado Santo a programação começa às 09h com o Ofício das Leituras e Reflexão sobre a descida de Jesus à Mansão dos Mortos e segue o dia com a Solene Vigília Pascal a partir das 19h30. E no domingo de Páscoa as missas acontecem às 8h, 09h30, 11h e 15h e ao longo do dia confissão, finalizando com o terço às 18h15.

Ouro Preto: Nas tradições do período na cidade barroca destacam-se o Descendimento da Cruz, a Procissão do Fogaréu na quinta-feira, a Procissão do Enterro na sexta-feira e a confecção de tapetes de serragem na madrugada do Sábado de Aleluia. A programação cultural inclui música sacra, corais e orquestras, além de encenações como o Auto da Paixão de Cristo. Para quem não conseguir se hospedar no centro histórico a opção é buscar os arredores, como os distritos de Cachoeira do Campo e Santo Antônio do Leite ou as vizinhas Itabirito e Mariana, que também possuem programações intensas para o período da Semana Santa e oferecem a típica tradição mineira religiosa.

Congonhas: A cidade reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco em virtude do Santuário de Bom Jesus do Matosinhos e dos Profetas esculpidos pelo Mestre Aleijadinho apresenta uma programação intensa que começou ontem, no Domingo de Ramos e segue pela semana. Na quinta-feira às 16h ocorre a Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés no Salão de Celebrações da Basílica e às 19h Missa na Basílica do Senhor Bom Jesus e na Matriz de São José, com adoração ao Santíssimo Sacramento. Também às 19h acontece a Encenação bíblica da Santa Ceia pelo Grupo de teatro Dez pras Oito na Praça da Matriz de N. Sra. da Conceição. Na Sexta-Feira da Paixão o dia é de Ação Litúrgica e adoração da Cruz e no Sábado de Aleluia a Celebração da Vigília Pascal. A programação finaliza no domingo de Páscoa com a Missa da Ressurreição.

Além dessas, a capital Belo Horizonte também apresenta programação intensa nas paróquias e pelo estado, destacam-se ainda as programações de Sabará, Santa Bárbara, Catas Altas e cidades com menos tradição turística encantam pela tradição religiosa mineira e menor concorrência pela hospedagem.

Para quem quer curtir

Do friozinho de São Paulo e sul de Minas às praias da Bahia, hospedagens boutique e gastronomia dão o tom para quem quer curtir o feriado da Semana Santa a dois ou com amigos.

Campos do Jordão/ SP: Com a chegada do outono, a cidade ganha ainda mais encanto nesta época do ano, com temperaturas amenas, paisagens exuberantes e atmosfera acolhedora cenário ideal para passeio, taças de vinho ao entardecer e jantares à luz de velas a dois. Uma dica de hospedagem por lá é o Chateau La Villette, instalado em meio à paisagem serrana, o hotel boutique combina inspiração europeia, hospitalidade intimista e experiências gastronômicas marcantes, apenas para adultos, garantindo privacidade e tranquilidade, atributos valorizados por casais que buscam exclusividade.

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Trancoso/ BA: A Semana Santa 2026 em Trancoso é um dos períodos mais procurados para viagens ao litoral da Bahia. Durante o feriado prolongado, o destino combina praias de águas cristalinas, clima agradável e o charme que transformou o vilarejo em referência de turismo. Pousada & Beach Club, integrante da Rede Travel Inn, lançou a promoção Semana Santa Durma 4 e Pague 3, garantindo uma diária grátis para quem deseja aproveitar a Páscoa com mais tempo e tranquilidade, a condição permite iniciar a hospedagem já na quinta-feira (02/04), antes do início do feriado, ou prolongar a estadia após o domingo de Páscoa. O benefício é válido para reservas realizadas diretamente no site oficial da pousada, mediante a utilização do cupom PASCOA2026. Já a Pousada Estrela DÁgua instalada em uma área preservada de 19 mil m² na Praia dos Nativos celebra a Páscoa de 2026 com uma ação que une o charme da hospitalidade baiana à essência da floresta amazônica. Em parceria inédita com a Mágio Chocolates, marca paraense referência em bioeconomia e impacto socioambiental, a pousada promove um showcase especial no domingo de Páscoa, 5 de abril, durante o café da manhã servido no restaurante Aldeia de São João.

A Semana Santa 2026 pode agradar a qualquer perfil de viajante

Independentemente do estilo de viagem seja para relaxar, se reconectar espiritualmente ou aproveitar o feriado com charme e boa gastronomia a Semana Santa 2026 oferece oportunidades únicas em diversos destinos do Brasil. Com planejamento ágil e escolhas certeiras, ainda é possível garantir experiências memoráveis, valorizando tradições, descobrindo novos cenários e transformando o feriado em uma pausa especial ao longo do ano.

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