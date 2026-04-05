NH Collection apresenta o Trinitas em mais uma temporada do brunch aos domingos em Curitiba - (crédito: Uai Turismo)

NH Collection apresenta o Trinitas em mais uma temporada do brunch aos domingos em Curitiba (Chefs Silvonei e Líria Gabriel no aguardado retorno do Brunch aos domingos no hotel NH Collection (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

O primeiro hotel da rede Minor com a bandeira Collection no Brasil tornou-se ponto de encontro não apenas de hóspedes, mas também de curitibanos e visitantes que buscam um restaurante versátil, do café da manhã ao jantar agora com o aguardado retorno do brunch aos domingos. O NH Collection Curitiba abriga o restaurante Trinitas, que acompanha a evolução da cena gastronômica da cidade com novidades constantes, como a chegada da chef Vânia Krekniski para reforçar a equipe do jantar e a volta de uma das experiências mais queridas do público: o brunch.

Imagine um ambiente sofisticado, mas descontraído, embalado por música ao vivo geralmente bossa nova e MPB e três ilhas gastronômicas cuidadosamente elaboradas: uma dedicada aos frios, legumes e sushis; outra aos pratos quentes, com risotos, camarões e pastas; e, ao centro, uma tentadora estação de sobremesas. Entre as mesas confortáveis do restaurante no hotel cinco estrelas circula um elegante carrinho com espumante, mimosa e sangria, referência direta à herança espanhola da rede.

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Trufas, macarrons, panacotas na mesa de sobremesas do brunch Trinitas por NH Collection (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Destaques e receitas

Entre os destaques, o camarão ao champanhe e as marinadas de aspargos, pimentões e berinjelas evocam uma grande mesa de tapas espanholas, harmonizadas com a sangria da casa, na concepção do chef Silvonei, responsável pela cozinha do hotel, do café da manhã ao room service. Nas sobremesas, a chef pâtissière Líria Gabriel imprime delicadeza e precisão técnica, com criações como a tortinha de maçã com sorvete, além de macarrons e pannacota executados e apresentados com a elegância de rede internacional de hospitalidade que tem entre suas bandeiras hotéis como o Tivoli.

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O brunch do NH Collection Curitiba é daqueles programas ideais para levar um amigo visitante ou reencontrar quem aprecia gastronomia como experiência cultural. O hotel também valoriza a arte, promovendo exposições itinerantes como a recente homenagem aos 333 anos de Curitiba, pelo olhar do desenhista Simon Taylor.

Aos domingos, o restaurante transforma-se em um espaço de entretenimento gastronômico de perfil democrático, capaz de agradar diferentes preferências e restrições alimentares. É possível degustar um bom presunto parma, queijos selecionados, azeites especiais ou optar por um almoço generoso entre carnes, frutos do mar, risotos e pastas.

Chef Silvonei (Foto Thiago Paes @paespelomundo)

A sofisticada descontração do brunch no Trinitas, no NH Collection, consolida-se como uma atração turística em Curitiba, cidade que vem fortalecendo sua identidade gastronômica a partir das influências de imigrações italiana, portuguesa, ucraniana, polonesa, francesa, japonesa e, naturalmente, espanhola presente também na experiência do brunch. Talvez a própria Curitiba ainda não tenha percebido quanto o turismo gastronômico representa um diferencial competitivo. Um convite ao luxo de comer, beber e compreender, à mesa, a própria formação cultural de Curitiba e do Brasil. Bravo.

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia, apresentador de TV no canal Travel Box Brazil e está nas redes sociais como @paespelomundo.

Press: contato@paespelomundo.com.br

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