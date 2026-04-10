São Paulo Restaurant Week começa hoje com mais de 40 estreantes

Demonstrando o crescimento da São Paulo Restaurant Week, a 36ª edição, que se inicia hoje (dia 10), reúne mais de 200 restaurantes, sendo que 47 deles estreantes no festival. Entre as novidades, há casas consagradas e novos negócios, que veem no festival uma oportunidade de ganhar visibilidade junto ao público. Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 19 anos, um dos principais e mais aguardados festivais gastronômicos do país. O evento democratiza o acesso à boa gastronomia e valoriza o trabalho de chefs e restaurantes, movimentando o setor em períodos estratégicos e fortalecendo toda a cadeia gastronômica. A cada edição, menus exclusivos e temáticos são criados para proporcionar experiências únicas ao público e ampliar o alcance das casas participantes.
Os restaurantes desta edição oferecem menus com entrada, prato principal e sobremesa a preço fixo, baseados no tema A Cozinha dos Campeões, uma homenagem aos países que conquistaram a Copa de futebol mais desejada. Os chefs foram desafiados a criar pratos que retratem as culinárias de Brasil, Argentina, Uruguai, Itália, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha, ressaltando a diversidade cultural, característica da Copa à mesa.
Como é o caso do estreante Gito Gastronomia, localizado na República, que criou o prato Galo Campeão 98, com galeto grelhado dourado, servido com fettuccine artesanal, envolvido em um fresco e leve pesto de chuchu, uma das opções de almoço no Menu Tradicional.
Já o Mondo Gastronômico, que entrou com o Menu Diamond na rua Oscar Freire, traz a essência da sua culinária para homenagear a tetracampeã Itália. O Gnocchi alla Carbonara nhoques de batata à carbonara é uma das grandes atrações. A Argentina é outra campeã mundial homenageada no Menu Week Plus do restaurante noPorto Gastrobar, no Campo Belo. O prato Batistuta, nome do grande atacante argentino, é feito com bife ancho na parrilla e mousseline de abóbora, servido no almoço e jantar.
O LEntrecôte de Paris do Shopping Plaza Sul também é estreante no SPRW e reverencia a França em seu Menu Premium, com destaque para o Petit gâteau com sorvete e crocante de Negresco, sobremesa oferecida no almoço. Já o Le Cantinho, na Vila Sofia, tem como opção para o jantar do Menu Premium o Fettuccine ao tartufo, servido aromatizado com azeite de trufas brancas, fonduta de parmesão, abobrinhas grelhadas e crispy de alho-poró.
A lista completa de restaurantes está disponível no site oficial do festival.
