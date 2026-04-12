O sertão vai virar mesa: conheça os chefs alagoanos que recebem grandes nomes da gastronomia no interior de Alagoas (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Entre cactos, carnes de bode, saborosos peixes do Rio São Francisco e com muitas surpresas para quem ainda não conhece o sertão do Brasil, chefs alagoanos como Antônio Mendes, Rafael Benamor, Roger Lima, Jonatas Moreira, Max Schuman, Sandy Farias, Mari Bernardes, Vitor Generoso, Sergio Jucá, Wanderson Medeiros, Nicole Acioly, Giovanna Grossi, Samuel Carlos recebem grandes nome da cena gastronômica nacional para um banquete na cidade de Piranhas, interior de Alagoas. O evento será promovido pela Prazeres da Mesa, de 15 a 19 de abril e contará com jantares, aulas, palestras e um grande intercâmbio gastronômico.

Entre os convidados, chef Saulo Jennings, Morena Leite, Telma Shimizu, Carole Crema, Deise Paparoto, Pedro Godoy, Edivaldo Caribe, Adélio Barbosa, os quais participarão de palestras, cozinhas show, jantares máster e tudo pode ser acompanhado pelo público num grande evento que vem mobilizando a cidade de Piranhas, em Alagoas.

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Segundo o Chef Antônio Mendes, do Nalva Cozinha Autoral, essa iniciativa vem sendo costurada há alguns anos, desde quando o chef começou a levar outros profissionais de outros estados para conhecer seu restaurante às margens do Rio São Francisco, após um evento e outro sempre saía com aquela vontade de fazer algo que incluísse mais nomes, mais atividades. A parceira com a revista Prazeres da Mesa foi firmada esse ano, e pela primeira vez o evento Mesa Alagoas acontecerá no estado.

Em 2025 os chefs Rafael Benamor, Roger Lima, Jonatas Moreira e Antônio Mendes lançaram um importantíssimo movimento de discussão sobre o que é gastronomia alagoana e onde ela está inserida no cenário nacional. A Rota dos Pescados mobilizou imprensa, especialistas e mais uma vez colocou a mesa receitas alagoanas, insumos locais e os nomes dos próprios chefs, que vem transformando a gastronomia do estado. A Rota dos Pescados é um projeto embrionário, mas que discutiu junto com Embrapa, Abrasel, Governo do Estado, a gastronomia regional.

Conheça o perfil e os restaurantes dos chefs alagoanos que participarão do eventos promovido com a Prazeres da Mesa:

Antônio Mendes: chef alagoano com 17 anos de experiência. Formado em Gastronomia pela UNINASSAU (PE) e cozinheiro chef internacional pelo Senac Águas de São Pedro, foi o primeiro professor e coordenador de um curso superior de Gastronomia no estado de Alagoas. Sua cozinha é marcada pela valorização das raízes nordestinas, com influência direta do sertão e do rio São Francisco. Nascido em Alagoas, construiu sua identidade gastronômica a partir das memórias afetivas, da cultura local e de ingredientes regionais como peixe de rio, carne de sol, bode, pimenta-de-cheiro e pitú. Em Piranhas (AL), consolidou sua proposta autoral à frente dos restaurantes Nalva e Antonino, onde combina técnicas contemporâneas com tradições locais, transformando a culinária em narrativa cultural.

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Rafael Benamor: Empresário e chef alagoano, 33 anos, cresceu dentro da gastronomia. Integrante de uma família que atua no setor há cerca de quatro décadas inicialmente com cozinha industrial e, posteriormente, com restaurantes sempre esteve cercado pelo ritmo e pela disciplina de uma operação profissional. Desde 2024, Rafael está à frente do Mahr Gastronomia, projeto inspirado por viagens ao sul da Bahia e concebido ao lado do amigo e sócio Renato Paes e do consultor Roger Lima. No Mahr, consolidou uma proposta autoral centrada nos pescados, na técnica e na valorização do produto local, introduzindo novas abordagens e processos à cena gastronômica maceioense, como maturação, brasa e técnicas contemporâneas ainda pouco exploradas na cidade. Nesse mesmo movimento de fortalecimento da identidade gastronômica regional, é também um dos idealizadores da Rota dos Pescados Alagoanos, voltada à valorização da cadeia produtiva e do protagonismo do litoral alagoano.

Sandy Farias: Chef. Empresária. Sócia e Diretora Criativa da Le Brulé Cafeteria em Maceió. Natural Chef pela Nos Escola no RJ. Trocou a carreira jurídica para abraçar a confeitaria e proporcionar através dela experiências sensoriais, afetivas e regionais, valorizando ingredientes locais e utilizando técnicas modernas na elaboração e a apresentação de seus pratos.

Rodolfo Cavalcante é natural de Penedo e pesquisador da cultura alimentar do Baixo São Francisco. Vindo de uma família tradicionalmente conhecida como fazedora do Cuscuz de arroz de Penedo, foi responsável por conduzir o processo que reconheceu essa receita como patrimônio imaterial do estado de Alagoas. Iniciou sua trajetória na gastronomia no restaurante A Carroça, em Maceió, onde mantém sua representação até hoje. Atualmente está à frente da Vila Dão Pêdu, em Penedo, espaço que valoriza a cozinha popular nordestina e a ancestralidade alimentar, tendo como identidade gastronômica o cuscuz de arroz e a tapioca enrolada.

Wanderson Medeiros é chef paraibano, natural de Picuí, com trajetória consolidada na gastronomia nordestina. Cresceu em meio à tradição culinária da família, com influência da mãe e da avó, e herdou do pai o conhecimento na produção de carne de sol, prática mantida há mais de um século. Formado em Administração de Empresas, assumiu o restaurante Picuí, em Maceió, onde desenvolveu uma cozinha voltada à valorização da culinária regional. É um dos representantes da Nova Cozinha Nordestina, que alia técnicas clássicas a ingredientes locais. Também está à frente do buffet W Gourmet, em São Miguel dos Milagres.

Vitor Generoso é chef alagoano com trajetória marcada pela tradição familiar e formação técnica internacional. Filho do chef André Generoso, iniciou sua carreira ainda jovem no restaurante Divina Gula, em Maceió, onde desenvolveu sua base profissional. Formado pelo Institut Paul Bocuse, em Lyon, construiu experiência em cozinhas internacionais, com passagem pelo Domaine de Clairefontaine, na França, e pelo restaurante Malabar, no Peru. No Brasil, estagiou em casas de destaque como Evvai, D.O.M. e Madê. Atualmente, lidera operações como Divina Gula, Divina Gula Francês, Toá Rooftop, Lontra Beach Club e Pousada Caiuia, desenvolvendo uma cozinha contemporânea que valoriza ingredientes brasileiros e técnicas variadas, com forte presença do uso da brasa.

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Serginho Jucá é chef alagoano e um dos principais nomes da gastronomia contemporânea do estado. Reconhecido pela valorização de ingredientes regionais, desenvolve uma cozinha autoral que combina tradição nordestina, técnica e inovação. À frente do restaurante Sur, na Rota Ecológica dos Milagres, apresenta uma proposta centrada em ingredientes regionais. Ganhou projeção nacional como finalista do programa Mestre do Sabor, com criações que evidenciam sua abordagem técnica e criativa. É autor do livro Nova Gastronomia Alagoana.

Mariana Bernardes é chef de cozinha, consultora gastronômica e proprietária de restaurante. Nascida em Alagoas, filha de pai alagoano e mãe goiana, construiu sua identidade culinária a partir da interseção entre território, memória e técnica. Formada em Gastronomia e Gestão Empresarial em São Paulo, aprofundou seus estudos na Itália, onde realizou mestrado no ICIF consolidando sua visão sobre cultura alimentar e estrutura de negócios gastronômicos. Há mais de 20 anos dedica-se à consultoria e à formação acadêmica na área da gastronomia, desenvolvendo projetos de restaurantes, desenho de cozinhas e criação de conceitos autorais em diversas regiões do Brasil.

Jonatas Moreira é chef brasileiro, natural de Salvador e criado em Maceió, onde iniciou sua trajetória no restaurante da família, o Akuaba. Formou-se em gastronomia pelo Institut Paul Bocuse, em Lyon, e passou por cozinhas de destaque na França, como Ledoyen e Michel Bras. De volta ao Brasil, reformulou o restaurante da família, dando origem ao Vera Moreira, onde desenvolve uma cozinha que combina ingredientes locais com técnicas contemporâneas. Seu trabalho o colocou em evidência no cenário gastronômico nacional, com reconhecimentos como Chef do Ano pela Veja Maceió, além de prêmios e indicações em guias como Prazeres da Mesa.

Samuel Carlos: Cozinheiro com 30 anos de experiência em gastronomia, com especializações em Gastronomia Brasileira e Panificação e Confeitaria. MBA em Gestão de Turismo e Hospitalidade. Professor no Senac, atua com eventos corporativos e consultoria em gastronomia. Apaixonado por criar experiências gastronômicas únicas.

Sem dúvidas um momento muito especial para a gastronomia alagoana. Um encontro de ideias, de possibilidade e oportunidades. É a gastronomia brasileiro como vetor de mobilização econômica, cultural, brasileira. Bravo!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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