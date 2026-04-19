Embratur e Sebrae lançam o Desbrava e conecta produtos turísticos de qualquer lugar do Brasil ao mercado internacional - (crédito: Uai Turismo)

Embratur e Sebrae lançam o Desbrava e conecta produtos turísticos de qualquer lugar do Brasil ao mercado internacional (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Sabe aquela aula de culinária regional que finaliza com um almoço no campo, no interior do Brasil, ou aquele tour gastronômico pelos bares de grandes centros urbanos? Empreendedores que possuem produtos turísticos como esses poderão oferecê-los ao viajante estrangeiro por meio de uma plataforma que irá capacitar e conectar pequenos negócios ao trade internacional. O Desbrava é um projeto lançado pela Embratur em parceria com o Sebrae que vai além da promoção do país no exterior, ele de fato conecta, ajuda principalmente o pequeno empresário a vender seus produtos no mercado europeu, norte ou sul-americano, asiático. Não é apenas uma ideia a partir de uma necessidade do mercado, é a continuidade do trabalho que vem sendo desenvolvido com o Plano Brasis, Feel Brasil, entre outros.

Isso porque sem os dados estratégicos extraídos no mapeamento da posição, do potencial, dos interesses do mercado internacional no turismo brasileiro concretizados no Plano Brasis, não haveria dados concretos, reais, para o surgimento do Desbrava. Ou seja, é um projeto de continuidade das estratégias que levaram ao recorde de entrada de turistas internacionais no país, que protagonizaram nichos como turismo LGBT, Afroturismo, turismo gastronômico em comunidades, entre outros. A ideia é agora unir a diversidade do turismo brasileiro ao viajante estrangeiro que busca por esses produtos, experiências, vivências, mas nem sempre encontrava.

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O projeto Desbrava teve sua primeira fase lançada na WTM Latin America São Paulo, e, entrará nas duas últimas fases nos próximos meses. Com o uso do aplicativo e da interface web, quem atua no mercado internacional poderá se fortalecer, e os que ainda não atuam poderão se internacionalizar, além de se conectar com rede de contatos, acessar dados e novidades do setor em tempo real, interagir e provocar trocas e debates. Dessa forma, a DesBRAva impulsiona, conecta e eleva a competividade internacional do turismo brasileiro.

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Os números refletem uma combinação de fatores, como a gestão por dados, geração de negócios, ampliação da conectividade aérea, o fortalecimento das ações de promoção internacional e o reposicionamento estratégico do Brasil no exterior, seguindo as diretrizes do Plano Brasis. Um trabalho que a Embratur vem fazendo em parceria com o Sebrae, com estados, municípios e o setor privado, segundo Bruno Reis, diretor de Marketing Internacional, Negócios e Sustentabilidade da Embratur.

Outro ponto central da atuação da Embratur na WTM foi preparar o mercado internacional para receber os destinos brasileiros. A Agência apresenta destinos estratégicos aos compradores estrangeiros, os chamados hosted buyers, além de disponibilizar espaços exclusivos para reuniões e ações de promoção do destino Brasil, fortalecendo o ambiente de negócios e ampliando oportunidades comerciais.

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Apresentador em Travel Box Brazil. Press: contato@paespelomundo.com.br

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