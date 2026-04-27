Jacu Bird: 10 curiosidades sobre o exótico café das montanhas capixabas (Henrique Sloper, terceira geração de empreendedores que fazem história no mercado brasileiro. (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Um café que é um verdadeiro destino gastronômico. As montanhas capixabas, rota turística no interior do Espírito Santo é surpreendente por muitos motivos, em especial pelas heranças da imigração italiana e sua miscigenação, pelas belezas naturais entre pedra e cachoeiras. De receitas que misturam ingredientes simples, trazidas pelos europeus a técnicas indígenas, um café cultivado no alto das montanhas há duas décadas ganha notoriedade por seu processo exótico, uma joia da natureza.

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

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Quando os Sloper compraram a propriedade que hoje se chama fazenda Camocim não imaginavam que a fauna seria tão definitiva na trajetória empreendedora da família. O sonho de cultivar café nas montanhas capixabas ganhou um personagem fundamental na história da cafeicultura brasileira, o jacu, pássaro típico da Mata Atlântica.

Empreendedor celebridade, Sr. Henrique Sloper e as histórias do café do Jacu enriquecem a experiência na fazenda Camocim (Foto Thiago Paes @paespelomundo)

Da Indonésia para o Espírito Santo

A técnica é simples: o café é feito de grãos que são digeridos pelo Jacu. O resultado dessa união entre os processos naturais e a criatividade humana são uma verdadeira fusão exótica reverenciada pela cultura gastronômica brasileira. Essa semana vim conhecer a fazenda Camocim e me deparei com muitas curiosidades sobre o café Jacu Bird, que valem ser compartilhadas. Assim segue:

1 antes de ser uma das mais importantes fazendas de cafés do Brasil, a propriedade era um grande pasto, degradado. A ideia inicial era regenerar a mata sem saber ao certo o que cultivar;

2 – quando os Sloper plantaram o café, os jacus retornaram a região. Comiam os frutos e digeriam a semente inteira; ainda não se sabia o que fazer com os jacus; o grão digerido era desapercebido;

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3 a intensão na fazenda Camocim sempre foi cultivar cafés orgânicos (sem agrotóxicos), o que fazem até hoje utilizando técnicas simples para afastar pragas que atingem os pés de café; mas ainda não utilizavam o grau digerido pelos Jacus da região que se encontravam no chão do cafezal;u

4 – foi após uma viagem da família Sloper a Ásia que descobriram na Indonésia o café Kopi Luwak, produzido a partir de grãos que foram ingeridos e excretados pela civeta asiática, produzindo um dos cafés mais raros e caros do mundo; logo inspiraria o café brasileiro;

Kopi luwak, o café que inspirou o Café do Jacu Brasileiro (Foto: Thiago Paes @paeslomindo)

5 a concepção asiática de fazer café a partir do grão digerido por animal foi trazida para o Brasil e o jacu trouxe esse ar exótico para a produção local;

6 o pássaro Jacu come não apenas o fruto do café, mas muitas frutas, ao contrário do Kopi Lowak que é carnívoro;

7 Era preciso garantir que o café seria bom de fato. A primeira tentativa foi um desastre, o café estava amargo. Especialistas foram trazidos para região e descobriram que o café seria mais interessante se o grão não fosse lavado. Bingo! Surgia um dos cafés mais desejados do Brasil.

8 hoje a fazenda Camocim produz apenas 1500kg de café do Jacu que pode chegar a mais de R$1.500 o quilo no mercado;

9 o nome da fazenda é em homenagem a cidade de Camocim no litoral leste do Ceará, de onde vem a origem da família Sloper.

10 Spoler foram uma tradicional rede de lojas de departamento, fundada por Eduardo Spoler no século XIX no Rio de Janeiro. Tornaram-se um ícone do comércio urbano, inspirada nas lojas de departamento que surgiam na Europa como a Selfridges. Um dos percursos do consumo concentrado num só lugar, símbolo de status è sofisticação.

Foto: Thiago Paes @paespelomundo

A fazenda Camocim vem se tornando rota turística para apreciadores de café e curiosos que desejam provar o mais exótico café brasileiro, repleto de conquistas e principalmente de história para contar. A experiência é conhecer o cafezal, a produção e torra do café e finalizar com um almoço na cafeteria-loja com uma linda vista para o lago imerso na mata atlântica.

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O Sr. Henrique Spoler continua não só a trajetória da família, mas também a história viva do Brasil. Bravo! Bravíssimo!

Thiago Paes é colunista de turismo e gastronomia. Apresentador de Tv no canal Travek Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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