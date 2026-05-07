Descubra Aracaju: a capital que possui aquela ´vibe´ acolhedora de uma cidade pequena ((Foto: @viajandocomhistoria))

Aracaju é uma capital, mas na minha opinião possui aquela ´vibe´ acolhedora de uma cidade pequena. E talvez seja justamente a tranquilidade, o trânsito sem grandes engarrafamentos, locais turísticos bem próximos e preços acessíveis que a deixam tão especial.

Considerada como uma das capitais com melhor qualidade de vida do Nordeste, Aracaju me conquistou desde o primeiro dia. Uma curiosidade? A cidade foi planejada em 1855 em uma forma de tabuleiro de xadrez. O desenho das ruas retas foi projetado pelo engenheiro Sebastião José Basílio. O objetivo principal foi transferir a capital de São Cristovão que está situada em torno de 20km de Aracaju e facilitar o transporte da produção de açúcar, naquele momento, para mais perto do mar até o porto.

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A menor capital do Nordeste possui em torno de 630 mil habitantes, tem uma temperatura média de 26º, o que garante aquele clima de verão praticamente o ano todo, e é plana, o que torna fácil a vida do viajante para caminhar e explorar a cidade.

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Segurança foi algo que me chamou muita atenção e uma excelente surpresa. Eu me senti segura o tempo inteiro, seja na área urbana de Aracaju, quanto nos deslocamentos entre as cidades. A Orla do Atalia é onde tudo acontece. São diversos hotéis, restaurantes, espaços de lazer, feira de artesanato, área de esporte e claro a praia. Trata-se de uma boa sugestão de local para se hospedar na cidade.

Eu tive somente 3 dias em Sergipe. Aproveitei o feriado do mês de maio e parti de São Paulo em um voo que durou em torno de 2h15´. Talvez o ideal seja ficar pelo menos 5 dias no destino. Mas com certeza foram dias intensos e muito bem aproveitados.

Abaixo você encontra o meu roteiro em Aracaju e cidades próximas. E vale alguns destaques!

Se existe um local que eu não perderia em Aracaju é o Museu da Gente Sergipana. Gratuito, criativo, colorido, tecnológico e emocionante. O edifício icônico construído nos anos 20 era originalmente uma escola. Possui arquitetura eclética, mas com muitas influências neoclássicas. O museu é surpreendente e revolucionou a forma de contar a cultura nordestina. Com muita tecnologia o visitante é convidado a ´navegar´ por paisagens e projeções, ouve sotaques de diferentes regiões, participa de história incríveis que apresentam hábitos, costumes e folclore da gente sergipana de forma viva e muito emocionante.

(Foto: @viajandocomhistoria)

É uma experiencia sensorial construída a partir de pessoas, memórias e histórias. Este foi o lugar que eu mais recebi mensagens para não deixar de conhecer, e claro eu entendi o motivo. Realmente é imperdível.

Mas o turismo vai além de Aracaju. E o meu destaque vai para Cânions de Xingó que é sensacional. Este cenário cinematográfico é o 5º maior cânion navegável do mundo. São em torno de 4h de Aracaju, e a combinação dos paredões avermelhados e dourados com a o verde das águas do rio São Francisco deixa o cenário absolutamente mágico. A cereja do bolo deste passeio é embarcar em pequenos barcos a remo e navegar pela área estreita dos cânions, onde catamarãs e lanchas não chegam. Um dos lugares mais lindos do Brasil na minha opinião.

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Uma dica: se você achar muito longa a viagem de carro saindo de Aracaju, escolha a cidade histórica de Piranhas para uma noite. Ela está situada em Alagoas em torno de meia hora dos cânions.

E o 3º destaque fica por conta do passeio de catamarã no litoral sul saindo da orla do por sol. A croa do goré e a ilha dos namorados são paradas obrigatórias. A natureza é divina. E para aproveitar mais o dia, dirija por mais 30km para conhecer a lagoas dos tambaquis. Eles são gigantes, exóticos, mas bem dóceis. Parece que já estão acostumados a presença humana.

Meu Roteiro de 3 dias em Sergipe:

Cânions de Xingó

Restaurante Karrancas

Cidade de Piranhas em Alagoas

Orla do Por do Sol

Croa do Goré

Ilha dos Namorados

Lagoa dos Tambaquis

Na capital, Aracaju

Lago da Gente Sergipana

Museu da Gente Sergipana

Catedral Metropolitana de Aracaju

Centro Histórico

Orla do Atalaia

Arcos da Orla

Feira do Turista

Cidade de São Cristovão

Se você procura destinos fora do óbvio, um turismo mais tranquilo sem grandes multidões, mas com uma natureza maravilhosa e uma experiência autêntica considere colocar Aracaju na sua lista de desejos para uma próxima viagem.

Boa leitura e até a próxima!

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