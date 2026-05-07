Descubra Aracaju: a capital que possui aquela ´vibe´ acolhedora de uma cidade pequena

Aracaju é uma capital, mas na minha opinião possui aquela ´vibe´ acolhedora de uma cidade pequena. E talvez seja justamente a tranquilidade, o trânsito sem grandes engarrafamentos, locais turísticos bem próximos e preços acessíveis que a deixam tão especial.
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Considerada como uma das capitais com melhor qualidade de vida do Nordeste, Aracaju me conquistou desde o primeiro dia. Uma curiosidade? A cidade foi planejada em 1855 em uma forma de tabuleiro de xadrez. O desenho das ruas retas foi projetado pelo engenheiro Sebastião José Basílio. O objetivo principal foi transferir a capital de São Cristovão que está situada em torno de 20km de Aracaju e facilitar o transporte da produção de açúcar, naquele momento, para mais perto do mar até o porto.
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A menor capital do Nordeste possui em torno de 630 mil habitantes, tem uma temperatura média de 26º, o que garante aquele clima de verão praticamente o ano todo, e é plana, o que torna fácil a vida do viajante para caminhar e explorar a cidade.
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Segurança foi algo que me chamou muita atenção e uma excelente surpresa. Eu me senti segura o tempo inteiro, seja na área urbana de Aracaju, quanto nos deslocamentos entre as cidades. A Orla do Atalia é onde tudo acontece. São diversos hotéis, restaurantes, espaços de lazer, feira de artesanato, área de esporte e claro a praia. Trata-se de uma boa sugestão de local para se hospedar na cidade.
Eu tive somente 3 dias em Sergipe. Aproveitei o feriado do mês de maio e parti de São Paulo em um voo que durou em torno de 2h15´. Talvez o ideal seja ficar pelo menos 5 dias no destino. Mas com certeza foram dias intensos e muito bem aproveitados.
Abaixo você encontra o meu roteiro em Aracaju e cidades próximas. E vale alguns destaques!
Se existe um local que eu não perderia em Aracaju é o Museu da Gente Sergipana. Gratuito, criativo, colorido, tecnológico e emocionante. O edifício icônico construído nos anos 20 era originalmente uma escola. Possui arquitetura eclética, mas com muitas influências neoclássicas. O museu é surpreendente e revolucionou a forma de contar a cultura nordestina. Com muita tecnologia o visitante é convidado a ´navegar´ por paisagens e projeções, ouve sotaques de diferentes regiões, participa de história incríveis que apresentam hábitos, costumes e folclore da gente sergipana de forma viva e muito emocionante.
É uma experiencia sensorial construída a partir de pessoas, memórias e histórias. Este foi o lugar que eu mais recebi mensagens para não deixar de conhecer, e claro eu entendi o motivo. Realmente é imperdível.
Mas o turismo vai além de Aracaju. E o meu destaque vai para Cânions de Xingó que é sensacional. Este cenário cinematográfico é o 5º maior cânion navegável do mundo. São em torno de 4h de Aracaju, e a combinação dos paredões avermelhados e dourados com a o verde das águas do rio São Francisco deixa o cenário absolutamente mágico. A cereja do bolo deste passeio é embarcar em pequenos barcos a remo e navegar pela área estreita dos cânions, onde catamarãs e lanchas não chegam. Um dos lugares mais lindos do Brasil na minha opinião.
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Uma dica: se você achar muito longa a viagem de carro saindo de Aracaju, escolha a cidade histórica de Piranhas para uma noite. Ela está situada em Alagoas em torno de meia hora dos cânions.
E o 3º destaque fica por conta do passeio de catamarã no litoral sul saindo da orla do por sol. A croa do goré e a ilha dos namorados são paradas obrigatórias. A natureza é divina. E para aproveitar mais o dia, dirija por mais 30km para conhecer a lagoas dos tambaquis. Eles são gigantes, exóticos, mas bem dóceis. Parece que já estão acostumados a presença humana.
Meu Roteiro de 3 dias em Sergipe:
- Cânions de Xingó
- Restaurante Karrancas
- Cidade de Piranhas em Alagoas
- Orla do Por do Sol
- Croa do Goré
- Ilha dos Namorados
- Lagoa dos Tambaquis
Na capital, Aracaju
- Lago da Gente Sergipana
- Museu da Gente Sergipana
- Catedral Metropolitana de Aracaju
- Centro Histórico
- Orla do Atalaia
- Arcos da Orla
- Feira do Turista
- Cidade de São Cristovão
Se você procura destinos fora do óbvio, um turismo mais tranquilo sem grandes multidões, mas com uma natureza maravilhosa e uma experiência autêntica considere colocar Aracaju na sua lista de desejos para uma próxima viagem.
Boa leitura e até a próxima!
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