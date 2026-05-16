Rooftop em Barcelona: La Dolce Vitae renova experiência de luxo com gastronomia mediterrânea e homenagem a Gaudí (Com vista privilegiada para a Sagrada Família, o rooftop La Dolce Vitae transforma o pôr do sol em uma das experiências mais sofisticadas e desejadas de Barcelona. (Foto: Divulgação))

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No alto de um dos hotéis mais tradicionais da cidade, o rooftop do Majestic Hotel & Spa Barcelona inicia uma nova temporada apostando em experiências que unem gastronomia, cultura e vistas privilegiadas da capital catalã. O La Dolce Vitae, espaço localizado no topo do hotel, reforça a tendência dos rooftops em Barcelona como destinos completos de turismo de luxo, combinando alta gastronomia, design mediterrâneo e uma programação cultural inspirada no legado de Antoni Gaudí.

Rooftop em Barcelona aposta em atmosfera mediterrânea e vistas panorâmicas

Instalado em plena Passeig de Gràcia, uma das avenidas mais emblemáticas da cidade, o La Dolce Vitae ganhou um novo conceito visual inspirado no estilo de vida mediterrâneo. A proposta privilegia ambientes claros, elegantes e descontraídos, criando uma experiência que vai além da hospedagem tradicional e transforma o rooftop em um verdadeiro refúgio urbano no coração de Barcelona.

Com vista panorâmica para alguns dos cartões-postais mais conhecidos da cidade, como a Sagrada Família e a Casa Batlló, o espaço se consolida como uma das experiências mais desejadas para quem busca apreciar Barcelona de um ângulo privilegiado, especialmente durante o pôr do sol, quando a paisagem ganha ainda mais destaque.

A renovação acompanha uma tendência crescente na hotelaria internacional: transformar rooftops em destinos turísticos independentes, capazes de atrair não apenas hóspedes, mas também viajantes interessados em gastronomia, lifestyle e experiências culturais exclusivas.

Gastronomia mediterrânea valoriza ingredientes locais e compartilhamento

A nova temporada também marca a estreia de um cardápio renovado assinado pelo chef David Romero. A proposta gastronômica aposta em pratos leves, compartilháveis e inspirados nos sabores do Mediterrâneo, valorizando ingredientes regionais e receitas tradicionais reinterpretadas de forma contemporânea.

Entre os destaques do menu estão o tartar de atum vermelho Balfegó, ceviches variados, croquetas de camarão de Palamós e preparações à base de frutos do mar mediterrâneos. A ideia é oferecer uma culinária sofisticada sem excessos formais, alinhada ao estilo descontraído que domina os rooftops de luxo europeus.

A experiência gastronômica é acompanhada por uma carta de bebidas elaborada especialmente para harmonizar com o clima do terraço. Coquetéis autorais, releituras de clássicos internacionais e uma seleção refinada de vinhos e champagnes ajudam a transformar o espaço em um dos pontos mais exclusivos da vida noturna barcelonesa.

Sabores mediterrâneos, coquetelaria refinada e o clima sofisticado do La Dolce Vitae transformam o rooftop do Majestic Hotel & Spa Barcelona em uma das experiências gastronômicas mais desejadas de Barcelona. (Foto: Divulgação)

Experiência inspirada em Gaudí conecta cultura e turismo em Barcelona

Como parte das celebrações do Ano Gaudí, o hotel também lançou a experiência Gaudí desde las alturas, uma proposta cultural que convida visitantes a explorar a obra do arquiteto catalão a partir das alturas de Barcelona.

Realizada na primeira terça-feira de cada mês, mediante reserva, a atividade inclui uma visita guiada conduzida por especialistas, que apresentam curiosidades sobre a arquitetura modernista e a influência de Gaudí na identidade visual da cidade. Durante a experiência, os participantes observam monumentos icônicos diretamente do rooftop enquanto conhecem detalhes históricos e culturais sobre a capital catalã.

A iniciativa reforça uma das principais tendências do turismo contemporâneo: experiências que conectam hospedagem, cultura local e vivências imersivas. Em vez de apenas visitar atrações turísticas, o viajante busca hoje experiências capazes de criar uma conexão mais profunda com o destino.

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Hotel de luxo em Barcelona carrega mais de um século de história

Símbolo da hotelaria de luxo na cidade, o Majestic Hotel & Spa Barcelona acumula mais de cem anos de história. Fundado em 1918 pela família Soldevila-Casals, o hotel se tornou referência internacional ao longo das décadas, recebendo personalidades históricas e mantendo forte ligação com a vida cultural de Barcelona.

Após um amplo processo de renovação liderado pelo designer Antonio Obrador, o hotel reforçou sua posição entre os empreendimentos mais sofisticados da Europa. Além da tradição, o Majestic também investe em sustentabilidade e turismo consciente, promovendo experiências ligadas à produção local, vinícolas orgânicas e iniciativas alinhadas às práticas ambientais contemporâneas.

Integrante da The Leading Hotels of the World desde 2014, o hotel também acumula reconhecimentos importantes na hotelaria internacional, incluindo prêmios ligados à gastronomia e ao próprio rooftop La Dolce Vitae.

Mais do que acompanhar tendências, o espaço mostra como os rooftops deixaram de ser apenas áreas de lazer para se tornarem protagonistas da experiência turística em grandes cidades europeias, especialmente em destinos como Barcelona, onde arquitetura, gastronomia e lifestyle se misturam naturalmente à paisagem urbana.

Barcelona vista do alto: quando viajar se transforma em memória inesquecível

Entre o brilho dourado do pôr do sol sobre Barcelona, os sabores intensos do Mediterrâneo e a arquitetura que transformou a cidade em uma das mais fascinantes do mundo, o La Dolce Vitae mostra que viajar também é sobre sentir. Mais do que um rooftop, o espaço traduz o espírito vibrante da capital catalã em uma experiência que mistura cultura, gastronomia, arte e contemplação em um único cenário. Em tempos em que os viajantes buscam experiências memoráveis, e não apenas destinos, lugares como o rooftop do Majestic Hotel & Spa Barcelona provam que algumas viagens permanecem vivas muito depois do retorno para casa. E talvez seja exatamente isso que faça Barcelona continuar despertando o desejo de ser visitada, revisitada e sonhada tantas vezes.

Entre espreguiçadeiras elegantes, atmosfera mediterrânea e vista panorâmica da capital catalã, o La Dolce Vitae transforma o rooftop do Majestic Hotel & Spa Barcelona em um dos cenários mais sofisticados para aproveitar Barcelona do alto. (Foto: Divulgação)

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