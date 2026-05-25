Queijo artesanal de Minas impulsiona turismo e transforma regiões mineiras em destinos de experiência ((Fotos: Uai Turismo e divulgação Festival QAM))

O queijo artesanal de Minas deixou de ser apenas um símbolo da gastronomia de Minas Gerais para se consolidar também como protagonista do turismo rural e de experiência no estado. Em entrevista ao podcast do Portal Uai Turismo, a médica veterinária Paula Lobato, analista do Sistema Faemg, explicou como o crescimento da cadeia produtiva vem movimentando pequenos produtores, fortalecendo regiões turísticas e criando novas experiências para viajantes em busca de autenticidade.

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Atuando diretamente com produtores rurais e agroindústrias, Paula acompanha de perto a evolução do queijo artesanal de Minas, produzido com leite cru produto que hoje representa tradição, patrimônio cultural e desenvolvimento econômico. Segundo ela, o chamado queijo Minas artesanal é produzido sem pasteurização, mantendo técnicas históricas transmitidas entre gerações e preservando características únicas de cada território.

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Durante a conversa, Paula destacou que Minas Gerais possui atualmente 16 regiões reconhecidas como produtoras de queijo artesanal, incluindo nomes já consolidados como Canastra, Serro, Mantiqueira de Minas e Campo das Vertentes. Cada uma delas apresenta sabores, técnicas e terroirs distintos, influenciados pelo clima, alimentação do gado e manejo de cada propriedade.

Mas o queijo vai muito além da mesa. A especialista explicou que o turismo rural vem se tornando uma importante fonte de renda complementar para pequenos produtores. Muitas fazendas já oferecem experiências imersivas, como visitas às queijarias, degustações guiadas, harmonizações com vinhos e cafés especiais, além de hospedagens em meio rural.

Hoje o turista quer viver o processo inteiro. Quer conhecer a ordenha, ver como o queijo é feito e experimentar a gastronomia local, afirmou Paula durante o episódio.

A entrevista também aborda temas como segurança alimentar, maturação dos queijos, valorização do produtor artesanal e os desafios de manter a tradição diante das exigências sanitárias e da concorrência industrial.

Outro destaque da conversa é o crescimento do turismo gastronômico ligado ao queijo artesanal de Minas, especialmente em regiões como a Serra da Canastra e a Mantiqueira de Minas, que já atraem visitantes de todo o Brasil interessados em experiências autênticas ligadas à cultura mineira.

Paula ainda antecipou detalhes do Festival do Queijo Artesanal de Minas, que acontece em junho, em Belo Horizonte, reunindo produtores de diversas regiões do estado, oficinas, degustações e atrações culturais.

A entrevista completa está disponível no canal do Portal Uai no YouTube.

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