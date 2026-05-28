Esqueça a Flórida óbvia: Palm Beaches surpreende com charme, cultura e praias exclusivas

Palm Beaches na Flórida ainda é pouco conhecida pelos brasileiros, na minha opinião, e é uma excelente opção de lugar fora do óbvio no caminho entre Miami e Orlando. A região apresenta uma Flórida, tranquila, sofisticada, cultural e elegante.
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West Palm Beach foi eleita como a tendência de destino americano, pelo Trip Advisor 2025, mas o que esta cidade e a região tem de tão especial? E a resposta talvez seja a combinação de 76km de litoral, um estilo de arquitetura mediterrâneo, um clima tropical, praias lindas, dezenas de opções de arte e cultura, e uma experiencia de hospitalidade diferenciada.
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A história começou no fim do século XIX, quando o magnata das ferrovias Henry Flagler resolveu transformar este paraíso tropical em seu refúgio de inverno. Ele investiu em infraestrutura e trouxe as ferrovias que conectaram Palm Beach ao resto dos Estados Unidos. Durante a era dourada americana muitas famílias como Rockefeller, Wanderbilt, Kenedy passaram muitas temporadas por lá.
E o maior símbolo de toda esta história talvez seja Whitehall. Construída no início dos anos 1900, com 75 cômodos, arquitetura neoclássica, e tetos pintados a mão, ela foi um presente para 3ª esposa do magnata das ferrovias Henry Flagler; Mary Lliy.
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Na época; bailes sofisticados, temporadas luxuosas de invernos, encontro da elite industrial ajudaram a transformar a cidade de Palm Beach em um dos destinos mais exclusivos dos Estados Unidos. Em 1913 com o falecimento de Flagler a mansão foi quase demolida. O lugar foi vendido, um hotel foi construído nos anos 20, mas em 1959 a neta Jean Flagler, que nunca havia conhecido o avô, comprou o imóvel, criou uma corporação e transformou o local no atual Museu Flagler.
Uma curiosidade é que Jean Flagler, com objetivo de manter a construção original de seu avô, retirou andar por andar do hotel que havia sido construído, e deixou somente a parte térrea que é incrível. Whitehall que faz parte da história de Palm Beach e ajudou a criar identidade luxuosa da cidade. E durante a visita não deixe de dar uma espiada também no vagão de trem em que Henry Flagler viajava cortando o país. É surpreendente.
Mas Palm Beaches na Flórida, tem muito mais. São 39 cidades e vilas e mais de 180 hotéis. E nossa hospedagem foi no novíssimo The Belgrove. Inspirado em antigas casas tropicais das Índias Ocidentais Britânicas, a propriedade possui tons claros, madeira natural, uma estética leve, arejada, e tudo é muito elegante.
A localização do hotel é em um antigo bosque de mangueiras a margem do lago. Os quartos são amplos, confortáveis e com muita luz natural. A vista da varanda alcança além das piscinas, os famosos campos de golfe. Os restaurantes são excelentes e a sugestão é pedir frutos do mar. As cadeiras listradas trazem aquele clima de resort tropical, e ao mesmo tempo caminhos sinuosos e áreas cercadas de vegetação criam uma atmosfera de um refúgio escondido e reservado.
Explorando a cidade, o lugar que mais me chamou atenção foi a Worth Avenue. A rua parece ter saído de uma pequena cidade no mediterrâneo, e a arquitetura é inspirada na Europa do início dos anos 1900. Pequenas vilas vão surgindo a partir da rua principal, canteiros floridos e lojas de grifes vão preenchendo as quadras.
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A gastronomia merece atenção. O meu restaurante preferido foi o recém-inaugurado Del Mar localizado em West Palm Beach. O design, a decoração são intimistas, a gastronomia tem inspiração mediterrânea, e experimentamos um brunch sensacional no domingo de manhã.
E para fechar, uma pitada de arte e cultura. O Museu de Arte Norton possui um acervo com mais de 8000 obras entre Monet, Picasso e Miró além de um surpreendente jardim de esculturas. Com certeza vale a visita.
Entre palmeiras impecáveis, hotéis incríveis e mansões históricas; Palm Beaches é um destino que já se tornou símbolo de elegância nos Estados Unidos. Abaixo eu compartilho o meu roteiro na região. Boa Leitura e até a próxima!
1º Dia
- Hospedagem no Hotel The Belgrove
- Almoço no Restaurante Cowboy Club
- Caminhada pela Clematis Street
- West Palm Beach Public Art
- Visita Guiada Flagler Museum
- Jantar no Restaurante Bacaro no Hotel The Belgrove
2º Dia
- Visita Guiada no Norton Museum of Art
- Almoço no Lake Worth
- Passeio de Barco Hakuna Matata
- Jantar e Mini Golf PopStroke
3º Dia
- Jardim Botânico Mounts
- Almoço no novíssimo Restaurante Del Mar em West Palm Beach
- Passeio pela Worth Avenue e Clock Tower
- Visita Museu do Surf
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