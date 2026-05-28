Esqueça a Flórida óbvia: Palm Beaches surpreende com charme, cultura e praias exclusivas ((Fotos: @viajandocomhistoria))

Palm Beaches na Flórida ainda é pouco conhecida pelos brasileiros, na minha opinião, e é uma excelente opção de lugar fora do óbvio no caminho entre Miami e Orlando. A região apresenta uma Flórida, tranquila, sofisticada, cultural e elegante.

West Palm Beach foi eleita como a tendência de destino americano, pelo Trip Advisor 2025, mas o que esta cidade e a região tem de tão especial? E a resposta talvez seja a combinação de 76km de litoral, um estilo de arquitetura mediterrâneo, um clima tropical, praias lindas, dezenas de opções de arte e cultura, e uma experiencia de hospitalidade diferenciada.

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A história começou no fim do século XIX, quando o magnata das ferrovias Henry Flagler resolveu transformar este paraíso tropical em seu refúgio de inverno. Ele investiu em infraestrutura e trouxe as ferrovias que conectaram Palm Beach ao resto dos Estados Unidos. Durante a era dourada americana muitas famílias como Rockefeller, Wanderbilt, Kenedy passaram muitas temporadas por lá.

E o maior símbolo de toda esta história talvez seja Whitehall. Construída no início dos anos 1900, com 75 cômodos, arquitetura neoclássica, e tetos pintados a mão, ela foi um presente para 3ª esposa do magnata das ferrovias Henry Flagler; Mary Lliy.

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Na época; bailes sofisticados, temporadas luxuosas de invernos, encontro da elite industrial ajudaram a transformar a cidade de Palm Beach em um dos destinos mais exclusivos dos Estados Unidos. Em 1913 com o falecimento de Flagler a mansão foi quase demolida. O lugar foi vendido, um hotel foi construído nos anos 20, mas em 1959 a neta Jean Flagler, que nunca havia conhecido o avô, comprou o imóvel, criou uma corporação e transformou o local no atual Museu Flagler.

Uma curiosidade é que Jean Flagler, com objetivo de manter a construção original de seu avô, retirou andar por andar do hotel que havia sido construído, e deixou somente a parte térrea que é incrível. Whitehall que faz parte da história de Palm Beach e ajudou a criar identidade luxuosa da cidade. E durante a visita não deixe de dar uma espiada também no vagão de trem em que Henry Flagler viajava cortando o país. É surpreendente.

Mas Palm Beaches na Flórida, tem muito mais. São 39 cidades e vilas e mais de 180 hotéis. E nossa hospedagem foi no novíssimo The Belgrove. Inspirado em antigas casas tropicais das Índias Ocidentais Britânicas, a propriedade possui tons claros, madeira natural, uma estética leve, arejada, e tudo é muito elegante.

A localização do hotel é em um antigo bosque de mangueiras a margem do lago. Os quartos são amplos, confortáveis e com muita luz natural. A vista da varanda alcança além das piscinas, os famosos campos de golfe. Os restaurantes são excelentes e a sugestão é pedir frutos do mar. As cadeiras listradas trazem aquele clima de resort tropical, e ao mesmo tempo caminhos sinuosos e áreas cercadas de vegetação criam uma atmosfera de um refúgio escondido e reservado.

Explorando a cidade, o lugar que mais me chamou atenção foi a Worth Avenue. A rua parece ter saído de uma pequena cidade no mediterrâneo, e a arquitetura é inspirada na Europa do início dos anos 1900. Pequenas vilas vão surgindo a partir da rua principal, canteiros floridos e lojas de grifes vão preenchendo as quadras.

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A gastronomia merece atenção. O meu restaurante preferido foi o recém-inaugurado Del Mar localizado em West Palm Beach. O design, a decoração são intimistas, a gastronomia tem inspiração mediterrânea, e experimentamos um brunch sensacional no domingo de manhã.

E para fechar, uma pitada de arte e cultura. O Museu de Arte Norton possui um acervo com mais de 8000 obras entre Monet, Picasso e Miró além de um surpreendente jardim de esculturas. Com certeza vale a visita.

Entre palmeiras impecáveis, hotéis incríveis e mansões históricas; Palm Beaches é um destino que já se tornou símbolo de elegância nos Estados Unidos. Abaixo eu compartilho o meu roteiro na região. Boa Leitura e até a próxima!

1º Dia

Hospedagem no Hotel The Belgrove

Almoço no Restaurante Cowboy Club

Caminhada pela Clematis Street

West Palm Beach Public Art

Visita Guiada Flagler Museum

Jantar no Restaurante Bacaro no Hotel The Belgrove

2º Dia

Visita Guiada no Norton Museum of Art

Almoço no Lake Worth

Passeio de Barco Hakuna Matata

Jantar e Mini Golf PopStroke

3º Dia

Jardim Botânico Mounts

Almoço no novíssimo Restaurante Del Mar em West Palm Beach

Passeio pela Worth Avenue e Clock Tower

Visita Museu do Surf

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