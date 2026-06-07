O luxo das harmonizações enogastronômicas na Serra Gaúcha (Embaixadores do Turismo em jantar na Cave Geisse (Foto: @paespelomundo))

Mais uma vez na Serra Gaúcha para conhecer novas vinícolas e provar harmonizações que sem dúvidas me surpreenderam. Há 20 e poucos anos quando estive pela primeira vez no Vale dos Vinhedos – nem se falava em visitar vinícolas em outra região as degustações eram apenas de vinhos (boa parte de mesa) e uma ou outra oferecia uma torrada ou um embutido caseiro para acompanhar. Hoje a situação é bem diferente. Lindos wine gardens, visitas pelas caves e pipas históricas, tecnologia de ponta e a valorização de experiências gastronômicas para acompanhar a evolução dos vinhos finos da região.

Jantar harmonizado na vinícola Madre Terra (Foto: @paespelomundo)

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Falar de vinhos (e espumantes) brasileiros hoje ainda pode vir com muitos preconceitos por se tratar de uma vitivinicultura recente em comparação com regiões tradicionais da Europa. Mas visitar cooperativas como a Nova Aliança e a Aurora que produzem milhões de litros de vinhos e sucos de uva por ano e na mesma região vinícolas como a Cave Geisse, Courmayeur, Amitié e muitas outras quase como uma Boutique de vinhos, mostra que a região da Serra Gaúcha é um lugar fascinante e repleto de descobertas.

Degustações especiais direto dos tanques (Foto: @paespelomundo)

O Luxo das harmonizações

A Vinícola Miolo, uma das precursoras do enoturismo no Vale dos Vinhedos, hoje apresenta vários espaços para degustações como o rooftop da loja, a Torre e o lindo wine garden, onde provamos vinhos como o Lote 43 harmonizados com churrasco, feito pela chef Margot. A Miolo promove uma das mais completas degustações pelas barricas de carvalho, com a presença do enólogo e ainda muitas histórias da trajetória dos imigrantes italianos na região.

entremet de mousse de goiaba na Casa Pastro Salton (Foto: @paespelomundo)

Na vivícola Madre Terra, mais que uma harmonização, tivemos uma vivência numa das propriedades mais lindas e arborizadas da região. O barco, o lago, o novo restaurante imerso na horta da vinícola deixou a noite completamente marcada por uma excelente experiência. As histórias do Sr. Zanetti e de sua filha Tayná tornaram a noite mais especial. Era como se estivéssemos na casa de campo de amigos de longa data. Um primor! Destaque para o Merlot, o Marcelan e os deliciosos pratos da chef Tainá que é doutora em gastronomia.

Harmonizações especiais

A Cave Geisse está com um espaço gastronômico novo. Sofisticado, elegante e com uma equipe fixa de chef e auxilliares para promover harmonizações a altura de um dos espumantes mais reverenciados da região, produzidos em Pinto Bandeira. O espaço é realmente lindo, as degustações harmonizadas tem reservas lotadas para mais de três meses. A que provamos foi uma especial que combinou a culinária brasileira e chilena (origem dos fundadores) com pratos de vieiras, polvo, carnes, tudo lindamente apresentado. É daquelas mesas imperdíveis.

Degustações nos vinhedos (Foto: @paespelomundo)

Outra harmonização que se destaca fica na cidade de Garibaldi. A Vinícola Courmayeur Domaine produz rótulos como o espumante Nature e este ano lançou edição comemorativa de 50 anos da casa. Na Courmayeur uma das harmonizações que mais me chamou atenção foi com os chocolates da Devorata. Barras recheadas de chocolates produzidos em Garibaldi e um dos exemplos de produtos hiperegionais, pois não são comercializados em nenhum outra cidade apesar de seus quase 40 anos de história. Foi uma harmonização inesquecível.

Ossobuco na vinícola Cristofoli (Foto: @paespelomundo)

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Outra mesa posta repleta de sabores foi na Casa Pastro by Salton. O lugar é um restaurante aberto ao público e apresenta uma combinação de pratos que harmonizam com os excelentes vinhos da casa. O Destaque aqui vai para o risoto de cebolas e a sobremesa de entremet de mousse de goiaba, absolutamente imperdível. Obra do chef Gregori que tem feito um trabalho incrível na casa.

Menu do Chef

Outro chef que tem feito um trabalho de excelência é o Chef Eros Castro que comanda o restaurante da vinícola Cristofoli. O restaurante fica em parte da vinícola e no menu italiano: Torteloni de vinho, ravioli de berinjela e até a pasta i fagioli (penne artesanal com feijão cremoso que estava espetacular!).E ainda ossobuco, massas recheadas, tudo harmonizados com vinhos com o Cristofoli Cabernet Franc (12 meses de barrica) ou ainda o Chardonnay Instinto (10 meses de barrica).

Um trem Tri na vinícola Pizzato (Foto:@paespelomundo)

Na vinícola Pizzato, o espaço gastronômico da casa não tem um chef fixo, mas o almoço reservado ficou a cargo de um casal de amigos de cozinha espetacular. A chef Carol Cândido e o chef Henrique Ferla do Um Trem Tri@umtremtri fizeram um dos cardápios mais marcantes dessas viagens às vinícolas da Serra Gaúcha. Uma combinação de cozinha mineira e gaúcha que nos levou a uma terrine de porco com milhos, queijo brie, aligot, carnes, farofa de alho tudo harmonizado com vinhos Chardonnay numa degustação vertical, especialidade da casa.

Restaurante-horta vinícola Madre Terra (Foto: @paespelomundo)

No Pipas Terroir, um jantar maravilhoso com menu exclusivo com risoto de cogumelos porto belo e fungi, mignon com gorgonzola. Tudo harmonizado com vinhos Pipas Terroir Malbec, 2023; ou ainda o Marsellan, além do lugar ser lindo, no Vale dos Vinhedos. Quem também nos leva a um delicioso almoço é Amitié, a vinícola Boutique uma das mais elegantes da região apresenta uma harmonização com clássicos como o nhoque com mignon e de sobremesa o delicioso affogato sobremesa italiana com café e sorvete. Na vinícola Chandon, a harmonização com os clássicos espumantes é uma combinação impecavél de frios e petiscos elegantemente apresentados.

Entre tantas degustações, receitas e serviços impecáveis, teve uma que me tocou afetivamente. A Casa Zottis nos levou para o vinhedo para provarmos deliciosos vinhos de mesa doce e seco, além de um almoço completamente carinhoso, afetivo, repleto de emoção. É daqueles lugares para todo e qualquer turista ir.

Embaixadores do Turismo na vinícola Casa Zottis (Foto: @paespelomundo)

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Essa nem é uma lista definitiva, muito pelo contrário. Posso ter me esquecido de um ou outro prato, receita, vinho, afinal no enoturismo o inesquecível são os momentos, as pessoas. A Serra Gaúcha se tornou um lugar suntuoso, moderno, mas em nenhum momento deixou de lado o acolhimento dos descendentes de imigrantes que um dia foram acolhidos nesse imenso país. Construíram uma história linda há mais de 150 anos e vem conquistando ainda mais espaço de um jeito bem brasileiro. Viva os vinhos do Brasil! Viva o Brasil de todos os brasileiros! Bravo.

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Está nas redes sociais como @paespelomundo. É apresentador de TV na Travel Box Brazil. Presa: contato@paespelomundo.com.br

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