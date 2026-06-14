Restaurante rooftop curitibano tem cardápio em homenagem a cidade e investe em adega com rótulos brasileiros (Cocada fresca com chocolate belga e creme de ovos em montagem escultural em homenagem ao MON em Curitiba. (Foto: @paespelomundo))

Não é só o turismo brasileiro que vem sendo cada vez mais reconhecido no mundo. As atrações turísticas de um Brasil sem estereótipos são cortejadas por estrangeiros e por brasileiros que muitas vezes resistiam em viajar pelo próprio país. Hoje se fala com mais naturalidade sobre turismo cultural e de patrimônio histórico, de povos indígenas, de vida silvestre, afroturismo. Na gastronomia, regiões como a Serra Gaúcha tem investido no enoturismo e em menus que elevam a experiência do visitante. Em Curitiba, muitos restaurantes têm reconhecido o potencial e qualidade do vinho brasileiro e apostado em adegas com rótulos e harmonizações exclusivamente com rótulos nacionais, como o Terrazza40 Rooftop.

No Terrazza40, restaurante localizado no rooftop com linda vista para a cidade e parque Barigui, não é bem uma novidade a adega ser majoritariamente de rótulos nacionais. São dezenas de produtores de várias partes do país como Rio Grande do Sul (Serra e Campanha Gaúcha), Nordeste, principalmente da região de Petrolina e da Bahia, e muitos rótulos de vinícolas paranaenses em prestígio aos produtores do estado.

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Espumante 100% chardonnay, Nature, da vinícola Rotava e Herget (Miriópolis) (Foto: @paespelomundo)

Com vista para pontos turísticos da cidade

Embora os vinhos nacionais sejam um diferencial a ser reverenciado no Terrazza40, outra grande estrela é a vista panorâmica deslumbrante que se estende por quilômetros em todas as direções. Dos picos das montanhas das serras do Mar e de São Luiz do Purunã ao horizonte urbano, praticamente de qualquer mesa do restaurante é possível ter uma vista linda da cidade.

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Com um menu que combina influências internacionais e ingredientes locais como o porco moura, as massas feitas na casa, as receitas tradicionais desde sua abertura há 13 anos que são um xodó dos clientes mais assíduos, o Terrazza40 se tornou um ponto turístico de Curitiba. E além de reconhecer e aceitar essa condecoração pelos clientes da cidade e turistas, o restaurante retribui com um cardápio de sobremesas icónicas prestigiando outras atrações turísticas como o Museu Oscar Niemayer, a praça do Japão, o tubo de ônibus (referência mundial), etc.

Terrazza40 Rooftop (Foto: @paespelomundo)

Cardápio de clássicos curitibanos

É um restaurante que combina turismo e gastronomia em sua maestria. Mantem seu padrão gastronômico – confort food – que atende aos mais diversos clientes que a casa recebe diariamente sem a preocupação de menus extensos, ultra elaborados… são pratos criativos e com muitas referências da imigração local como ravióli de maçã, um dos mais pedidos, segundo o staff.

Ravióli de maçã com mignon (Foto: @paespelomundo)

Sobre a adega com rótulos brasileiros, o sócio Marcelo Stebner garante que crescerá ainda mais. As pessoas que vêm aqui querem provar vinhos brasileiros, paranaenses, complementa. Ao entrar na adega saltam aos olhos os melhores produtores nacionais como o Cave Geisse, Miolo, Foppa&Ambrosi, Pizzato, mas também os paranaenses que estão ganhando espaço na adega como o Araucária, Legado, Família Fardo, Bodega Constantini, Dezen. Destaque especial para o espumante Nature da RH, vinícola de Mariópolis, interior do Paraná, com 72 meses de autólise, método tradicional, surpreendente!

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Sem dúvidas é daqueles lugares que o viajante em Curitiba deve conhecer. Provar uma entrada de bife wellington de porco moura, ou um prato principal com as massas frescas, ou ainda, e tudo junto, uma das deliciosas sobremesas criativas em homenagem a Curitiba. No almoço, no pôr do sol ou num jantar especial, vale a visita. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem & gastronomia. Apresentador de TV em Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

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