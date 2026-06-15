Turismólogo não é quem viajou o mundo ((Foto: imagem gerada por IA))

Está em tramitação na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 4.301/2025, que propõe alterações na Lei nº 12.591/2012, responsável por reconhecer as atividades do Turismólogo no Brasil. Entre as mudanças previstas, o texto cria a figura do “Turismólogo provisionado”, permitindo que profissionais com formação superior em qualquer área do conhecimento possam atuar como turismólogos, desde que comprovem experiência em atividades relacionadas ao turismo.

A proposta traz à tona um debate importante sobre o futuro da profissão e sobre a valorização daqueles que dedicaram anos de estudo à formação em Turismo. O turismo é uma área multidisciplinar e, naturalmente, dialoga com profissionais de diversas formações. Entretanto, é preciso ter cuidado para que a busca pela inclusão de profissionais experientes não resulte na desvalorização da formação específica em Turismo.

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Viajar muito não transforma ninguém em turismólogo. Conhecer dezenas de países, acumular carimbos no passaporte ou produzir conteúdo sobre viagens não substitui o conhecimento técnico construído em sala de aula, nas pesquisas, nos projetos de extensão e na prática profissional desenvolvida ao longo da graduação.

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Existe uma diferença significativa entre conhecer destinos turísticos e compreender os processos que estruturam um destino. O turismólogo é preparado para analisar territórios, desenvolver produtos turísticos, elaborar planos e políticas públicas, coordenar pesquisas, identificar potencialidades e desafios locais, dialogar com comunidades, promover a sustentabilidade e contribuir para o desenvolvimento econômico e social por meio do turismo.

A própria Lei nº 12.591/2012 reconhece essa complexidade ao atribuir ao turismólogo funções relacionadas ao planejamento, gestão, pesquisa, marketing, elaboração de roteiros, desenvolvimento de destinos e formulação de estratégias para municípios, regiões e estados. Por isso, a discussão sobre a regulamentação da profissão é necessária. O Brasil precisa avançar no reconhecimento do turismólogo e garantir maior valorização profissional. No entanto, uma mudança dessa relevância não deveria ocorrer sem amplo diálogo com universidades, entidades representativas, pesquisadores, profissionais da área, gestores públicos e demais atores do setor turístico.

A questão não é impedir que profissionais de outras áreas contribuam com o turismo. Isso já acontece diariamente e é fundamental para o desenvolvimento do setor. O ponto central é garantir que a legislação reconheça a especificidade da formação em turismo e preserve a identidade de uma profissão que possui conhecimento próprio, métodos de análise e competências técnicas definidas.

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O Projeto de Lei ainda será debatido e essa é justamente a oportunidade para que a comunidade do turismo participe da discussão. Regulamentar e fortalecer a profissão é um caminho importante. Mas isso deve ser feito sem reduzir a complexidade do trabalho do turismólogo e sem transmitir a mensagem de que experiência de viagem é equivalente à formação profissional.

Turismo é muito mais do que viajar. Turismo é planejamento, pesquisa, gestão, desenvolvimento territorial e transformação social. E isso exige formação, conhecimento e responsabilidade.

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