Chef Claudia Krauspenhar recebe Dário Costa, Caio Soter, Rubens Catarina e Kaywa Hilton no restaurante K.sa em Curitiba (Chef Krauspenhar no restaurante K.sa em Curitiba (Foto: @paespelomundo))

Num dos restaurantes mais badalados de Curitiba, a Chef Cláudia Krauspenhar recebe mais uma edição do Abrindo a K.sa evento que reúne chefs de vários lugares do Brasil para cozinhar, compartilhar experiências e principalmente brindar à gastronomia da cidade. A interação entre chefs que vem transformando a gastronomia brasileira é um presente para o público que precisaria viajar a muitas cidades para provar a cozinha de chefs como Dário Costa, em Santos-SP; Caio Soter, em Belo Horizonte-MG; Rubens Catarina, em Santa Catarina ou Kaywa Hilton, na Bahia.

O encontro de nomes de destaque na gastronomia brasileira é uma forma de levar Curitiba para esses destinos por meio da apresentação dos insumos, culturas, histórias gastronômicas locais. A cidade vem investindo em gastronomia como um atrativo turístico principalmente com a mudança do viajante que passou a consumir a capital do Paraná como o destino de lazer.

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Cozinha de produtos regionais

Pratos do restaurante K.sa (Foto: @paespelomundo)

Neste ponto, Claudia Krauspenhar sai na frente como uma referência local por se dedicar a insumos e receitas regionais como o barreado e as ostras do litoral. Traz para a gastronomia contemporânea a tradição de uma receita simples como o barreado ao mesmo tempo que combina num mesmo menu sofisticadas receitas de ostras, inclusive com um evento periódico totalmente dedicado a elas.

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O Menu Degustação desta quinta, 25 de junho, será de 9 passos harmonizados com vinhos da linda adega que o restaurante K.sa mantem no porão. Um menu que promete referências de restaurantes como o Madê, Paru, Açougue do Mar de Dário Costa; Pacato, Bar Pirex e Duplex de Caio Soter; Boia e Maré de Kaywa Hilton, além AeB Alimentos e Bebidas experience do chef Rubens Catarina.

Mestres do Sabor

Dário Costa, Caio Soter, Rubens Catarina, Kaywa Hilton e Claudia Krauspenhar (Foto: divulgação)

Sobre a trajetória dos chefs convidados para esta edição do Abrindo a K.sa, Cláudia recebe nomes que ganharam projeção nacional e internacional com passagens em reality show como Mestre do Sabor e Master Chef, na cozinha de restaurantes reconhecidos pelo guia Michelin (inclusive com 3 estrelas na França) como é o caso do Chef Rubens; além de influências estrangeiras aplicadas a ingredientes brasileiros.

O evento é de fato uma celebração e presente à cena gastronômica curitibana que tem se mobilizado por visibilidade nacional por meio dos chefs locais, associações, influenciadores, jornalistas, prêmios, festivais, inclusive com frente parlamentar em busca de políticas públicas para o setor. Outro trabalho notório na gastronomia da cidade vem acontecendo com o registro de diversas IG Indicações Geográficas em parceria com o Sebrae- PR.

Será uma noite brilhante não somente pelos sabores, mas pela grandiosidade da gastronomia brasileira que precisa ser continuamente celebrada, vivenciada e reverenciada pelos chefs, pelos especialistas, mas principalmente pelo público que consome e pode se divertir, participar e admirar tudo isso. Bravo, Krauspenhar! Bravo K.SA.

Thiago Paes é colunista de viagem & gastronomia. Apresentador de TV em Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

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