Galícia: entenda a região para além de Santiago de Compostela ((Fotos: @viajandocomhistoria))

Uma Espanha diferente, um lugar fora do óbvio, longe das multidões de turistas, uma costa belíssima recortada pelo Oceano Atlântico, muitos vinhedos pelo caminho e séculos de história. Assim é a região da Galícia, muito além de Santiago de Compostela, uma comunidade autônoma da Espanha situada no noroeste da Península Ibérica, e que guarda alguns dos cenários mais impressionantes da Europa. Então vem comigo em um roteiro completo de 6 dias nesta parte da Espanha que talvez ainda seja pouco conhecida pelos brasileiros.

Partimos do aeroporto de Barajas em Madrid em um voo que levou em torno de 1h15. E chegamos na nossa primeira parada. Santiago de Compostela é uma das maiores rotas de peregrinação cristã do mundo. 1milhão de pessoas anualmente visitam a cidade, e a maioria chega aqui caminhando. Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, é mágico explorar o labirinto de ruas medievais. E no centro de tudo a magnifica catedral. Ela é dos anos 1200 e mais do que o final da caminhada, Santiago de Compostela é o lugar onde espiritualidade, história, e arquitetura se encontram há mais de mil anos.

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Mesmo para quem não fez a caminhada, como eu, é impossível não se contagiar pela energia deste lugar, presenciando o encontro de peregrinos emocionados celebrando a chegada ao destino. Caminhamos pelas ruas estreitas, passamos pela Plaza de Abastos, o principal mercado da cidade, Palácio Fonseca, paramos nas lojinhas super charmosas, e almoçamos no Café de Altamira, indicado do Guia Michelin. E finalmente fomos conhecer a catedral na grandiosa Plaza do Obradoiro. E o destaque do dia foi caminhar pelos telhados da catedral. Foi uma experiência única. As escadarias estreitas nos levam a uma vista panorâmica da cidade com seus telhados de pedra, torres e praças.

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Um dia intenso, e o melhor ainda estava por vir. Imagina se hospedar em um convento de 800 anos transformado em um belíssimo hotel. Os quartos ficam nos antigos claustros de pedra. Já o café da manhã é servido no antigo refeitório dos monges e foi transformado em um salão monumental. São 10 metros de altura. A antiga lavanderia do convento foi convertida em uma moderna piscina. A curiosidade é que o convento segue ativo, e alguns quartos são usados pelos frades. O Hotel Monumento San Francisco está situado no coração do centro histórico de Santiago de Compostela e foi sensacional conhecê-lo.

No 2º dia partimos para ver o mar. Dirigimos até Baiona e navegamos até as ilhas Cies onde a protagonista é a praia de rodas que tem o mar azul turquesa e já foi eleita a mais linda do mundo. As ilhas fazem parte do Parque Marítimo terrestre das Ilhas Atlânticas da Galícia e são um dos tesouros mais espetaculares da Espanha. A natureza é quase intocada, a praia em formato de meia lua cria uma paisagem rara conectando 2 ilhas. A área tem um controle de preservação rigorosa, e o número diário de visitantes é limitado. Não existem hotéis nas ilhas, mas é possível passar a noite em Camping autorizado.

Resumindo a praia de Rodas: areia branquinha, água bem gelada, e mar azul turquesa. Este foi um daqueles dias para guardar para sempre na memória e no coração. Na volta da ilha, seguimos para o almoço no Faro Pequeño que ocupa as instalações de um antigo farol recuperado recentemente. A gastronomia galega é famosa pela influência atlântica e muitos frutos do mar como polvo, mariscos, além de carnes suculentas.

No caminho até a nossa hospedagem paramos em 2 lugares surpreendentes. As ruínas do Castro de Santa Trega representam um Pueblo originário Celta antes da chegada dos Romanos à Galícia. E a 2ª parda: um mirante espetacular que alcança o encontro de Espanha e Portugal divididos pelo rio Minho chegando até o Oceano Atlântico.

A hospedagem foi no hotel boutique Torre de Tebra. um castelo com quase 500 anos, cercado por bosques centenários, jardins impecáveis, e colinas galegas. Dizem que a 1ª construção foi demolida por ordem dos reis católicos, Isabel de Castilla e Fernando de Aragão, aqueles que financiaram a viagem de Cristovão Colombo.

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Mas em 1532 a rainha Joana autorizou a reconstrução. E surgiu um elegante palácio fortificado renascentista. Séculos passaram e hoje ele se transformou em um hotel rural de luxo com 12 suítes e com muito conforto. Eu nunca tinha me hospedado em um castelo, e a experiencia foi incrível. Ele combina séculos de histórias, mas com muita modernidade, e preservação.

O 3º dia foi dedicado a conhecer os cenários mais lindos da Galícia. Ribeira Sacra é uma área rural recheada de monastérios, igrejas românicas do século XII combinados com uma natureza de cânions navegáveis pelo rio Sil e Minho. E nas margens dos rios, vemos os vinhedos considerados os mais inclinados do mundo. Durante o caminho navegando em um Catamarã paramos para degustar vinhos, queijos, subir em mirantes, e fazer trilha até cachoeiras. E de vez em quando ainda encontrávamos peregrinos. Uma viagem linda e cheia de significados.

(Fotos: @viajandocomhistoria)

A hospedagem do dia foi no Palacio de Sober, no coração da Ribeira Sacra cercado por vinhedos e pelos cânions do Rio Sil. A sensação era que eu iria entrar para visitar um palácio europeu restaurado e preservado. Então a experiência de poder se hospedar em um local que testemunhou disputas de poder, guerras, encontros da nobreza, em uma trajetória de séculos é muito especial. Hoje o Palacio de Sober é um hotel muito confortável, exclusivo, em uma propriedade espetacular, com quartos sofisticados, piscina, spa e com uma ampla área de jardim.

O 4º dia também foi dedicado a região da Ribeira Sacra. Pela manhã a visita foi a Queijaria Airas Moniz vencedora do melhor queijo da Espanha em 2026. A visita é bem completa para conhecer todas as etapas da produção dos queijos. As primeiras vacas Jersey que compõem o rebanho da queijaria vieram da Dinamarca.

Seguimos para a vinícola Algueira que é uma das principais da região da Ribeira Sacra. Como mencionei os vinhedos ao longo do Rio Sil são considerados os mais inclinados do mundo. Entender como é feito todo o processo do cultivo, da vindima e da produção foi muito enriquecedor. Na própria propriedade, está o restaurante O Castelo, e possui uma autêntica culinária galega. E claro os vinhos Algueira fizeram parte do nosso almoço.

Ao longo do Rio Sil, existem vários mirantes de tirar o fôlego. A nossa parada foi no Mirador de Cabezoás que tem uma vista espetacular para o Cânion do Rio Sil. Um dos diferenciais que mais me chamou atenção durante toda a viagem a Galícia foi a natureza imponente e diversa que a região possui. E o grande destaque são os inúmeros cânions que vamos conhecendo ao longo do caminho percorrido.

A hospedagem do dia foi no Reitoral de Parada. Trata-se de uma antiga casa paroquial do século XVII que foi completamente restaurada. Hoje é um hotel rural e possui também um restaurante. O município de Parada de Sil tem uma ótima localização para explorar os mirantes e cânions da região.

No 5º dia logo pela manhã dirigimos até um local que possui uma das histórias mais emocionantes de toda a viagem. O conhecido `balcones de Madrid` é um cantinho da Ribeira Sacra com vistas espetaculares dos cânions do rio Sil. No final do século XIX e início do XX, estima-se que mais de 1Milhão de Galegos deixaram esta região da Galicia em busca de uma nova vida nas Americas, principalmente no Brasil, Argentina e Uruguai, E era neste local – Balcones de Madrid, no vale da Ribeira Sacra com desfiladeiros inacreditáveis que os galegos se despediam das suas famílias, da sua terra antes de partir e cruzar o oceano.

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Seguimos para o Monastério São Pedro de Rocas, e de lá uma tarde inteira vila medieval Allariz. A pequena cidade é charmosa, e uma curiosidade: ela possui lojas de outlet pelas suas ruas estreitas. É surpreendente. O almoço foi no restaurante Portovello uma pitoresca e antiga fábrica de couros.

E para fechar a viagem dirigimos até Coruña. Logo na chegada passamos por várias praias urbanas e como era sábado, a vibe era bem animada. Corunha é conhecida como a cidade de cristal. O motivo? as tradicionais galerias envidraçadas nas fachadas marítimas. E não deixei de conhecer também o outro ícone da cidade. A Torre de Hércules é o mais antigo farol romano do mundo ainda em funcionamento. Ele é Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.

Viajar a Galícia é experimentar uma viagem diferente que combina natureza imponente, diversa, gastronomia autêntica, hospedagens rurais e exclusivas, cidades com séculos de histórias, rotas de peregrinação, e cenários surpreendentes a cada dia.

Se você gosta de descobrir lugares fora do óbvio coloque a Galícia na sua lista de desejos de viagem. Abaixo deixei o meu roteiro completo na Galícia. Boa leitura e até a próxima!

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