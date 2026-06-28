Hotel na Barra da Tijuca apresenta ao hóspede a brasilidade de um Rio de Janeiro fora do óbvio - (crédito: Uai Turismo)

Hotel na Barra da Tijuca apresenta ao hóspede a brasilidade de um Rio de Janeiro fora do óbvio (Entremet de milho no restaurante Cantô (Foto: Thiago Paes @paespelomundo) )

Viajar pelo Brasil está mais que na moda! O país, por sua diversidade cultural, ambiental, gastronômica está entre os mais interessantes destinos do mundo para se vivenciar nos últimos anos. E não é moda! É um novo olhar para o turismo brasileiro por seus 6 biomas, mais de 10mil quilômetros de praias, quase 14mil km2 de manguezais costeiros e uma infinidade de possibilidades de conectar tudo isso por meio de passeios imersivos, momentos de bem-estar e gastronômicos únicos. Um verdadeiro #SóTemNoBrasil

Tradicional cartão postal do turismo brasileiro, o Rio de Janeiro guarda surpreendentes motivos para dias inesquecíveis do Cristo Redentor aos Mangues Cariocas, como pude provar no Grand Hyatt Rio, na Barra da Tijuca: da cultura carioquíssima dos botecos aos mangues e montanhas, das praias aos rios. Um Rio dos biomas, gastronômico, leve, natural, soft e sofisticado.

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Passeio de barco com a comunidade local (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Rios e mangues do Rio

Imerso no imenso verde costeiro do rio Maranpedi e de frente para o mar, o Grand Hyatt traz a natureza do entrono para dentro do hotel. Numa atividade exclusiva para hóspedes, saímos pelo mangue direto para um deck e, num passeio guiado pelo biólogo Erick Drummond, seguimos rio adentro contemplando pássaros, ouvindo as histórias da relação homem versus natureza, seus obstáculos e desafios. É um passeio que também pode ser vivenciado nos Mangues de Guaratiba, a 20km do hotel. Nesta região é possível fazer stand up paddle (SUP), remo ou simplesmente imergir na natureza rústica do manguezal, principalmente nos horários de maré cheia e acompanhado pelas agências de turismo da comunidade local.

Equipe da SUP Lounge realiza os passeios pelos mangues de Guaratiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

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Um menu de biomas

Da Mata Atlântica para os menus dos três principais restaurantes do Grand Hyatt: o asiático Shiso, o brasileiro (e bem carioca!) Cantô e o internacional Tano com uma linda vista para a Lagoa Marapendi.

Shiso restaurante asiático do hotel Grand Hyatt (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

No Shiso, a tradicional culinária japonesa com leves intervenções do chef Guinjo Tanaka, que recém assumiu a cozinha do restaurante, trazendo intensidade para as receitas, além da curadoria de insumos como atum bluefin em diferentes técnicas orientais. Destaque especial para a harmonização de saquês preparada pelo sommelier Bernardo Souza e a apresentação do Hirezake, uma infusão de barbatanas de peixe em saquê quente: intenso e interessantíssimo.

Shiso restaurante asiático do hotel Grand Hyatt (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

O restaurante Tano é o responsável pelo principal café da manhã do hotel. Fica entre a região das piscinas e o rio Marapendi. O café internacional é servido também no espaço exclusivo para members club, o Grand Club, que fica no 7º andar do hotel, inclusive aberto para happy hour e espaço de coworking. Destaque especial para o staff de todos os espaços gastronômicos do hotel. Um atendimento acolhedor que realmente encanta.

Rubacão: receitas brasileiras que encantam os viajantes no restaurante Cantô lobby do hotel (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

E por falar em encanto, o Cantô é o badalado restaurante que fica no lobby do hotel. Um verdadeiro portal gastronômico para apreciadores da boa culinária brasileira. Versátil, o restaurante é uma mistura de bar, boteco, balcão. Do happy hour ao menu completo. Muitos destaques na cozinha do chef Carlos Volker e da chef patissière Paula Lopes: primeiro a curadoria de receitas tradicionais como os suculentos cortes de carnes, as farofas, as saladas, legumes grelhados e o impecável risoto de camarão. Tudo impecável. Uma deliciosa novidade no cardápio do Cantô é o nordestiníssimo Rubacão: uma variação do baião de dois cremoso feito com arroz, feijão de corda (ou feijão-verde), carnes salgadas e queijo. Formidável.

Risoto de camarão (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

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As sobremesas da chef Paula são a coroação da boa gastronomia brasileira elaborada num grande empreendimento como o hotel Grand Hyatt, e seu A&B Experience. Entremets de produtos que estão no imaginário culinário popular brasileiro como o milho, o açaí, o cupuaçu, trazem uma áurea não só de boa gastronomia, mas de afetos, de hiper-regionalismo. Sabe aquela sensação do regional que consegue ser compreendido universalmente? Técnica francesa, produtos regionais e a habilidade de encantar.

De quindim de maracujá a torta de limão, as sobremesas brasileiras do Cantô (Foto: Thiago Paes @paespelomundo)

Foram dias de turismo gastronômico e bem-estar nos restaurantes, no spa, nas praias, rios e mangues, na Barra da Tijuca, nessa cidade que me atravessa, neste Rio que é mais que mar. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem & gastronomia. Apresentador de TV em Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press.: contato@paespelomundo.com.br

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