Excelência em viagens: Belo Horizonte sedia convenção de turismo de luxo (Suíte Premium Loft do Tiradentes Boutique Hotel, em Tiradentes (Foto: divulgação))

Belo Horizonte recebeu, na última semana, evento para discussões sobre o mercado de hospitalidade de alto padrão e excelência em viagens. O Hotel Fasano foi o palco da 3ª Convenção Anual do Circuito Elegante, evento que marcou o lançamento da 11ª edição da revista homônima e a entrega do prêmio Suítes Mais Elegantes do Brasil 2026.

A noite de premiação reuniu nomes expressivos do setor para celebrar a qualidade da hotelaria nacional. Mais do que uma vitrine de luxo, o encontro propôs uma análise sobre o futuro do turismo contemporâneo, pautado por conceitos de regeneração, bem-estar e cultura.

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As suítes mais elegantes do Brasil em 2026

O Circuito Elegante revelou as vencedoras do prêmio “Suítes Mais Elegantes do Brasil 2026” na noite desta segunda-feira, 29 de junho, durante um jantar especial realizado no hotel Fasano Belo Horizonte, na capital mineira. O evento marcou mais uma edição de sucesso da premiação, que já se consolidou como uma das mais importantes referências da hotelaria de alto padrão no país e reforça a importância da excelência em viagens. A cerimônia também abriu oficialmente a 3ª Convenção Anual do Circuito Elegante, reunindo os principais nomes, especialistas e profissionais do turismo de excelência brasileiro. Ao todo, mais de 3 mil votos foram registrados durante a disputa, que contou com a participação de 25 suítes de diferentes regiões do país.

Os empreendimentos concorreram em sete categorias que avaliam atributos essenciais da hospitalidade de máxima qualidade: Beleza, Conforto, Requinte, Romântica, Sustentabilidade, Originalidade e Escolha do Viajante. Minas Gerais está representara e reconhecida no município de Tiradentes. A Suíte Premium Loft do Tiradentes Boutique Hotel ganhou o público ao unir o charme histórico mineiro ao conforto contemporâneo na categoria “escolha do viajante”.

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Confira as suítes Premiadas em 2026 pelo Circuito Elegante

Beleza Suíte Barão da Fazenda São Luiz da Boa Sorte / Vassouras (RJ)

Suíte Barão da Fazenda São Luiz da Boa Sorte / Vassouras (RJ) Conforto Suíte Master do Borgo del Vino Hotel & Vinícola / Areal (RJ)

Suíte Master do Borgo del Vino Hotel & Vinícola / Areal (RJ) Requinte Suíte Signature do Hotel Fairmont Rio de Janeiro / Copacabana (RJ)

Suíte Signature do Hotel Fairmont Rio de Janeiro / Copacabana (RJ) Romântica Loft Suíte do Hotel Santa Teresa Rio de Janeiro Santa Teresa (RJ)

Loft Suíte do Hotel Santa Teresa Rio de Janeiro Santa Teresa (RJ) Sustentabilidade Bangalô Praia do Rancho do Peixe / Praia do Preá (CE)

Bangalô Praia do Rancho do Peixe / Praia do Preá (CE) Originalidade Bangalô Premium Vista Mar do Primitivo Hotel & Villas / Passo do Camaragibe (AL)

Bangalô Premium Vista Mar do Primitivo Hotel & Villas / Passo do Camaragibe (AL) Favorita do Viajante Suíte Premium Loft do Tiradentes Boutique Hotel / Tiradentes (MG)

A nova edição da revista traz na capa uma conexão direta com o território mineiro. A imagem destaca as esculturas de Karen Cusolito instaladas no Ibiti Projeto, em Lima Duarte (MG). O destino é referência em turismo regenerativo, integrando arte e conservação ambiental, um tema que ganha cada vez mais relevância na curadoria editorial do setor.

A gastronomia também ocupa espaço central na nova edição, com destaque para o chef Pedro Coronha, do restaurante Koral (RJ), recentemente laureado com o selo Bib Gourmand do Guia Michelin. Um dos pontos de maior interesse para o trade turístico durante o evento foi a apresentação do Selo XIS. A certificação, que avalia indicadores de governança e compromisso socioambiental, reforça a necessidade de transparência na cadeia produtiva do turismo. Em 2026, a convenção também assumiu o compromisso de compensação de carbono, sinalizando que a excelência no setor agora é indissociável da sustentabilidade.

O turismo de luxo cada vez caminha mais para as iniciativas de sustentabilidade e regeneração, e talvez já seja um farol nos próximos anos para quem produz turismo em volume.

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