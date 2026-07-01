Excelência em viagens: Belo Horizonte sedia convenção de turismo de luxo

Belo Horizonte recebeu, na última semana, evento para discussões sobre o mercado de hospitalidade de alto padrão e excelência em viagens. O Hotel Fasano foi o palco da 3ª Convenção Anual do Circuito Elegante, evento que marcou o lançamento da 11ª edição da revista homônima e a entrega do prêmio Suítes Mais Elegantes do Brasil 2026.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A noite de premiação reuniu nomes expressivos do setor para celebrar a qualidade da hotelaria nacional. Mais do que uma vitrine de luxo, o encontro propôs uma análise sobre o futuro do turismo contemporâneo, pautado por conceitos de regeneração, bem-estar e cultura.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
As suítes mais elegantes do Brasil em 2026
O Circuito Elegante revelou as vencedoras do prêmio “Suítes Mais Elegantes do Brasil 2026” na noite desta segunda-feira, 29 de junho, durante um jantar especial realizado no hotel Fasano Belo Horizonte, na capital mineira. O evento marcou mais uma edição de sucesso da premiação, que já se consolidou como uma das mais importantes referências da hotelaria de alto padrão no país e reforça a importância da excelência em viagens. A cerimônia também abriu oficialmente a 3ª Convenção Anual do Circuito Elegante, reunindo os principais nomes, especialistas e profissionais do turismo de excelência brasileiro. Ao todo, mais de 3 mil votos foram registrados durante a disputa, que contou com a participação de 25 suítes de diferentes regiões do país.
Os empreendimentos concorreram em sete categorias que avaliam atributos essenciais da hospitalidade de máxima qualidade: Beleza, Conforto, Requinte, Romântica, Sustentabilidade, Originalidade e Escolha do Viajante. Minas Gerais está representara e reconhecida no município de Tiradentes. A Suíte Premium Loft do Tiradentes Boutique Hotel ganhou o público ao unir o charme histórico mineiro ao conforto contemporâneo na categoria “escolha do viajante”.
LEIA TAMBÉM: Parque do Itacolomi revela outra face de Ouro Preto e Mariana
Confira as suítes Premiadas em 2026 pelo Circuito Elegante
- Beleza Suíte Barão da Fazenda São Luiz da Boa Sorte / Vassouras (RJ)
- Conforto Suíte Master do Borgo del Vino Hotel & Vinícola / Areal (RJ)
- Requinte Suíte Signature do Hotel Fairmont Rio de Janeiro / Copacabana (RJ)
- Romântica Loft Suíte do Hotel Santa Teresa Rio de Janeiro Santa Teresa (RJ)
- Sustentabilidade Bangalô Praia do Rancho do Peixe / Praia do Preá (CE)
- Originalidade Bangalô Premium Vista Mar do Primitivo Hotel & Villas / Passo do Camaragibe (AL)
- Favorita do Viajante Suíte Premium Loft do Tiradentes Boutique Hotel / Tiradentes (MG)
A nova edição da revista traz na capa uma conexão direta com o território mineiro. A imagem destaca as esculturas de Karen Cusolito instaladas no Ibiti Projeto, em Lima Duarte (MG). O destino é referência em turismo regenerativo, integrando arte e conservação ambiental, um tema que ganha cada vez mais relevância na curadoria editorial do setor.
A gastronomia também ocupa espaço central na nova edição, com destaque para o chef Pedro Coronha, do restaurante Koral (RJ), recentemente laureado com o selo Bib Gourmand do Guia Michelin. Um dos pontos de maior interesse para o trade turístico durante o evento foi a apresentação do Selo XIS. A certificação, que avalia indicadores de governança e compromisso socioambiental, reforça a necessidade de transparência na cadeia produtiva do turismo. Em 2026, a convenção também assumiu o compromisso de compensação de carbono, sinalizando que a excelência no setor agora é indissociável da sustentabilidade.
O turismo de luxo cada vez caminha mais para as iniciativas de sustentabilidade e regeneração, e talvez já seja um farol nos próximos anos para quem produz turismo em volume.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo