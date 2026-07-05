A bordo do novo voo Curitiba-Lisboa: quando a viagem começa à mesa (Menu classe executiva (Foto: @paespelomundo realizada em outro voo da mesma cia aérea))

Nesses mais de 10 anos como viajante profissional, desde que passei a compartilhar essas chegadas e partidas nas redes sociais, na TV ou aqui nesta coluna, tem uma pergunta que sempre me fazem: Que lugar no mundo…? Bom, os lugares no mundo são únicos por muitos motivos, mas se tem um destino turístico que me encanta pela gastronomia é Portugal. Dos mais cotidianos estereótipos que estão no imaginário popular de cidades como Lisboa, Sintra, Cascais, Porto, com suas ruas repletas de pastéis de nata e bolinhos de bacalhau aos mais inusitados pratos como o Leitão da Bairrada, o guanciale (faceira), o polvo à lagareiro, os doces conventuais servidos em restaurantes do Douro ao Alentejo.

Executiva de outro voo da mesma cia aérea (Foto: @paespelomundo)

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E os sabores portugueses estão ainda mais próximos do Brasil com as diversas rotas que a principal aérea portuguesa, a TAP, realiza por aqui. São 14 destinos brasileiros, sendo a única aérea europeia em 9 deles. A mais recente, inaugurada neste dia 2 de julho, aproxima Lisboa a Curitiba, dois grandes destinos gastronômicos, fato que não passa despercebido. Viajantes a lazer, a negócios; novos eventos, mais praticidade na logística para o transporte de cargas, o que é sem dúvidas uma oportunidade única de intercâmbio cultural, acadêmico e gastronômico.

Os aviões da TAP se tornaram o maior veículo de promoção do próprio país. Em projetos como o Local Stars, por exemplo, a cia aérea reúne chefs portugueses para assinar os menus da classe executiva com ingredientes regionais e sazonais, o que reafirma como a gastronomia pode reforçar a identidade de um destino. Os vídeos a bordo falam sobre a região, apresenta os produtores, divulga o chef e ainda conecta os passageiros a experiências gastronômicas em terra por meio do programa Stopover e de outras iniciativas. Ou seja, o menu é apenas um ponto de partida para promover o destino.

No Douro, norte de Portugal (Foto: @paesplomundo)

Jovens chefs como o Ricardo Luz, do restaurante Autêntico, no Algarve, que faz parte do quadro de chefs portugueses que assinam os cardápios a bordo, traz no menu de julho, na classe executiva, sabores bem portugueses como a entrada de Salada Algarvia com peixe e batata, vinagrete de citrinos, e, no prato principal, terrina de novilho estufado, batata corada com salsa e páprica, feijão verde salteado e ainda o “Dom Rodrigo” sobremesa tradicional da região litorânea onde fica situado (com gemas, amêndoas e canela).

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O novo turismo mundial, a meu ver, requer cada vez mais um comportamento intercambiável do viajante internacional. É a troca do vamos explorar aquele lugar, pelo vamos encontrar o melhor daquele lugar junto com a comunidade local. A chegada de uma nova rota como esta implica na facilidade da logística nas chegadas e partidas, mas também um encontro social, cultural, econômico que precisa ser promovido e abraçado pelos agentes envolvidos, pelos viajantes.

Se a TAP entende seus aviões como uma vitrine da identidade portuguesa, a nova ligação direta entre Curitiba e Lisboa também convida a imaginar, no futuro, como a gastronomia paranaense poderia dialogar com essa experiência a bordo, ajudando a aproximar ainda mais os passageiros da cultura do destino antes mesmo do desembarque.

Curitiba e Lisboa compartilham uma relação especial com a mesa, com os ingredientes locais e com a hospitalidade. Talvez seja cedo para imaginar como essa ligação poderá evoluir. Mas, se uma rota aérea tem o poder de aproximar pessoas, negócios e culturas, ela também pode inspirar novas formas de apresentar um destino ao mundo com ingredientes, receitas, menus e chefs paranaenses. Isso porque poucas linguagens são tão universais quanto a gastronomia local.

Em um momento em que competir por turistas significa oferecer experiências cada vez mais autênticas, talvez a maior contribuição de uma nova rota não seja apenas reduzir o tempo de viagem. Seja lembrar que o começo ou o fim de uma viagem inesquecível pode estar a bordo e que, muitas vezes, é à mesa que tudo começa.

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel Box Brazil. Está nas redes sociais como @paespelomundo. Press: contato@paespelomundo.com.br

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