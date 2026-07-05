O que fazer em Nova Lima: experiências de reconexão com a natureza - (crédito: Uai Turismo)

O que fazer em Nova Lima: experiências de reconexão com a natureza (Nova Lima uniu a natureza e a mão humana em experiências sensoriais incríveis (Fotos: Uai Turismo))

Para o belo-horizontino, a silhueta das montanhas de Nova Lima é uma paisagem familiar, mas o que se esconde entre seus vales e trilhas vai muito além do que os olhos alcançam da rodovia. As experiências turísticas do catálogo Reconecta surgem como uma resposta necessária à urgência do “viver o agora”, propondo uma pausa no ritmo frenético da metrópole para uma imersão em vivências que privilegiam a presença e a troca genuína.

Diferente do turismo convencional, o projeto foca na valorização do território e no protagonismo dos anfitriões locais. A proximidade com a capital, que permite o deslocamento rápido para um passeio de um dia ou um refúgio de fim de semana, é o grande trunfo para quem busca renovar as energias sem a necessidade de grandes planejamentos logísticos.

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A natureza como protagonista: do olhar à ação

A proposta do Reconecta é tirar o visitante da posição de espectador. No Parque Natural Municipal Rego dos Carrapatos, a experiência “Passarinhando” transforma a caminhada em um exercício de paciência e descoberta, onde a observação de aves nativas serve como porta de entrada para a conscientização ambiental.

Para os que preferem o movimento, o “Pedalando na Lagoa” explora as famosas trilhas de mountain bike da região, culminando no visual icônico da Lagoa dos Ingleses. Já o roteiro “Viva Bacia Viva!” propõe um ‘banho de floresta’, técnica que utiliza a imersão sensorial na mata e o contato com águas de nascente para reduzir o estresse, complementada por uma oficina criativa com a terra (Bódibarro).

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Saberes que atravessam gerações

A identidade de Nova Lima é indissociável de sua herança cultural. A experiência “Mãos à Queca” é um dos pontos altos do projeto, permitindo que o visitante aprenda o preparo da tradicional Queca, o bolo de frutas e especiarias de origem inglesa que se tornou símbolo da cidade. É uma aula de história contada através do paladar.

Essa conexão com o passado também aparece na “Oficina de Lamparina”, onde o preparo de quitandas mineiras é acompanhado por causos e tradições que moldaram a região, e na “Arte Terapia”, que resgata a delicadeza do fuxico como ferramenta de relaxamento e expressão.

Gastronomia consciente: do campo à mesa

O paladar é o fio condutor de experiências que unem técnica e sustentabilidade. No roteiro “Nature-se”, no Solar Paraíso, o conceito de agricultura sintrópica é apresentado de forma prática: o visitante conhece a agrofloresta, colhe ingredientes e encerra o dia com um jantar onde o frescor é o ingrediente principal.

Outras vivências exploram nichos fascinantes:

Experiência sensorial de gin e mel de abelhas nativas: Uma jornada sensorial que une a complexidade da destilaria artesanal à doçura do meliponário local.

Uma jornada sensorial que une a complexidade da destilaria artesanal à doçura do meliponário local. Cogumelos do caminhante: Uma introdução ao cultivo sustentável, mostrando como a produção de alimentos pode ser integrada a pequenos espaços com baixo consumo hídrico.

Uma introdução ao cultivo sustentável, mostrando como a produção de alimentos pode ser integrada a pequenos espaços com baixo consumo hídrico. Da natureza à kombucha: Uma imersão nos processos fermentativos e nos benefícios dessa bebida milenar para a saúde integral.

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Planeje sua Imersão

O Reconecta prova que a verdadeira viagem não se mede pela distância percorrida, mas pela profundidade da conexão estabelecida com o lugar e com as pessoas. Nova Lima reafirma-se como o quintal sensorial de Belo Horizonte, pronto para ser redescoberto sob uma nova ótica. O Portal Uai Turismo visitou duas dessas experiências e você pode conferir o vídeo aqui.

Para explorar o catálogo completo e agendar as vivências diretamente com os anfitriões, acesse o guia digital do Reconecta Nova Lima. O projeto é uma iniciativa estratégica da Prefeitura de Nova Lima, desenvolvida com o suporte técnico do Sebrae Minas.

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