II Seminário de Turismo Gastronômico debate o futuro do setor e reúne especialistas em Curitiba ((Foto: divugação/ I Seminário de Turismo Gastronômico, em Curitiba))

A gastronomia como ferramenta de desenvolvimento turístico, econômico e cultural estará no centro das discussões do II Seminário de Turismo Gastronômico, que será realizado no dia 3 de agosto, no auditório do Sebrae-PR, em Curitiba. Integrando a programação da Semana do Prêmio Bom Gourmet, o encontro deve reunir cerca de 300 participantes, entre gestores públicos, empresários, chefs, pesquisadores, jornalistas, representantes de destinos turísticos e profissionais da cadeia de alimentos e bebidas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas antecipadamente por formulário on line.

Ao longo de um dia inteiro de programação, o seminário promoverá debates sobre estratégias de promoção de destinos, inovação, enoturismo, marketing turístico e o papel da gastronomia na valorização das identidades regionais. O evento também pretende aproximar o setor público, a iniciativa privada e a academia para discutir caminhos para o fortalecimento do turismo gastronômico brasileiro.

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Idealizador do encontro, Thiago Paes, criador do coletivo Embaixadores do Turismo e colunista de turismo e gastronomia, afirma que o objetivo é reunir profissionais que vêm contribuindo para a consolidação do turismo gastronômico no Paraná e no Brasil. O seminário é uma oportunidade de reunir os nomes que estão fazendo acontecer no turismo e gastronomia e que têm conexão com o Paraná. O turismo é muito importante para a gastronomia e esses dois temas não podem andar separados. Isso é promoção de destino, mas é também desenvolvimento econômico, social, fortalecimento das identidades, da cultura local.

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Um dos destaques da programação será a apresentação do Plano Brasis, da Embratur, conduzida pela gerente de Projetos Estruturantes da instituição, Ana Paula Jacques. O plano é considerado uma das principais estratégias de posicionamento internacional do turismo brasileiro e será apresentado ao público como exemplo de planejamento para promoção de destinos.

Programação

A programação será aberta às 8h, com representantes da Secretaria de Estado do Turismo, Sebrae Nacional, ABAV-PR, Curitiba Convention & Visitors Bureau, Abrasel-PR e Grupo Bom Gourmet. Na sequência, a apresentação do plano Brasis. A seguir, a professora Tainá Zaneti, doutora em gastronomia, docente da Universidade de Brasília (UnB) e proprietária da vinícola Madre Terra (RS), fará a palestra de abertura sobre o tema Turismo Gastronômico.

Entre os painéis confirmados está um encontro que reúne chefs renomados de Curitiba e Alagoas. Participam Danilo Takigawa, chef do ASU Restaurante e finalista do Mestre do Sabor; Cláudia Krauspenher, do K.sa Restaurante; Antônio Mendes, referência da gastronomia do sertão alagoano; e Johnlee Steinsack, do Délices de Sucre, confeiteiro e participante do MasterChef Confeitaria.

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O seminário também abrirá espaço para a apresentação de cases de destinos turísticos nacionais, com destaque para Espírito Santo e Paraná, além de um painel dedicado à promoção internacional de destinos, com representantes do Canadá e da Suíça. Outro momento será voltado à enogastronomia como diferencial competitivo para o turismo, reunindo Lucinara Masiero, especialista em enoturismo na Serra Gaúcha, a chef Ana Paula Daleffe, de Francisco Beltrão (PR) e o empresário Rafael Zanette, fundador do Grupo Vino.

A programação inclui ainda um debate sobre carreira na gastronomia com os chefs Pedro Nunes (Nunes Parrilla -SP), Ronaldo Fogaça (Ichigo Ichie – Curitiba) e Well Ferreira (Avenida Paulista – Curitiba), seguido de um painel com integrantes do coletivo Embaixadores do Turismo, formado por Thiago Paes, Fátima Montini, Raquel Pazini e Márcia Iurk. O encerramento contará com uma degustação de produtos com Indicação Geográfica do Paraná, valorizando ingredientes e produtores locais. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link.

Como participar do II Seminário de Turismo Gastronômico

II Seminário de Turismo Gastronômico

Data: 3 de agosto de 2026 (segunda-feira)

Horário: das 7h30 às 17h30

Local: Auditório do Sebrae-PR

Endereço: Rua Caeté, 150 Prado Velho, Curitiba (PR)

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