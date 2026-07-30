São Paulo em uma xícara: 10 cafeterias e padarias onde o café é só o começo da experiência - (crédito: Uai Turismo)

São Paulo em uma xícara: 10 cafeterias e padarias onde o café é só o começo da experiência ((Fotos: @viajandocomhistoria))

Que São Paulo já virou referência gastronômica no Brasil, talvez você já saiba, mas quando o tema é café, a cidade também oferece experiências diferentes e que transformam uma manhã ou uma tarde em um passeio especial. Eu selecionei 10 lugares que amei conhecer para incluir no seu roteiro quando estiver na cidade.

1. Bachour by Mata: A confeitaria, recém-inaugurada em julho de 2026 foi aberta dentro da belíssima Cidade Matarazzo. E como esta loja conceito, só existem outras duas no mundo, em Miami e Mérida. As sobremesas são verdadeiras obras de arte, a arquitetura é delicada e o chef porto riquenho Antônio Bachour já foi eleito diversas vezes como o melhor confeiteiro do mundo pelo ´The Best Chef Awards´. Eu experimentei a cestinha de chocolate com frutas vermelhas, bolo, mousse de chocolate e cremoso de baunilha.

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Seus doces são reconhecidos pela perfeição técnica. A vitrine realmente impressiona e a combinação de sabores, texturas, camadas resultam em peças da alta confeitaria. O endereço é especial. A cidade Matarazzo era originalmente um hospital de 1904 que atendia imigrantes italianos e hoje depois de uma arrojada transformação e restauro já virou uma referência em São Paulo. Bachour by Mata: Alameda Rio Claro 190.

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2. Chá da Tarde no Hotel Grand Mercure Ibirapuera: A inspiração vem do famoso e tradicional chá da tarde inglês, só que aqui em São Paulo com ingredientes bem brasileiros. Por exemplo o scone, aquele bolinho amanteigado é trocado pelo nosso querido e tradicional pão de queijo. A experiência acontece na boulangerie do hotel Grand Mercure Ibirapuera. e ainda tem um espumante para começar toda a sequência gastronômica.

Dizem que o ritual do chá da tarde começou século XIX na Inglaterra como um pequeno lanche, entre o almoço e jantar. Aqui em São Paulo eu tive esta experiência de uma tarde de chá com duas amigas queridas. Aqueles momentos para desacelerar, e colocar a conversa em dia. Ao todos são 17 itens servidos entre bebidas e comidinhas deliciosas. É necessário fazer reserva. Boulangerie Hotel Grand Mercure Ibirapuera: Rua Sena Madureira 1355.

3. Villa Grano Padaria: O futuro já chegou na Villa Grano e seu pedido pode ser entregue por 2 simpáticos robôs. E se o trajeto entre as mesas estiver um pouco congestionado ele ainda avisa: `licencinha, robô fofinho à caminho`. Mas vamos as comidinhas: se tem um hábito que eu incorporei desde que vim morar em São Paulo é tomar aquele café sem pressa no fim de semana em uma padaria paulistana. E é exatamente isso que eu faço na Villa Grano. O buffet é diverso, recheado de frios, pães, doces e o salão é bem amplo.

Mas a dica é chegue cedo, porque a padaria é bem concorrida, principalmente nos fins de semana. Villa Grano: Rua Borges Lagoa 371.

4. Le Blé Casa de Pães: A atmosfera elegante é de uma tradicional boulangerie francesa, a arquitetura é linda, a produção é artesanal e o croissant é divino. A Le Blé é bem mais do que uma padaria. Você pode almoçar ou jantar por lá. A vitrine é irresistível, e te deixa sempre em dúvida entre escolher um croissant ou um pain au chocolat. Na dúvida, experimente os dois.

A experiência é bem agradável e completa. É possível comprar pães artesanais, fazer um brunch, ou somente tomar um café rápido em um mesmo espaço. Le Blé Casa de Pães: Rua Pará 252.

5. Mundo Pão do Olivier: No coração do centro histórico de São Paulo, no bairro da República eu fui conhecer a padaria do Olivier Anquier. E experimentei um dos melhores pain au chocolat da vida. Eu sou suspeita para falar deste pãozinho porque sou absolutamente apaixonada. Mais do que gotas de chocolate dos pães tradicionais, este tinha muito chocolate e uma massa bastante leve do jeito que eu gosto.

O endereço é ótimo para combinar um passeio pelo centro de São Paulo, conhecer a galeria Metrópole que fica em torno de 100 metros, dar uma olhada na arquitetura icônica e colorida de Artacho Jurado do outro lado da rua e ainda observar o edifício Itália que está situado bem em frente. Mundo Pão do Olivier: Avenida São Luís 29.

6. Padaria Bella Paulista: Se tem um lugar tradicional e muito conhecido em São Paulo é a padaria Bella Paulista. Aberta 24 horas e todos os dias da semana, ela está situada há uma quadra de distância da Avenida Paulista. O movimento diário é impressionante. Nos fins de semanas ainda tem fila na porta. O local possui em torno de 1200m2 em uma estrutura que combina padaria, confeitaria, pizzaria, e uma área onde são vendidos vinhos, frios, laticínios e tudo mais que você possa imaginar.

O movimento é frenético, mas tudo é muito organizado e ágil. Dizem que em torno de 6000 pessoas passam pela padaria diariamente. Bella Paulista: Rua Haddock Lobo 354.

7. Gato Griô Café 2D: Escondidinha em uma vila operária construída nos anos 20 no bairro de Higienópolis, está a temática cafeteria Gato Griô Café 2D. A sensação é entrar em uma tela de desenho animado. Toda a ambientação é em preto e branco, desde as paredes, mesas e cadeiras. Sem dúvida, a experiência vai além do café. E você ainda pode combinar o passeio visitando lojinhas e galerias de arte na Vila. Gato Griô Café 2D: Travessa Dona Paula, Casa 115.

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8. Padaria Angelina: Esta é mais uma novidade em São Paulo no bairro da Vila Mariana. Recém-inaugurada, a Padaria e Confeitaria Angelina tem uma decoração que remete a uma boulangerie francesa, mas combina também nossos pãezinhos bem brasileiros. Eu a conheci em um café da manhã de domingo. O buffet é super variado, e é mais uma opção para aquele café sem pressa com amigos e família. Padaria Angelina: Rua Áurea 18.

9. Sherlocks Coffee: Vamos a uma cafeteria temática. Inspirada em cafés e pubs londrinos, você vai encontrar na Sherlocks Coffee, bolos, cinnamon rolls, panquecas, além do chá da tarde, e café da manhã e brunch. A ambientação é bem divertida. Eu experimentei um bolo de banana com chocolate que estava muito bem servido e delicioso. Sherlocks Coffee: Rua Joaquim Távora 1460.

10. Le Pain Quotidien Higienópolis: Em um charmoso casarão centenário com estilo eclético de 1904 está a cafeteria Le Pain Quotidien. A gente entra e já imagina como era a família que morava por lá, que hábitos eles vivenciavam no início dos anos 1900. O bairro de Higienópolis guarda mansões e palacetes de uma São Paulo que estava começando o processo de urbanização. Então mais do que uma experiência deliciosa de café da manhã, o local remete a muitas memórias de São Paulo. A cafeteria belga oferece pães, croissants deliciosos, e toda a minha experiencia foi na área externa da casa. Aprovadíssima! Le Pain Quotidien: Avenida Higienópolis 698.

Boa Leitura e até a próxima!

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