Chef Kazuo Harada traz a Curitiba menu degustação premiado pelo Guia Michelin ( Com influências da Ásia Central, menu premiado é apresentado em Curitiba (Foto: Thiago Paes @paespelomundo))

Um dos restaurantes mais prestigiados de Curitiba, o Emy, leva a assinatura do premiado chef Kazuo Harada, que acaba de anunciar a chegada do menu Tour pela Ásia” na cidade. A sequência asiática rendeu ao chef uma estrela Michelin de 2024 a 2026, tornando o menu uma oportunidade única na gastronomia curitibana, vez que a tradicional premiação no Brasil só acontece no Rio de Janeiro e São Paulo. O menu é servido pelo próprio chef Kazuo que se divide entre os restaurantes curitibano e paulista.

A jornada gastronômica é dividida em 10 tempos. O menu utiliza insumos selecionados para traduzir a complexidade e a sofisticação da culinária de países como Japão, China, Tailândia e Coreia do Sul. Entre os grandes destaques estão o icônico Peking Duck (coxa e sobrecoxa de pato crocante à Sichuan, alho-poró, pepino, óleo de gengibre, pimenta, molho de soja e panquecas) e o shot de Ostra (ostra fresca com gema de codorna, ovas e uni).

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Foto: Thiago Paes @paespelomundo

O menu também surpreende com releituras contemporâneas como o Bibimbap (tartare de wagyu, shari, uva verde, maçã verde, pimenta gochujang e nori), o Gung Chae (tartar de camarão com maionese de gergelim, ovas de salmão, crocante de camarão e shoyu Kazuo) e as Wagyu Ribs (costela de Wagyu cozida em baixa temperatura, purê de cabotiá e caldo de costela).

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A imersão cultural e sensorial completa-se com o sofisticado Aji Shogayaki, um sashimi de carapau envolto com nori apimentado, molho à base de gengibre frito, cebola e laranja, finalizado com crocante de tuile e ovas de salmão, o Craw Fish (lagostim ao vapor com alho-poró frito, óleo de gengibre e pimentas) e o Yellow Curry Sea Food, um aromático curry amarelo servido com frutos do mar selecionados e ovas.

Foto: @curitibaamesa

Para fechar o menu de R$ 980 por pessoa, a sobremesa é um entremet composto por dacquaise de amêndoas, cremoso de chocolate 56% com toque de umeboshi sobre biscuit crocante de chocolate envolto por mousse de chocolate 52%. Ele é servido com calda de butterscotch, crumble e caramelo de missô com flor de sal.

Ainda que as receitas sejam impecáveis, que nos façam viajar por outros mares asiáticos, fato é que ter o chef Kazuo e a experiência de um menu Michelin em Curitiba é instigante para o público da cidade. Principalmente para aqueles que anseiam um dia ver o guia Michelin Sul do Brasil.

O turismo gastronômico tem encontrado no Brasil um diferencial interessante na revelação de insumos nativos, como a erva mate, polpa de açaí, fécula de mandioca. Prêmios são uma importante curadoria que reverencia o trabalho de talentosos chefs e ampliam o repertório gastronômico do público local. Esse menu asiático do chef Kazuo reconhecido pelo Michelin em São Pauo é uma semente desse processo de construção da nova imagem da gastronomia curitibana. Bravo!

Thiago Paes é colunista de viagem e gastronomia. Apresentador de TV no canal Travel, Food&Drinks. Está nas redes sociais como @paespelomundo Press: contato@paespelomundo.com.br

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