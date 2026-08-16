Hotel Ipanema Inn une sustentabilidade, Jazz, bossa nova e a leveza da gastronomia carioca (Lobby do Hotel onde fica o restaurante Quiteria (Foto: @verso.cc))

Com o savoir-faire das artes cariocas, da cultura da zona sul, o Hotel Ipanema Inn é um dos pontos de referências para quem deseja redescobrir o imaginário sócio-cultural do Rio de Janeiro. A pouco metros de uma das praias mais emblemáticas do Brasil, o hotel reune 50 anos de histórias pela trajetória de Ipanema, do modernismo que resignificou as referências internacinais em brasilidade às práticas sustentáveis que o transformaram em vanguarda da nova hospitalidade carioca.

Na Rua Maria Quitéria, 27, o Ipanema Inn é uma reverência e homenagem ao bairro onde ele nasceu. Com 56 quartos distribuídos em três categorias Standard, Superior e Suíte Duplex concebidos para traduzir o estilo de vida leve e autêntico do bairro, o projeto de interiores privilegia móveis de design brasileiro, cortinas em linho, enxoval em algodão, amenities Granado, máquinas de café Nespresso e uma atmosfera que equilibra conforto e funcionalidade. Nas áreas comuns, referências ao modernismo brasileiro, à bossa nova e ao estilo de vida de Ipanema aparecem de forma sutil na arquitetura, na decoração e na trilha sonora, reforçando a proposta de fazer o hóspede se sentir em uma típica casa ipanemense.

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Hotel Ipanema INN (foto: Eduardo Guimarães)

A recepção é um portal que passa pela gastronomia leve e descontraída do bairro. O restaurante Quitéria é a porta de entrada para o hotel, que possui um atendimento integrado e acolhedor, proporcionando uma hospitalidade que vai além do conforto de um bom quarto. A casa apresenta um menu com muitas referências da cozinha brasileira. Carta de vinhos brasileiros, assinada pela sommelière Marina Garritano, para acompanhar pratos que levam ingredientes como cumaru, castanhas, açai, além dos pescados da região. Aberto ao público, é ponto de referência para viajantes e locais que buscam gastronomia brasileira do café ao jantar, sem esteriótipos.

Nos últimos anos, o Ipanema Inn consolidou um compromisso que hoje faz parte da identidade do Grupo City&Sea: a sustentabilidade. Ao lado do Hotel Arpoador, seu hotel-irmão, tornou-se o primeiro hotel do Estado do Rio de Janeiro certificado pelo Instituto Lixo Zero e ampliou uma série de iniciativas voltadas para a redução de resíduos, economia circular e valorização da produção local. Entre elas está o Food Save Quitéria, projeto vencedor do Prêmio Top Hotel RJ ABIH 2024, que redesenhou processos da cozinha, promovendo o uso integral dos ingredientes, o aperfeiçoamento dos preparos, a revisão da concepção dos pratos e uma cultura permanente de combate ao desperdício.

Peixe do dia, ajo blanco e urucum picante (foto: @paespelomundo)

Os restaurantes dos dois hotéis, arp bar (hotel Arpoador) e Quitéria (hotel Ipanema Inn), passaram por uma intensa revisão. Os cardápios e processos da cozinha foram profundamente repensados para minimizar os resíduos. A produção própria e artesanal de alimentos, como iogurtes, manteigas, cereais, geleias, mostardas, molhos, massas, pães entre outros, foi fundamental na redução do uso de embalagens plásticas. Para a implementação das mudanças, foram necessários treinamento das equipes, reformulação da gestão e monitoramento diário dos resíduos, que passaram a ser tratados como indicador de eficiência operacional.

“Nossa relação com Ipanema sempre foi muito enraizada. Cuidar do bairro, valorizar quem produz aqui, reduzir desperdícios e fazer escolhas conscientes faz parte da forma como entendemos hospitalidade. Recebemos pessoas que querem viver Ipanema de forma autêntica e acreditamos que preservar esse estilo de vida também é uma responsabilidade nossa. Entendemos que a excelência passa também pela sustentabilidade, além de estar presente no conforto e na gama de serviços oferecidos aqui. “, resume Daniel Gorin.

Cinquenta anos depois, o Ipanema Inn continua no mesmo endereço, acompanhando a evolução do bairro com o compromisso de sempre: receber cada hóspede como quem abre as portas de uma casa carioca. O hotel celebra o passado olhando para o futuro, mantendo viva a conexão entre hospitalidade, cultura e o estilo de vida que tornou Ipanema conhecida em todo o mundo.

Com varanda, esplanada e salão acolhedor, o Quitéria é uma opção para diferentes momentos do dia, do almoço, pós-praia ao jantar. Às sextas-feiras, a casa recebe o projeto Degusta Jazz, com música ao vivo das 18h às 22h.

Restaurante Quitéria no lobby do Hotel Ipanema Inn (foto: @paespelomundo)

No menu, destaque para os crudos de peixes do dia, as saladas com castanhas e lâminas de queijo, os drinks com caju e rapadura, a granola feita na casa, e ainda os pratos com camarão e polvo tudo absolutamente bem-preparado para agradar aos paladares mais exigentes e repletos de referenciais.

Ser recepcionado pela gastronomia carioca com a hospitalidade de um hotel que reverencia a história de seu entorno tem um gostinho de bossa nova, de irreverência e de vanguarda, afinal, isso é Ipanema.

Thiago Paes é colunista de viagem & gastronomia. Foi finalista do prestigiado Prêmio Europa de Comunicação por sua cobertura em parceria com a Switzerland Tourism (órgão oficial de turismo da Suíça, My Switzerland). Apresentador de TV no canal Travel Food & Drinks. Está nas redes sociais como @paespelomundo PRESS: contato@paespelomundo.com.br

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