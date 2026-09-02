Connecta Minas transforma BH em ponto de encontro de gastronomia, negócios e cultura em setembro - (crédito: Uai Turismo)

Connecta Minas transforma BH em ponto de encontro de gastronomia, negócios e cultura em setembro (A imponente fachada do Minascentro (conhecido pelo período de naming rights como BeFly Minascentro) é um verdadeiro portal para a cultura, a história e a inovação na capital mineira. Unindo a arquitetura clássica dos anos 1920. (Foto: Divulgação))

Connecta Minas acontece em BH, entre os dias 9 e 11 de setembro, no BeFly Minascentro. A feira que pretende aproximar empresários, fornecedores, produtores, compradores e profissionais de segmentos como gastronomia, hotelaria, turismo e agronegócio.

Feira de food service reúne mais de 30 expositores, agricultura familiar, Cozinha Show, palestras e chega com a expectativa de movimentar cerca de R$ 50 milhões, a organização espera receber mais de 20 mil visitantes durante os três dias.

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A feira terá mais de 30 expositores e uma programação que combina oportunidades comerciais, capacitação profissional, gastronomia e valorização da produção mineira.

A proposta é criar um ambiente de conexão entre diferentes elos da cadeia do food service, setor que reúne bares, restaurantes, hotéis e outros estabelecimentos ligados à alimentação fora do lar.

Nosso objetivo é reunir os principais elos da cadeia da alimentação fora do lar em um ambiente de negócios, inovação e valorização da identidade mineira. Queremos que a Connecta Minas se consolide como um encontro estratégico para o setor, afirma Miriam Cerutti, idealizadora da feira.

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Agricultura familiar ganha espaço na Connecta Minas

Entre as atrações está a Feira da Agricultura Familiar da Emater, que levará ao Minascentro produtores rurais de diferentes regiões de Minas Gerais.

A iniciativa pretende aproximar os produtores do mercado consumidor e, principalmente, dos estabelecimentos que integram a cadeia da alimentação. Para o público, será também uma oportunidade de conhecer produtos e sabores de diferentes regiões do estado.

A presença da agricultura familiar amplia a proposta da Connecta Minas para além de uma tradicional feira de negócios, colocando em contato o campo, a gastronomia e o mercado.

Cozinha Show terá chefs, confeiteiros e especialistas em bebidas

A gastronomia será um dos destaques da programação. A Cozinha Show terá apresentações nos três dias do evento, com conteúdos dedicados à confeitaria, cozinha e bebidas.

Na quarta-feira (9), o tema será confeitaria, com apresentações de Renata Sancoel, Paulinho, Mari Mussi e Márcio Brito, às 15h, 16h30, 18h e 19h30, respectivamente.

Na quinta-feira (10), a programação será dedicada à cozinha, com Chef Marcinho, abordando cozinha raiz; Rosi Campolina, com sustentabilidade; Chef Peninha, falando sobre carnes; e Chef Maria José, com o tema cozinha mineira.

Já na sexta-feira (11), o foco serão as bebidas. A programação terá Vitor Quaranta, sobre destilados; Marcel Gomes, sommelier de vinhos; e Wesley Silva, em uma apresentação sobre café.

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Palestras discutem gestão, tecnologia e experiência do cliente

A programação profissional também terá espaço importante na Connecta Minas. Ao longo dos três dias, especialistas participarão de palestras e talk shows sobre temas que fazem parte da rotina de empresas do setor, como gestão, inteligência artificial, atendimento, liderança, delivery, compras e estoque.

Na quarta-feira, os participantes poderão acompanhar discussões sobre engenharia de cardápio e rentabilidade, empreendedorismo feminino, gestão no food service, tecnologia e estruturação de negócios.

Na quinta-feira, os temas passam por inteligência artificial, inteligência emocional, atendimento e experiência do cliente, além da relação entre tecnologia e comportamento.

A sexta-feira será marcada por assuntos como delivery, liderança, segurança e regulamentação, compras e estoque.

Entre os participantes dos talk shows está Tarcísio Lima, da Zavu, que estará presente em diferentes momentos da programação.

Confira a programação completa da Connecta Minas

Além da feira de negócios e da programação gastronômica, o evento terá três dias de palestras, debates e talk shows voltados principalmente para profissionais e empresários do food service.

Quarta-feira, 9 de setembro

Cozinha Show Confeitaria

15h Renata Sancoel

16h30 Paulinho

18h Mari Mussi

19h30 Márcio Brito

Palestras e debates

15h às 15h50 Adriano Vilhena

Seu Cardápio Está Vendendo ou Roubando o Seu Lucro? engenharia de cardápio, vendas e rentabilidade.

16h às 16h50 Karla Rocha

Empreendedorismo Feminino O Legado

17h às 17h50 Junior Mafille

Gestão e empreendedorismo no food service.

18h às 18h50 Milton

Tecnologia no Food Service

19h às 19h50 Antônio Carlos

Estruturando um negócio de sucesso!

20h às 20h50 Talk Show

Painel com Tarcísio Lima, da Zavu, e convidados, sobre experiências, promoções, relacionamento e novas formas de conexão com os consumidores.

Quinta-feira, 10 de setembro

Cozinha Show Cozinha

15h Chef Marcinho cozinha raiz

16h30 Rosi Campolina sustentabilidade

18h Chef Peninha carnes

19h30 Chef Maria José cozinha mineira

Palestras e debates

15h às 15h50 Felipe Vidotte

Inovação na Gestão IA como receita de sucesso

16h às 16h50 Lilian Isoni

Inteligência emocional no dia a dia

17h às 17h50 Patrícia Marques

Atendimento que faz o cliente voltar experiência e fidelização.

18h às 18h50 Babi Durães

O foco não é aparência, é a coerência! cultura e comunicação dentro das empresas.

19h às 19h50 Luh Sousa

O que fica quando o cliente vai embora?

20h às 20h50 Talk Show

IA e IE A coesão das duas inteligências na nova era da experiência do cliente, com Tarcísio Lima, Felipe Vidotte, Patrícia Marques e Lilian Isoni. Mediação de William Matos.

Sexta-feira, 11 de setembro

Cozinha Show Bebidas

15h Vitor Quaranta destilados

16h30 Marcel Gomes sommelier de vinhos

18h Marcel Gomes sommelier de vinhos

19h30 Wesley Silva café

Palestras e debates

15h às 15h50 Guilherme Lemos

Delivery

16h às 16h50 William Matos

Servindo o Sucesso! gestão estratégica e liderança.

17h às 17h50 Ronnei Pereira

O Negócio de Sucesso é um Negócio Seguro! regulamentação estratégica.

18h às 18h50 Gê Queiroga

Gestão eficiente de Compras e Estoque

19h às 19h50 Talk Show

Tarcísio Lima e convidados O Foco no Cliente

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Evento quer entrar no calendário de Belo Horizonte

Por trás da criação da Connecta Minas está Miriam Cerutti, empresária, chef, produtora cultural e diretora da Sigga Brasil. Ela também é responsável pela revista Minas Gourmet e pelo Festival Cultural Gastronômico Cachaça Gourmet.

Miriam é autora dos livros Coquetéis com Cachaça e Delícias Brasileiras com Cachaça, lançados na feira Fruit Logística, em Berlim. Sua trajetória também inclui trabalhos ligados à promoção da gastronomia e da cultura mineira.

Com a realização da feira, a organização pretende transformar a Connecta Minas em um evento anual e fortalecer Belo Horizonte como destino para encontros ligados à gastronomia, negócios e turismo.

Mais do que reunir fornecedores e compradores, a proposta é colocar no mesmo espaço diferentes segmentos que fazem parte da experiência turística e gastronômica de Minas Gerais.

Serviço

Data: 9, 10 e 11 de setembro de 2026

Horário: 14h às 22h

Local: BeFly Minascentro

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 785, Centro, Belo Horizonte (MG)

Patrocínio: Zavu aplicativo de experiências

Realização: Sigga Brasil

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