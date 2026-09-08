Vem aí a 8ª edição do Fórum Nacional da Hotelaria (FOHB) (8ª edição do Fórum Nacional da Hotelaria (Foto: arquivo pessoal))

A edição de 2026 reunirá mais uma vez executivos, investidores, especialistas, empresários profissionais do setor, expositores e jornalistas para um dia inteiro de debates sobre inovação, economia, liderança, marketing, inteligência artificial, neuroarquitetura, distribuição, comportamento do consumidor e tendências que devem moldar o futuro da hotelaria nacional.

O FOHB (Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil), reúne desde a sua primeira edição em 2018 as mais importantes redes hoteleiras nacionais e internacionais presentes no Brasil. Representamos ativamente as administradoras preservando seus interesses e direitos, razão pela qual captamos novos associados em caráter permanente. Desde a nossa fundação em 2002 nos consolidamos com um dos principais interlocutores do setor hoteleiro junto a órgãos públicos, mídia e formadores de opinião, resume o atuante Orlando de Souza, presidente executivo do FOHB.

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Programação do Fórum 2026

Estarei presente na próxima 2ª feira as 8.30 horas na abertura do Fórum que será mais uma vez conduzida pelo atuante presidente executivo do FOHB, Orlando de Souza, seguida da participação de Beto Caputo, presidente do Conselho de Administração da entidade e CEO da Atrio Hotel Management. Na sequência, o Fórum reforçará seu compromisso com a responsabilidade social ao apresentar iniciativas desenvolvidas em parceria com o Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (ICr-HCFMUSP) e com a organização Médicos Sem Fronteiras Brasil.

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Ainda pela manhã, Gil Giardelli, professor, escritor e uma das principais referências brasileiras em inovação e IA, irá ministrar a palestra Quando a inteligência artificial se encontra com a inteligência humana. Em seguida, Fábio Bentes, economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), analisará as perspectivas da economia brasileira, tema estratégico para os investimentos no setor. Logo após, Ali Zoghbi, jornalista, economista e pedagogo, presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, vice-presidente da FAMBRAS Halal Certificadora e presidente da International Halal Academy, apresenta o tema “Como preparar sua operação para receber um dos mercados que mais cresce no turismo internacional”. O tradicional Panorama da Hotelaria Nacional será apresentado por Cristiano Vasques, sócio-diretor da HotelInvest e da Neotrip e coordenador do curso de Investimentos no Mercado Hoteleiro do Insper, encerrando a programação da manhã. Após o almoço, meu ex-colega dos tempos da Accor, Toni Sando, presidente executivo do Visite São Paulo Convention Bureau e presidente da Unedestinos, abordará a promoção dos destinos e o fortalecimento do turismo brasileiro. Em seguida, o arquiteto e urbanista Lorí Crízel apresentará a palestra O ROI Invisível da Hotelaria, trazendo a perspectiva da neuroarquitetura e seu impacto sobre o desempenho dos empreendimentos.

Fator humano no centro da inovação tecnológica

Foto: arquivo pessoal

Um dos momentos centrais do Fórum deste ano, cuja primeira edição ocorreu em 26 de setembro de 2018 no Hotel InterContinental São Paulo, será o painel A Nova Hospitalidade: IA e Dados como impulsionadores da verdadeira experiência humana, mediado por Ana Carolina Fusquine, vice-presidente da Letsbook. O debate reunirá Cristina Sider, Head of Growth no iFood; Silvia Belluzzo, Marketing Director do TikTok Latin America; e Gustavo Meira, fundador e CEO da Neotrip, para discutir como inteligência artificial, dados e plataformas digitais podem potencializar a hospitalidade sem perder a dimensão humana.

Na reta final do evento, Carlla Zanna falará sobre cultura organizacional, pertencimento, liderança e diversidade cognitiva na palestra O Futuro Pertence ao Profundamente Humano. O encerramento ficará a cargo de Marcos Piangers, um dos palestrantes mais reconhecidos do país, autor do best-seller O Papai é Pop, que apresentará a conferência Futuros Humanos, refletindo sobre conexões, educação, inovação e as competências essenciais para o futuro das organizações. A jornada da edição 2026 será concluída com um coquetel de encerramento, promovendo networking entre executivos, fornecedores, investidores e profissionais da hotelaria.

Além do conteúdo técnico, o VIII Fórum Nacional da Hotelaria contará também com ativações especiais dos patrocinadores e parceiros. Segundo Orlando de Souza, presidente executivo do FOHB, a proposta do encontro é recolocar o fator humano no centro das discussões sobre inovação. Em um cenário de rápida digitalização, a tecnologia deve atuar como aliada da hospitalidade, preservando aquilo que continua sendo insubstituível: o cuidado, a empatia e a conexão entre pessoas.

O evento conta, como sempre, com os patrocínios de grandes parceiros de primeira hora da hotelaria. Este ano estarão presentes: Grupo R1, CNC, Amenix, Visite São Paulo Convention Bureau e a Copastur. O Senac participa como Apoio Educacional. Também apoiam a realização do Fórum os mantenedores: Grupo R1, Anuga Select Brazil, B2B Reservas, CVC Corp, Equipotel, Harus, Letsbook, Nespresso Professional, RenTV, Seara Food Solutions, Shift Mobilidade e TOTVS.

Início das celebrações pelos 25 anos do FOHB

Em 2027 o FOHB, fundado em 2 de dezembro de 2002 na ocasião por 11 redes hoteleiras, celebrará seu Jubileu de Prata e desde já as celebrações começam pelo transcurso do 25º. Ano de atividades ininterruptas contribuindo assim decisivamente para o desenvolvimento do setor, auxiliando a normatização e sistematização da classe e do mercado hoteleiro em geral. A entidade busca criar condições que propiciem às suas associadas o melhor desenvolvimento das atividades de prestação de serviços de hospedagem em meios de hospedagem espalhados por todo país através de três eixos: Representação institucional, conteúdos e conduzindo estudos próprios de desempenho regionalizado apontando as mais relevantes tendências para auxílio na elaboração dos planos estratégicos de cada player presente em nosso ecossistema.

Sobre o FOHB

O FOHB Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil é uma entidade associativa sem fins lucrativos que reúne hoje 27 associadas dentre as mais importantes redes hoteleiras nacionais e internacionais em atuação no país. Fundado em 2002, na época por iniciativa de um grupo formado por representantes de 11 redes hoteleiras, sua primeira diretoria foi composta por Roland de Bonadona (Accor), Rafael Guaspari (Atlantica), John Chen in memoriam (Blue Tree), Roberto Rotter (Pestana), Jaime Canet Neto (Deville), André Monegaglia (União de Hotéis), Lúcio Suriani (Estanplaza), Manuel Gama (Travel Inn), Paulo Christmann (Intercity) entre outros protagonistas da nossa hotelaria. A entidade projeta chegar até 2029 com mais redes associadas que se somarão aos 958 hotéis, totalizando mais de 144 mil apartamentos de hotel já contabilizados em pipeline dos atuais membros. Um notável crescimento estimado de quase 16% ao longo dos próximos 3 anos.

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Meu amigo Paulo Salvador, na época Diretor de Marketing & Vendas da Accor, relembra uma reunião organizada no então Sofitel São Paulo, hoje Gran Mercure Ibirapuera, na qual um grupo de entusiastas da ideia de unir as principais redes em torno de interesses comuns traçou as linhas iniciais do FOHB. Hoje, passados quase 25 anos o Fórum alcança um total de 826 hotéis de redes associadas, que juntos totalizam mais de 125 mil unidades habitacionais (apartamentos), distribuídos em 223 municípios em todas as 5 regiões do Brasil, gerando mais de 188 mil empregos diretos e indiretos.

A realização deste Fórum demonstra a importância do debate, da busca da inovação e de conhecimentos para embasar tomadas de decisões assertivas que promovam o crescimento sustentado do, cada veza mais relevante setor da hospitalidade

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

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