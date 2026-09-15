Lavras reúne motociclistas de várias cidades em fim de semana de rock e turismo - (crédito: Uai Turismo)

Lavras reúne motociclistas de várias cidades em fim de semana de rock e turismo (7º Encontro Nacional de Motociclistas acontece de 18 a 20 de setembro, na Praça da Estação, com shows, gastronomia, expositores e ações de solidariedade. (Foto: IA) )

Para quem gosta de pegar a estrada de moto e descobrir novos destinos, Lavras, no Sul de Minas, tem uma programação especial neste fim de semana. Entre sexta-feira (18) e domingo (20) de setembro, a cidade recebe o 7º Encontro Nacional de Motociclistas de Lavras, realizado pela Associação Lavrense de Motociclistas (ALM), na Praça da Estação.

O evento deve reunir motociclistas e integrantes de motoclubes de diferentes cidades, além de moradores e turistas que chegam a Lavras para acompanhar os shows e aproveitar a programação. Ao longo dos três dias, a agenda reúne rock, gastronomia, exposição de produtos e motocicletas, atividades para crianças e momentos de confraternização.

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Mais do que uma programação musical, o encontro funciona também como um convite para colocar a moto na estrada e conhecer Lavras. A chegada de visitantes movimenta a rede de hospedagem, restaurantes, bares, postos de combustíveis e o comércio local, especialmente durante o fim de semana.

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Rock é a trilha sonora do encontro

A programação musical começa na sexta-feira (18), a partir das 18h, com som mecânico na Praça da Estação. Às 20h, a banda Pump se apresenta, seguida por Tiao Rock, que encerra a primeira noite, com show das 23h à 1h.

No sábado (19), as atividades começam ao meio-dia. O primeiro show, às 15h, será da banda Rockzilla. Depois, às 18h, é a vez de Ventos do Norte.

A noite segue com Creedence, das 20h30 às 22h30, e termina com Vivaz, que se apresenta das 23h à 1h.

A programação foi distribuída ao longo da tarde e da noite, permitindo que quem visita Lavras também possa circular pela cidade entre uma atração e outra.

Rock e motociclismo se encontram durante o 6º Encontro Nacional de Motociclistas de Lavras, em 2025. (Foto: Divulgação)

Domingo começa com café da manhã

O último dia do encontro começa cedo. Das 7h às 9h, o Café da Manhã com Chico do Violão reúne os participantes em um momento de convivência e música acústica.

Depois, a programação retorna à Praça da Estação. O som mecânico começa às 11h, seguido pelo show de Rio da Lua, das 13h30 às 15h30. O encerramento musical fica por conta do Projeto Camelot, das 16h às 18h.

O domingo também terá entrega de troféus para motoclubes participantes.

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Um fim de semana para conhecer Lavras

A realização de encontros de motociclistas tem uma característica que interessa diretamente ao turismo: parte do público chega de outras cidades e transforma a participação no evento em uma viagem.

Em Lavras, isso significa combinar a programação da Praça da Estação com um passeio pela cidade e pela região. O município, conhecido pela presença de instituições de ensino e pela localização estratégica no Sul de Minas, pode servir ainda como ponto de partida para conhecer outros destinos próximos.

Para quem chega de moto, a própria viagem faz parte da experiência. Estradas, paisagens e paradas pelo caminho entram no roteiro antes mesmo da chegada à cidade.

Gastronomia e convivência completam a programação

Além dos shows, o encontro terá praça de alimentação e espaço para expositores. Também haverá Espaço Kids, ampliando a programação para quem viaja em família.

A proposta da organização é reunir diferentes gerações em torno do motociclismo, sem restringir o evento aos proprietários ou integrantes de motoclubes. Moradores e turistas também podem acompanhar as atividades na Praça da Estação.

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Motociclismo também tem espaço para solidariedade

A programação inclui ainda uma ação de arrecadação de alimentos não perecíveis. A iniciativa associa a mobilização provocada pelo encontro a uma ação voltada para a comunidade.

A solidariedade se soma à proposta de confraternização que marca o evento, reunindo motociclistas de diferentes cidades em um mesmo espaço durante o fim de semana.

Motos tomam as ruas de Lavras durante o 6º Encontro Nacional de Motociclistas, em 2025. (Foto: Divulgação)

Serviço

7º Encontro Nacional de Motociclistas de Lavras

Data: 18 a 20 de setembro de 2026

Local: Praça da Estação, Lavras (MG)

Realização: Associação Lavrense de Motociclistas (ALM)

Programação

Sexta-feira (18)

18h Som mecânico

20h às 22h Pump

23h à 1h Tiao Rock

Sábado (19)

12h Som mecânico

15h às 17h Rockzilla

18h às 20h Ventos do Norte

20h30 às 22h30 Creedence

23h à 1h Vivaz

Domingo (20)

7h às 9h Café da Manhã com Chico do Violão

11h Som mecânico

13h30 às 15h30 Rio da Lua

16h às 18h Projeto Camelot

O evento conta com apoio da Prefeitura Municipal de Lavras, Câmara Municipal de Lavras, Secretaria Municipal de Esporte e Secretaria Municipal de Cultura.

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